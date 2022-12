“Massoneria al Potere” di Francesco Cardullo

“Gesù Cristo il Signore è il bene Eterno, satana il diavolo è il male.

«C’è una via che all’uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte»:

Proverbi 14:12.

Di notte dal bagno uscì una luce potentissima come il sole che abbagliò tutta la stanza, Dio si manifestò una notte sotto forma di luce, non potevo muovermi, ho visto un bagliore di luce immenso giallo. Si capiva che non era una luce artificiale, perché la vidi proprio uscire dal bagno ed entrare nella stanza e da questa cosa ho capito che non era una luce ma era qualcuno immerso nella luce. Anche la mia famiglia che era in dormiveglia ha avvertito qualcosa, un bagliore grande che è durato 10 secondi circa. Ero certo che era il Signore e raccontavo a ogni uomo che il Signore era venuto a visitarmi(…)da quel giorno la mia vita cambiò.

La mia conversione è avvenuta nel periodo in cui scoppiò questa pandemia. Iniziai a guardarmi intorno, vedevo uno stravolgimento mondiale, trovai la mia risposta nella Bibbia. Capii che le profezie si stavano e si stanno adempiendo. Il nuovo ordine mondiale voluto dalla massoneria, dai potenti che tengono in mano banche, multinazionali e posti di potere attraverso pandemie, carestie e guerre indotte, non è altro di tutto quello che è scritto nel libro di Daniele, Apocalisse e nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca. Dopo un breve periodo passato tra le “amicizie” in massoneria Dio mi fece uscire da certi ambienti ma facendomi capire dopo non molto tempo dove ero diretto, una strada senza via di uscita. La mia esistenza è cambiata come un risveglio da un lungo sonno, che portava torpore e asservimento, ma a Dio è piaciuto darmi un altra occasione e così è avvenuta la mia conversione. Francesco Cardullo l’autore del libro oggi rinato in Cristo serve il Signore Gesù, e ha voluto raccontare la sua esperienza, Testimonianza di conversione e il suo passato tra le compagnie della massoneria per dare modo a chi come lui, un tempo ignaro dei pericoli che correva, di poter prendere una decisione che cambierà di certo la vita: seguire Cristo in Verità.

“Massoneria al Potere” , di Francesco Cardullo (ed.Gratuita), è un libro inchiesta e Testimonianza della sua conversione ma anche di denuncia, “un libro che i massoni non ti farebbero mai leggere” perché svela gli inganni e i segreti della massoneria e chi gestisce i resoconti di finanza, politica e chiesa. Un pubblicazione indipendente con una prefazione che lascia riflettere già dall’inizio. “Dalla Massoneria alla fede in Gesù” tutto ebbe inizio quelle notti, quella voce è quella luce immensa in casa e accadde lo stravolgimento nella mia vita racconta l’autore e protagonista del libro Francesco Cardullo. Questo scritto è uno studio nel dettaglio sulla simbologia, i rituali della Massoneria e le intenzioni della stessa, ma anche una autobiografia sulle esperienze vissute da ex iniziato all’ordine dei cavalieri templari, fino alla Liberazione e conversione in Cristo in prima persona. Un libro che ti terrà incollato, ti sconvolgerà per certi versi, per altri ti darà consapevolezza su temi di cui non schiva sempre, ma per fin troppo tempo non si è detto pubblicamente cosa è la Massoneria e il nuovo ordine mondiale. E di questo la Bibbia ne parla molto bene. Nel libro vengono citate delle dichiarazioni ed eventi che risultano poi una conferma a ciò che l’autore vuole raccontare, ovvero dare un senso al titolo cioè che la Massoneria in Italia e nel mondo è al potere e vuole provare ad instaurarlo in maniera permanente. Un libro “forte” come forte è stata l’esperienza vera vissuta da Francesco. Si legge ponendo attenzione ai dettagli questo libro sarà una scoperta sorprendente per chiunque lo leggerà. Francesco Cardullo (Palermo 1995), impiegato, è un Cristiano che ama parlare di Gesù e testimoniare di ciò che il Cristo ha compiuto in lui è può certamente fare con chiunque si sente e si trova imprigionato da oppressioni e sbagli commessi. Ci saluta con un versetto della parola di Dio: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo per le anime vostre;»‭‭

Vangelo secondo Matteo‬ ‭11:28-29‬ ‭

