Maskne: il fenomeno dermatologico causato dalla mascherina

La mascherina, dispositivo fondamentale in questo periodo, se non è usata correttamente può causare l’acne da mascherina, nota come Maskne

Durante l’inverno si è parlato molto dei pro e contro delle mascherine protettive. Tuttavia il loro utilizzo è fondamentale al fine di evitare il contatto con i droplets (le particelle liquide che si emettono quando si respira o si parla). Purtroppo tutti sanno che tali dispositivi non garantiscono una buona ossigenazione, aumentando quindi il rischio di respirare la propria stessa anidride carbonica. Ma non è tutto, con l’aumento delle temperature si sta diffondendo un nuovo fenomeno dermatologico che prende il nome di Maskne, o acne da mascherina.









Di cosa si tratta?

Per Maskne (risultato dellunione delle parole mask+acne) si intende la manifestazione di acne, gonfiore e dolore, dermatite seborroica, prurito, bruciore, pelle secca, desquamazione, rush cutanei e rossore su guance, naso, bocca e mento. Puó presentarsi in soggetti di tutte le età che non hanno mai sofferto di questi disturbi della pelle, ma coloro che ne sono più esposti sono quelli che presentavano già queste problematiche, le quali sono aggravate da un uso scorretto di questi dispositivi e da una poco accurata igiene della pelle del viso.









È chiaro, quindi, che non è la mascherina in sé a causare il disturbo (se essa è un dispositivo medico). Essa, infatti provoca l’acne da mascherina indirettamente, in quanto è causata da umidità e sfregamento. Raramente invece si verificano reazioni allergiche causate dal tessuto (ovviamente se esso è dermatologicamente testato e non fai da te con stoffe eccessivamente colorate, non sterilizzate o ricavate da altri capi di abbigliamento).

Quali sono le cause e come si manifesta

Uno studio pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology ha evidenziato che coloro che usano per più di otto ore consecutive al giorno la mascherina manifestano comunemente i sintomi sopraindicati. Essi sono causati dall’eccessiva umidità che si genera respirando e parlando all’interno di esse. Oppure dallo sfregamento del tessuto con la pelle.

Tra i disturbi causati dall’umidità sono stati riscontrati: Follicolite (infiammazione dei follicoli piliferi). Cheilite angolare (persistenti labbra screpolate soprattutto agli angoli). Dermatite periorale (papule, brufoli cistici e pelle secca intorno alla bocca). Ciò accade perché il calore e l’umidità che si concentrano intorno alla bocca possono alterare il pH della pelle.









Tra i disturbi causati dallo sfregamento si riscontrano, invece, arrossamenti e desquamazione. L’attrito costante tra la mascherina e la pelle grassa o tendenzialmente acneica rende più sensibile lo strato cutaneo protettivo esterno e predispone all’occlusione delle ghiandola sebacee.

Inoltre, l’utilizzo di make up sotto la mascherina, come fondotinta e correttori, favorisce la produzione di sebo. Ciò comporta l’ostruzione dei pori.

Come prevenire o curare la Maskne

Considerato che ove non è possibile rispettare il distanziamento sociale è fondamentale indossare la mascherina per tutelare la salute propria e altrui, esistono vari accorgimenti volti a prevenire il fenomeno Maskne. Essi sono utili anche quando nonostante tutto si dovesse presentare questo fenomeno dermatologico. Pertanto, dopo aver tolto la mascherina è consigliabile detergere la pelle con movimenti delicati ed applicare prodotti lenitivi e idratanti. Molto utile è la Vitamina E e la niacinamide. Sconsigliati sono gli esfolianti, che potrebbero irritare la pelle. È preferibile sostituirli con tonici, maschere lenitive e detox, ma senza esagerare, essi vanno utilizzati non più di una volta alla settimana. È altrettanto importante preferire mascherine certificate a quelle handmade.

Silvia Zingale