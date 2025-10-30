Rio de Janeiro si è svegliata in silenzio, ma non in pace, dopo il massacro anti-narcos. Le strade del Complesso della Penha, nel nord della città, raccontano con il loro vuoto il peso di una violenza che sembra non avere fine. L’“Operazione Contenimento”, il maxi blitz della polizia contro il Comando Vermelho, si è trasformata in una carneficina che ha lasciato dietro di sé decine di corpi, macerie e domande senza risposta. Mentre il governo di Rio difende l’intervento come una “necessità di sicurezza”, la comunità internazionale parla di strage e di violazione dei diritti umani. Nelle favelas, dove vivere è da sempre un atto di resistenza, la guerra tra Stato e narcotraffico continua a colpire soprattutto chi di quella guerra non fa parte: i civili.

Una città paralizzata dal sangue

Nelle strade del Complexo da Penha, nel nord della città, i corpi delle vittime sono stati allineati su teli di plastica lungo la strada principale, testimoni muti del più violento massacro anti-narcos di Rio. Settanta cadaveri solo in poche ore, ritrovati dagli abitanti della comunità nella Serra da Misericórdia, la collina che collega il Complexo do Alemão a quello di Penha. Con i nuovi ritrovamenti, il bilancio della cosiddetta Operazione Contenimento è salito a 138 morti, tra cui quattro agenti.

Una cifra che trasforma un’azione di polizia in un vero e proprio bagno di sangue. Aerei cancellati, negozi chiusi, cittadini barricati in casa: Rio è diventata, nel giro di poche ore, un campo di battaglia.

Operazione Contenimento: la logica della guerra

L’operazione Contenimento, scattata martedì 28 ottobre, ha mobilitato 2.500 uomini tra polizia di Stato e polizia militare, sostenuti da elicotteri, droni, mezzi blindati e unità d’assalto. L’obiettivo dichiarato era quello di colpire il Comando Vermelho, la principale organizzazione criminale di Rio, responsabile del traffico di droga e di armi. Ma le modalità dell’intervento – bombardamenti con droni, sparatorie incessanti, esecuzioni a bruciapelo – hanno spinto molti osservatori a parlare non di un’operazione di sicurezza, bensì di una strage di civili.

Le autorità locali hanno definito il massacro anti-narcos “necessario” e “di successo”, ma le immagini circolate sui social mostrano una realtà completamente diversa: corpi mutilati, famiglie in lacrime, autobus incendiati e barricate di pneumatici fumanti. Un teatro di guerra nel cuore di una metropoli che avrebbe dovuto essere “meravigliosa”.

Le favelas, cuore fragile del Brasile

Per comprendere la portata di questa tragedia bisogna guardare alla storia delle favelas. Nate alla fine dell’Ottocento, dopo l’abolizione della schiavitù, come rifugio per gli emarginati e i poveri senza casa, le favelas si sono trasformate in veri e propri quartieri dentro la città.

Oggi più di 16 milioni di brasiliani vivono in queste aree, spesso senza servizi essenziali, in condizioni di povertà estrema. Negli anni, l’assenza dello Stato e l’abbandono istituzionale hanno lasciato spazio alle organizzazioni criminali, che si sono sostituite alle autorità fornendo protezione, lavoro e perfino “giustizia”. Il Comando Vermelho – nato nelle carceri di Rio negli anni Settanta – è diventato il simbolo di questo potere parallelo, capace di controllare interi quartieri e di sfidare apertamente la polizia.

L’Operazione Contenimento non è un episodio isolato, ma il culmine di un modello di sicurezza che da decenni privilegia la repressione armata alla costruzione sociale.

Negli ultimi anni, il numero di operazioni violente nelle favelas è aumentato, ma i risultati sono sempre gli stessi: centinaia di morti e nessun cambiamento strutturale. Le ONG e le associazioni per i diritti umani denunciano da tempo l’uso eccessivo della forza e l’assenza di piani per la riabilitazione delle comunità.

«È un modello autoritario, che non previene il crimine ma lo alimenta», ha commentato Edinho Silva, del Partito dei Lavoratori. La Defensoria Pública e Human Rights Watch hanno chiesto inchieste indipendenti, parlando di “violazioni sistemiche dei diritti umani”.







La risposta del governo e le tensioni politiche

L’Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha espresso “sgomento” per la brutalità dell’operazione, ricordando al governo di Rio i propri obblighi internazionali. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, di ritorno da un viaggio in Asia, ha convocato una riunione straordinaria per discutere della crisi della sicurezza pubblica e ha annunciato la creazione di una task force contro il crimine organizzato.

Il governatore Cláudio Castro, esponente della destra e vicino a Jair Bolsonaro, ha invece difeso l’operazione, sostenendo di essere stato “lasciato solo” nella lotta contro le mafie locali. Ma le sue parole hanno alimentato lo scontro istituzionale con il ministro della Giustizia Ricardo Lewandowski, che ha negato di aver ricevuto informazioni preventive sull’operazione. Sullo sfondo, resta l’accusa rivolta allo stesso Castro di aver tentato di ottenere dagli Stati Uniti la classificazione del Comando Vermelho come “organizzazione terroristica”, aprendo la porta a possibili interventi stranieri.

Un elemento inedito di questa operazione è stato l’uso di tecnologie avanzate da entrambe le parti. I miliziani del Comando Vermelho hanno utilizzato droni armati di esplosivi per colpire le forze di polizia, dimostrando un livello di organizzazione e risorse che segna un salto qualitativo nel conflitto urbano. Anche la polizia, dal canto suo, ha impiegato droni e armamenti pesanti, trasformando le favelas in un laboratorio di guerra tecnologica.

Ciò che emerge è una pericolosa simmetria: lo Stato e il crimine organizzato combattono con le stesse armi, ma a pagare sono sempre i cittadini.

Rio, città ferita

Mentre la polvere si posa sulle strade devastate della Penha, restano le domande. Quante altre operazioni come questa saranno necessarie prima che il Brasile affronti le radici della sua disuguaglianza? Quante famiglie dovranno ancora piangere i propri figli per una “guerra” che sembra non avere vincitori?

Rio de Janeiro è una città divisa tra ricchezza e miseria, tra spiagge da cartolina e quartieri dimenticati, tra il mito della modernità e la realtà della violenza. Il silenzio che oggi avvolge la Serra da Misericórdia non è solo quello del lutto, ma quello di una nazione intera che continua a convivere con il proprio fantasma più grande: l’indifferenza.

Lucrezia Agliani