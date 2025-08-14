Il Masai Mara in Kenya, una delle riserve naturali più belle (e preziose) di tutto il mondo, ospiterà la prima safari lodge di lusso del The Ritz-Carlton, la cui apertura è prevista proprio per agosto 2025. Le polemiche però non sono tardate ad arrivare: l’attivista keniota Meitamei Olol Dapash del Maasai Education, Research and Conservation Institute ha intentato una causa legale per impedirne l’apertura, sottolineando i danni ambientali che ciò arrecherà a un ecosistema già molto fragile.

Nel Masai Mara in Kenya sta per aprire il primo safari camp appartenente al noto gruppo di lusso The Ritz-Carlton, il quale sarà composto da 20 suite in tenda immerse nella natura selvaggia a pochi passi dal confine tra Kenya e Tanzania.

Gli ospiti pagheranno tariffe che vanno dai 3.500 dollari a notte per persona per soggiornare vicino al Fiume Sand e poter ammirare la Grande Migrazione.

Anche se secondo i comunicati ufficiali il progetto è pensato nel pieno rispetto della sostenibilità (come utilizzo dell’energia solare, raccolta dell’acqua piovana e utilizzo di materiali locali), molti attivisti del Paese hanno già sottolineato i danni ambientali che arrecherà tale iniziativa.

L’impatto del nuovo safari camp di lusso sulla riserva Masai Mara in Kenya

Meitamei Olol Dapash, direttore del MERC, si è schierato attivamente contro questo nuovo progetto: tra le sue motivazioni non solo vi è la mancanza di prove della conduzione di una valutazione di impatto ambientale ma soprattutto il fatto che la struttura di lusso bloccherà quello che è ad oggi l’ultimo punto di attraversamento migratorio tra la riserva e il Parco Serengeti in Tanzania.

La migrazione, come sottolineato dagli esperti, è fondamentale perché consente agli gnu di trovare cibo e mantenere la diversità genetica tra le mandrie all’interno dell’ecosistema. Ostruire questo passaggio significa mettere ulteriormente a repentaglio questi luoghi già a rischio: infatti, secondo i dati governativi, le popolazioni di molte specie animali presenti nella riserva si sono ridotte di oltre l’80% dagli anni ’70.

Inoltre, secondo Dapash questa iniziativa (che di fatto costituisce l’ennesimo accaparramento di terre da parte dei ricchi) danneggerà anche i pastori Masai e il loro stile di vita: ad oggi, già decine di gruppi Masai sono stati sfrattati per far posto alle lodge di lusso pensate per i privilegiati occidentali.









La risposta del colosso The Ritz-Carlton

La causa legale intentata dagli attivisti per l’ambiente colpisce anche la società madre Marriott International, lo sviluppatore locale Lazizi Mara Limited e le autorità keniane.

In un comunicato ufficiale, Marriott ha dichiarato di essere impegnata a rispettare l’ambiente e ha affermato che il progetto è stato realizzato secondo le norme vigenti e con tutte le autorizzazioni necessarie.

Lo sviluppatore locale ha affermato che è stata condotta una valutazione dell’impatto ambientale la quale ha stabilito che il sito non era un punto di attraversamento per la fauna selvatica.

Tuttavia gli attivisti che hanno partecipato alla causa non sono riusciti a trovare il documento relativo alla valutazione nella Gazzetta Ufficiale, il quale dovrebbe essere pubblicato per legge dall’Autorità nazionale per la gestione dell’ambiente.

Inoltre, il progetto avrebbe violato il piano di gestione per il Maasai Mara in Kenya adottato dal governo della contea di Narok nel febbraio 2023, che vieta l’apertura di nuove strutture turistiche prima del 2032. Secondo il direttore di Lazizi Shivan Patel, invece, il progetto non solo sarebbe stato proposto dalla contea stessa ma sarebbe stato addirittura realizzato su un sito “già esistente e utilizzato da molti anni”.

Le autorità locali non hanno fornito nessun commento alle accuse e stanno iniziando a bloccare l’accesso alle nuove strutture a tutti i giornalisti.

L’importanza di preservare il Masai Mara in Kenya

La fauna selvatica, la vegetazione e la biodiversità della riserva sono già precari e negli ultimi anni stanno andando incontro a un degrado sempre maggiore a causa degli eventi connessi al cambiamento climatico, come l’aumento delle temperature e i periodi di gravi siccità sempre più lunghi.

Anche il turismo ha un impatto negativo su questi luoghi: il sovraffollamento dei safari è un problema sempre più allarmante e la frenesia del mondo odierno che impone a migliaia di turisti di scattare le foto di rito da postare sui social media ha conseguenze disastrose, come bloccare il passaggio degli animali o stressare alcune specie particolarmente vulnerabili come ghepardi.

Secondo alcuni il turismo di lusso è una valida soluzione in quanto genera più denaro a un costo ambientale inferiore ma la vicenda del nuovo safari camp del The Ritz-Carlton dimostra che in realtà non è così: è necessario un tipo di turismo responsabile e incentrato sulla conservazione, che rispetti non solo la biodiversità dei luoghi ma anche le comunità vi abitano.

Sono in primis i governi e le autorità locali a dover implementare delle regolamentazioni più severe per evitare che le privatizzazioni e l’avidità del connubio capitalismo-colonialismo spoglino la popolazione Masai delle loro terre e distruggano le ricchezze naturali della riserva per sempre.

Sara Coico