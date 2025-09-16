Il massacro di Sabra e Shatila, avvenuto tra il 16 e il 18 settembre 1982, rappresenta uno degli episodi più drammatici e controversi della storia contemporanea del Medio Oriente. Si tratta dell’uccisione di centinaia, forse migliaia, di civili palestinesi e libanesi all’interno dei campi profughi di Sabra e Shatila, alla periferia di Beirut.

Il massacro di Sabra e Shatila, un vero e proprio eccidio, fu compiuto da miliziani falangisti cristiano-maroniti, con la complicità e la responsabilità indiretta dell’esercito israeliano che circondava l’area. A distanza di decenni, il massacro rimane un simbolo della brutalità della guerra civile libanese e dell’impunità internazionale.

La guerra civile libanese

Per comprendere le radici del massacro di Sabra e Shatila è necessario inquadrare la situazione del Libano degli anni Settanta e Ottanta. Dal 1975 il paese era lacerato da una sanguinosa guerra civile che vedeva contrapposti numerosi attori: milizie cristiano-maronite, movimenti musulmani, gruppi laici, oltre alla massiccia presenza dei palestinesi dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), insediatisi in Libano dopo l’espulsione dalla Giordania nel 1970.

Il Libano, piccolo stato multiconfessionale, si trasformò così in un campo di battaglia regionale: Siria e Israele intervennero militarmente per difendere i propri interessi, mentre gli Stati Uniti e altre potenze occidentali cercavano di esercitare influenza politica e strategica. In questo quadro, i campi profughi palestinesi a Beirut divennero luoghi altamente militarizzati, suscitando il timore e l’ostilità delle milizie cristiane.

L’invasione israeliana del 1982

Nel giugno 1982, Israele lanciò l’operazione “Pace in Galilea”, invadendo il Libano con l’obiettivo dichiarato di allontanare l’OLP dal confine settentrionale. Dopo settimane di combattimenti, l’esercito israeliano cinse d’assedio Beirut Ovest, roccaforte dei palestinesi. La pressione internazionale portò a un accordo: l’OLP si sarebbe ritirata in Tunisia e in altri paesi arabi, lasciando nei campi profughi solo civili disarmati.

A garantire la sicurezza dei civili palestinesi rimasti a Beirut fu dispiegata temporaneamente una forza multinazionale composta da soldati statunitensi, francesi e italiani. Tuttavia, queste truppe si ritirarono poco dopo, lasciando un vuoto di potere che sarebbe risultato fatale.

L’assassinio di Bashir Gemayel

Il 14 settembre 1982, due giorni prima del massacro, un attentato dinamitardo uccise il presidente eletto del Libano, Bashir Gemayel, leader delle Forze Libanesi, la principale milizia cristiano-maronita. Gemayel era stato un alleato stretto di Israele e la sua morte fu percepita dai falangisti come un tradimento da parte dei palestinesi. L’atmosfera di vendetta e rabbia sfociò in un piano di rappresaglia che avrebbe avuto conseguenze devastanti per i civili di Sabra e Shatila.

Il massacro di Sabra e Shatila

Il 16 settembre 1982, poche ore dopo l’assassinio di Gemayel, l’esercito israeliano guidato dal ministro della Difesa Ariel Sharon e dal capo di Stato maggiore Rafael Eitan circondò i campi profughi di Sabra e Shatila, impedendo a chiunque di fuggire. Le truppe israeliane non entrarono direttamente nei campi, ma lasciarono campo libero alle milizie falangiste.

Per circa 40 ore, tra il 16 e il 18 settembre, i miliziani penetrarono nelle strade del campo, uccidendo brutalmente uomini, donne, anziani e bambini. Le testimonianze dei sopravvissuti parlano di esecuzioni sommarie, torture, stupri e distruzioni indiscriminate. Il numero delle vittime non è mai stato stabilito con certezza: le stime variano da un minimo di 800 fino a oltre 2.000 persone massacrate.

Durante le operazioni, l’esercito israeliano illuminò a giorno l’area con razzi al fosforo e mantenne un cordone di sicurezza intorno ai campi, impedendo l’uscita ai civili e permettendo ai falangisti di portare avanti il massacro senza interferenze.

La reazione internazionale

Le notizie del massacro scioccarono l’opinione pubblica mondiale. Fotografi e giornalisti entrarono nei campi all’indomani delle uccisioni, documentando scene di orrore. Le immagini fecero il giro del mondo, provocando proteste contro Israele e condanne da parte delle Nazioni Unite.

A Tel Aviv, centinaia di migliaia di israeliani scesero in piazza per manifestare contro la gestione del conflitto da parte del governo. La pressione dell’opinione pubblica costrinse Israele a istituire una commissione d’inchiesta interna, la Commissione Kahan.

La Commissione Kahan e le responsabilità

La Commissione Kahan concluse nel 1983 che le milizie falangiste furono direttamente responsabili del massacro, ma attribuì una “responsabilità indiretta” alle autorità israeliane, colpevoli di non aver previsto e impedito l’eccidio. In particolare, il ministro della Difesa Ariel Sharon fu ritenuto “personalmente responsabile” per non aver preso misure adeguate a fermare le atrocità.

Come conseguenza, Sharon fu costretto a dimettersi dal suo incarico, pur continuando a ricoprire ruoli di governo negli anni successivi fino a diventare primo ministro nel 2001. Le milizie falangiste coinvolte non subirono mai processi significativi, e la giustizia libanese non portò mai a termine indagini efficaci.

L’impatto sui palestinesi e sulla memoria collettiva

Il massacro di Sabra e Shatila segnò profondamente la comunità palestinese, diventando un simbolo dell’impunità e della vulnerabilità dei rifugiati. La memoria dell’eccidio ha continuato a influenzare le relazioni israelo-palestinesi e la percezione del ruolo di Israele nel conflitto libanese.

Molti palestinesi hanno visto nel massacro la conferma della mancanza di protezione internazionale e della precarietà della loro condizione di esiliati. Per i libanesi, invece, esso rappresenta una delle pagine più oscure della guerra civile, un conflitto che sarebbe continuato fino al 1990 lasciando centinaia di migliaia di morti e dispersi.







Le conseguenze politiche e internazionali

A livello internazionale, il massacro contribuì ad alimentare la percezione negativa delle politiche israeliane in Libano e a rafforzare il sostegno alla causa palestinese. La forza multinazionale tornò a Beirut a seguito dell’eccidio, nel tentativo di proteggere i civili rimasti. Tuttavia, la presenza occidentale fu breve e culminò in nuovi attacchi, come l’attentato del 1983 contro le caserme dei marines statunitensi.

Inoltre, il massacro radicalizzò ulteriormente alcuni movimenti della resistenza libanese, tra cui Hezbollah, che avrebbe assunto un ruolo centrale negli anni successivi come forza armata anti-israeliana e attore politico interno al Libano.

Una ferita ancora aperta

Il Massacro di Sabra e Shatila continua a essere ricordato ogni anno dalle comunità palestinesi e dalle organizzazioni per i diritti umani. Nessun responsabile è mai stato giudicato in modo definitivo e la questione rimane una ferita aperta nella memoria collettiva del Medio Oriente.

La tragedia non rappresenta soltanto una pagina nera della guerra civile libanese, ma anche un monito universale sui pericoli dell’odio settario, della vendetta politica e della complicità internazionale.

Il massacro di Sabra e Shatila è molto più di un capitolo oscuro della storia libanese: è un evento che ha segnato profondamente il destino del popolo palestinese e ha messo in luce le contraddizioni della politica israeliana e delle potenze mondiali in Medio Oriente. Le immagini dei corpi senza vita nelle strade dei campi rimangono scolpite nella memoria storica come simbolo di una giustizia negata.

Ricordare quell’eccidio significa non solo fare memoria delle vittime, ma anche riflettere sulla necessità di garantire sempre il rispetto dei diritti umani e la protezione dei civili in tempo di guerra.

Sophia Spinelli