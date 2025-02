Massimo Carminati, ex esponente del gruppo eversivo di estrema destra dei Nar e figura centrale dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, è tornato in carcere per scontare il residuo della sua pena definitiva. Dopo essere stato affidato ai servizi sociali, la misura è stata revocata in seguito alla decisione della Cassazione, che ha ritenuto insufficiente il suo percorso di reinserimento. La difesa ha annunciato un nuovo ricorso, ma per ora le porte del carcere di Rebibbia si sono riaperte per l’ex terrorista.

Un ritorno dietro le sbarre

L’ex terrorista dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar) e protagonista dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, Massimo Carminati, si è costituito nel carcere di Rebibbia per scontare i tre anni e quattro mesi residui della sua condanna definitiva a dieci anni. Il ritorno in cella segna un nuovo capitolo nella lunga vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista. Dopo un periodo trascorso in affidamento ai servizi sociali, la misura alternativa è stata revocata su decisione del Tribunale di Sorveglianza, che ha giudicato insufficiente il percorso di reinserimento dell’ex Nar.

Il percorso interrotto: la revoca dell’affidamento ai servizi sociali

Massimo Carminati aveva ottenuto l’affidamento ai servizi sociali e aveva iniziato un percorso che prevedeva attività lavorative nel settore dell’ospitalità per stranieri e un impiego nella logistica alimentare.

Tuttavia, la Procura Generale della Capitale ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando dubbi sulla sua reale volontà di reinserimento. La Suprema Corte ha rinviato la questione al Tribunale di Sorveglianza, che ha ribaltato la decisione precedente, negandogli l’affidamento per “assenza di un percorso risocializzante”. Secondo i giudici, non basta rispettare le regole: è necessario dimostrare un autentico cambiamento dello stile di vita.

L’inchiesta “Mondo di Mezzo” e le condanne

L’arresto di Massimo Carminati risale al dicembre 2014, nell’ambito della maxi-inchiesta “Mafia Capitale”, nota anche come “Mondo di Mezzo”. Secondo le indagini, l’ex Nar era al vertice di un sistema di corruzione che coinvolgeva il mondo politico e imprenditoriale della Capitale, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e ai servizi pubblici.







Il processo si è concluso con una condanna a dieci anni di carcere, confermata dalla Corte di Cassazione nel settembre 2022.

In realtà, in una piccola parentesi del 2018, la Corte D’Appello di Roma ridimensionò le accuse a lui rivolte per associazione mafiosa, ancor prima che lo facesse la Cassazione. In entrambi i casi, si escluse l’associazione mafiosa. Le accuse principali riguardavano il reato di corruzione e il controllo degli appalti pubblici attraverso un sistema di connivenze e intimidazioni. Nella lunga lista degli indagati, in quegli stessi anni, rientrò anche il nome di Gianni Alemanno, l’ex sindaco della Capitale, arrestato successivamente con una condanna di cinque anni.

La battaglia legale non è finita

Nonostante il ritorno in carcere, la difesa di Massimo Carminati non si arrende. L’avvocata Veronica Paturzo ha annunciato un nuovo ricorso in Cassazione per contestare la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Secondo i legali, la revoca dell’affidamento ai servizi sociali è stata ingiustificata, in quanto l’ex Nar aveva rispettato tutti gli obblighi imposti e non aveva commesso alcuna violazione. Tuttavia, il passato di Carminati continua a pesare sulle valutazioni della magistratura: dagli anni nei Nar alla sua vicinanza con la Banda della Magliana, fino ai colpi milionari nelle banche e alla sua figura di spicco nel sottobosco criminale romano.

Mentre la difesa si prepara a una nuova battaglia legale, Massimo Carminati dovrà scontare il resto della pena in carcere. Il suo caso rimane emblematico della difficoltà di conciliare il diritto alla riabilitazione con la necessità di garantire che figure legate alla criminalità organizzata non tornino a esercitare la loro influenza. Il “Nero”, come è soprannominato, si trova nuovamente dietro le sbarre, ma la sua vicenda giudiziaria potrebbe riservare ancora sorprese.

