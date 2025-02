Mascolinismo e femminismo dovrebbero sulla carta essere due facce della stessa moneta, due movimenti nati con lo scopo di esporre le disuguaglianze e le ingiustizie perpetrate da un sistema patriarcale che danneggia in egual misura entrambe le parti, seppur in maniera differente. Volendo abbattere un nemico comune si potrebbe pensare quindi che vi sia comprensione e collaborazione tra le due fazioni. Ma forse non è proprio così.

Ma che cos’è concretamente il mascolinismo?

Il mascolinismo è un movimento ideologico, sociale, politico e religioso che ha come obiettivo quello di esplicitare e rendere noti i problemi degli uomini nella società. Un po’ come il femminismo mira a denunciare le discriminazioni subite dalle donne in quanto tali, allo stesso modo il mascolinismo vorrebbe portare l’attenzione anche alle difficoltà dell’uomo, sempre credendo nell’uguaglianza dei sessi.

Esso intende lottare per i diritti del genere maschile, troppo a lungo sacrificati in nome di un femminismo non egualitario. Emerge in contrapposizione a forme di femminismo “radicali” o “estreme” che secondo i mascolinisti invece di portare uomo e donna su un piano di parità sembrano voler innalzare la donna sull’uomo, denigrando e nullificando l’identità maschile.

Secondo il mascolinismo, alcuni esempi di discriminazione contro gli uomini sono:

I lavori pesanti e in cui ci si sporca sono a maggioranza maschile, aumentando per loro il rischio di incidenti mortali sul lavoro. Restando sul campo del lavoro, le donne possono andare in pensione prima.

La leva militare obbligatoria è spesso rivolta unicamente al sesso maschile e in guerra combattono e muoiono solo gli uomini.

In caso di divorzio si va quasi sempre ad affidare eventuali figli alla madre.

La maggior parte delle persone che si suicidano sono uomini (più del 78%).

Ad ogni azione corrisponde una reazione

Nonostante teoricamente il movimento mascolinista porti alla luce dei punti importanti per cui numerose femministe stanno tuttora lottando, sempre più paesi si trovano a dover segnalare questo movimento come un fenomeno allarmante e divisivo. Il divario tra femminismo e mascolinismo infatti si fa sempre più polarizzato.

“Più l’impegno a favore delle donne si esprime nel dibattito pubblico, più la resistenza si organizza”.

Proprio per questo la giornalista Susan Faludi ha coniato il termine “backlash”, contraccolpo. Questo termine si riferisce al fatto che per ogni denuncia femminista tende a emergere una denuncia maschile che vuole in qualche modo rubare la scena. Un esempio molto recente è sicuramente il trend nato su TikTok nel quale veniva chiesto a delle donne se preferissero trovarsi bloccate nel bosco con un orso o con un uomo. La domanda ha portato a galla un dibattito interessante, diventando un trampolino di lancio per denunciare ancora una volta problemi come la violenza sessuale o i femminicidi.

Il discorso è diventato virale e nel giro di pochissimo tempo sono cominciati a comparire sempre più video in cui gli uomini si ponevano una domanda simile: preferiresti rimanere bloccato nella giungla con una donna o una tigre?

Insomma, invece che ascoltare le paure delle donne, una quantità incalcolabile di utenti maschi si sono sentiti presi in causa al punto da dover ribattere con la propria versione del trend, trasformandolo in uno strumento di ripicca, una scusa per criticare determinati comportamenti delle donne.

Bias di conferma

In psicologia un bias di conferma è un meccanismo per cui più una persona crede in un concetto, più tenderà a circondarsi di persone che condividano le sue idee, a credere e ascoltare soltanto a fatti che confermano le proprie convinzioni, rifiutando ciò che invece potrebbe smentirle, ritrovandosi in una “bolla”. Al giorno d’oggi è particolarmente facile trovarsi vittima, anche inconsciamente, di questo tipo di processo mentale, visto anche l’avvento dei social. Essi funzionano secondo algoritmi, per cui tendono a riproporre contenuti simili a quelli con i quali si ha già interagito: se si mette “mi piace” a un video con dei gatti, probabilmente ci compariranno altri video di gatti.

Questo processo aiuta la solidificazione di una comunità molto organizzata e solidale di uomini, soprattutto in giovane età, che bazzicano i social. In particolare, preoccupa la crescita di “riflessi mascolinisti e comportamenti machisti […] tra i giovani uomini: il 28% dei ragazzi tra i 25 e i 34 anni ritiene che gli uomini siano fatti per occupare posti di controllo più delle donne (contro il 9% di chi ha tra i 50 e i 64 anni). E secondo il 52% di loro, c’è un accanimento contro gli uomini”, dice un report sullo stato del sessismo in Francia.

Un movimento quindi nato per fare del bene al genere maschile sta diventando in maniera sempre più evidente una forma di antifemminismo, una scusa per assorbire e trasmettere idee maschiliste e arretrate. Sicuramente un modo sbagliato di portare avanti delle problematiche che sono reali e andrebbero affrontate tanto quanto quelle femminili.

Stefania Bucciol