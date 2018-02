Dopo le innumerevoli aggressioni compiute dai militanti di Forza Nuova, uno di loro si è ritrovato a subire lo stesso trattamento solitamente riservato ad altri. Ieri pomeriggio a Palermo c’è stata un’aggressione nei confronti del segretario provinciale di Forza Nuova Massimiliano Ursino.

Forza Nuova sotto attacco

Sembra paradossale, eppure è realmente accaduto. Ieri, attorno alle 18:45, Ursino si trovava tra via Dante e piazza Lolli, nei pressi della sede di Forza Nuova di Palermo, situata in via Villa Florio, quando è stato avvicinato da un gruppo di persone, vestite di nero e col volto coperto, che lo hanno legato mani e piedi con del nastro da imballaggio e lo hanno pestato a sangue. Secondo alcuni presenti, gli aggressori sarebbero quattro, mentre altri ne hanno indicati sei. Massimiliano Ursino è stato condotto all’ospedale Civico, dove sono state riscontrate gravi ferite alla testa, ma non verserebbe in condizioni gravi. Lui stesso ha dichiarato: “Sono stato legato in strada“. Tra l’altro l’aggressione è stata ripresa da una persona con un cellulare, si pensa che anch’essa faccia parte del gruppo che ha organizzato l’attacco al segretario provinciale di Forza Nuova, titolare di un laboratorio di tatuaggi in via Marconi. Ora la Digos indaga su quanto accaduto.









Chi la fa, l’aspetti?

In passato, a luglio del 2006, Ursino era stato arrestato per aver rapinato e preso a sprangate due immigrati del Bangladesh davanti al teatro Massimo di Palermo, con l’aiuto di due complici (anch’essi militanti di Forza Nuova): prima hanno derubato la loro borsa con dentro la bigiotteria, poi sono fuggiti, ma, vedendo che i due immigrati li inseguivano, hanno impugnato le spranghe e li hanno picchiati a sangue. Per questo gesto Ursino fu condannato in primo grado a due anni e mezzo di carcere. Non solo, l’anno prima si era reso protagonista di un altro attacco a sfondo razzista, a giugno del 2005, in compagnia di altre persone, aveva aggredito con pugni e bastonate un nigeriano e un giovane siracusano in via Candelai, sempre a Palermo. Questa ‘bravata’ fece rinviare a giudizio lui e i suoi compari per lesioni aggravate da motivi razziali. E poi nel 2008 Ursini si impegnò a confezionare e spedire a diverse redazioni giornalistiche dei pacchi choc con all’interno una bambola sporcata di sangue e interiora di animale. Il motivo di tutto ciò era una campagna di Forza Nuova contro la legge 194, quella riguardante l’aborto. Insomma, qualcuno potrebbe dire: “Caro mio, te la sei cercata!” E, infatti in molti dicono che ciò che gli è successo è frutto di ciò che lui stesso ha causato in passato; insomma, “Chi semina odio, raccoglie tempesta”, se così si può dire. Ma chi c’è dietro l’aggressione a Ursino?

La rivendicazione dell’attacco

Ieri sera è giunta una rivendicazione anonima dell’attacco, tramite il seguente comunicato:

“Chi afferma che esista una “minaccia fascista”, a Palermo come in tutta la Sicilia, dovrà ricredersi. Sul territorio palermitano esiste chi ripudia il fascismo e non ha timore di lottare per bloccarlo e schiacciarlo, a partire da questi protagonisti del forzanovismo, guerrieri a parole, violenti nelle immagini che evocano forse, ma incapaci di proteggere la propria incolumità e di conquistare qualsiasi forma di potere politico. Palermo è antifascista, nelle pratiche e nella quotidianità di chi la vive. A Palermo non c’è spazio per il fascismo”.

Nel febbraio del 2017, il laboratorio di Ursino era stato oggetto di un attacco: una bomba carta venne lanciata contro la saracinesca, nel tentativo di incendiare il locale. Il dirigente di Forza Nuova venne a sapere dell’attacco da un suo amico, lui era all’interno della sede del movimento e anche lì venne lanciata una bomba carta sulla porta, ma non ci furono feriti. Inoltre, Massimiliano Ursino è stato fra i protagonisti delle ronde sugli autobus cittadini che avevano scatenato diverse critiche, non da ultimo quelle del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Questi, a proposito del pestaggio di ieri sera, ha dichiarato:

“Quanto avvenuto con l’aggressione ai danni del segretario provinciale dell’organizzazione neofascista Forza Nuova a Palermo è il segno della degenerazione che la politica italiana sta subendo, dopo avere sottovalutato la recrudescenza di fenomeni e comportamenti fascisti e razzisti, che rischiano di infettare culturalmente la società civile, anche quella che antifascista e antirazzista si proclama. Il fascismo non si combatte con lo squadrismo, bensì con la cultura e la resistenza“.









Le reazioni del web all’attacco a Massimiliano Ursino

Riportiamo di seguito una parte dei commenti postati su Twitter riguardo l’aggressione a Massimiliano Ursino, le opinioni sono più che mai divise e discordi:









Mandanti morali ed esecutori materiali

A proposito di Saviano e di mandanti morali, quando alcune settimane fa era avvenuto il raid razzista a Macerata per mano di Luca Traini, lo scrittore aveva scritto che il mandante morale di quell’attacco contro gli immigrati fosse Matteo Salvini con i suoi sconsiderati moniti a cacciare gli stranieri dall’Italia. Non è che l’aggressione di ieri sera ad un leader di Forza Nuova è la risposta di chi non ha mandato giù la sparatoria sui sette immigrati? Davvero siamo giunti a questo livello? Ora il carnefice è diventato vittima, il lupo è divenuto agnello e il bastonatore è stato bastonato. D’ora in avanti esponenti di Forza Nuova, Casa Pound, Lega Nord e Fratelli d’Italia potranno citare quest’episodio come esempio del fatto che la violenza non è solo fascista, non sta solo a destra e non è solo ‘nera’, ma anche di sinistra e ‘rossa’. Ben fatto, a chi ha avuto questa grande pensata! Dopo gli insulti, gli sputi e i lanci di bottigliette d’acqua da parte dei centri sociali nei confronti della Meloni, ora abbiamo anche la violenza fisica vera e propria su un neofascista. Cosa potremmo chiedere di più a questa campagna elettorale? In sei aggrediscono un uomo indifeso, è vero in passato ha massacrato degli immigrati, dunque è degno di essere picchiato? Dunque merita un trattamento del genere? Questa è vigliaccheria. Certo, Traini ha sparato su sette immigrati indifesi e innocenti, loro non hanno aggredito nessuno in passato, ma non è così che si risponde alla violenza. La violenza non ha colore, la violenza non è di destra o di sinistra, la violenza è violenza, punto e basta. Non creiamo altri precedenti e non diamo il pretesto agli sciacalli di potersi ‘sciacquare la bocca’ con attacchi ai loro sostenitori.

Intanto a Roma sabato 24 febbraio si terrà una marcia contro i Fascismi, speriamo che possa essere solo la prima di una lunga serie di marce pacifiche, senza alcuna violenza.

Carmen Morello