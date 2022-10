Master gardener, non semplici giardinieri: scopriamo i servizi offerti da questi professionisti

Le professioni non sono mai statiche: il mercato si modifica, le esigenze dei consumatori cambiano, di conseguenza chi vuol soddisfare appieno i propri clienti deve sapersi rivelare flessibile ed innovativo.

Questo vale anche per professioni molto tradizionali, come può essere quella del giardiniere: oggi essere in grado di eseguire le canoniche operazioni di gestione del verde non è più sufficiente, dal momento che le esigenze del cliente medio sono cresciute in maniera importante.

Alcuni degli odierni giardinieri, per poter essere competitivi e per poter offrire ai loro clienti un più ampio ventaglio di servizi, sono divenuti dei veri e propri master gardener.

Master gardener non è semplicemente una diversa denominazione del medesimo lavoro, al contrario identifica una figura professionale le cui competenze, appunto, vanno ben al di là di quelle del giardiniere tradizionalmente inteso.

Per scoprire cosa è in grado di offrire, oggi, un bravo master gardener, può essere interessante visitare il sito Internet ufficiale di un noto professionista del settore, ovvero www.codiferro.it.

Andiamo dunque a scoprire quali sono i servizi innovativi, quelli che eccedono quelli tradizionalmente proposti dai giardinieri quali manutenzione, cura del verde, potatura e quant’altro.

Progettazione di spazi verdi

Oggi un buon giardiniere non può limitarsi ad essere un bravo esecutore, ma deve essere anche un progettista.

È assai frequente, infatti, che i clienti dei giardinieri richiedano a tali professionisti di disegnare un progetto, progetto che, laddove approvato, potrà essere realizzato.

Parallelamente al know-how tecnico e botanico, dunque, il master gardener deve avere anche gusto stilistico, esperienza progettuale e deve essere in grado di padroneggiare dei software specifici.

Progettazione e realizzazione impianti di irrigazione

Un altro servizio sempre molto richiesto che i più noti master gardener sono assolutamente in grado di offrire è quello di progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione.

Gli impianti di irrigazione non sono più una prerogativa esclusiva di aree coltivate e di giardini di grandi dimensioni, oggi si fa sempre più frequentemente ricorso a questi sistemi anche in ambito domestico, per la gestione di giardini di dimensioni medie o piccole.

Ciò è dovuto al fatto che tantissime persone hanno necessità di gestire il proprio giardino in maniera più efficiente, inoltre va sottolineato che oggi realizzare un impianto di irrigazione è molto più agevole ed economico rispetto al passato.

Progettazione e realizzazione giardini pensili e verticali

Quello di realizzare giardini pensili e verticali è un trend sempre più consolidato, non stupisce dunque che ai giardinieri sia richiesto sempre più frequentemente di progettare giardini di tali tipologie.

Tale esigenza nasce dal fatto che, molto spesso, i giardini devono essere realizzati in spazi tutt’altro che ampi, magari anche in delle terrazze, oppure dei gardini, ecco perché diviene fondamentale riuscire a valorizzare al meglio gli spazi anche in altezza.

I master gardener sono senz’altro i professionisti di riferimento per chi ha in mente un’idea di questo tipo.

Progettazione e realizzazione verde aziendale

Tante aziende hanno l’esigenza di realizzare degli spazi verdi nei propri ambienti interni, per la loro immagine, certamente, ma anche per rendere le proprie sedi eleganti e riposanti per i propri dipendenti.

Anche questo è uno dei servizi che i più bravi master gardener devono saper offrire ai propri clienti, occupandosi autonomamente sia della progettazione che delle fasi esecutive.

Garden Coaching

Accade sempre più frequentemente che chi si rivolge a un master gardener non voglia limitarsi a ricevere un servizio, ma voglia divenire protagonista dei propri spazi verdi, voglia imparare a gestirli autonomamente per vivere al massimo quanto di positivo è in grado di offrire questo splendido hobby.

Proprio per questo, i master garderer offrono ai propri clienti dei veri e propri servizi di coaching, delle attività formative dal taglio sia teorico che pratico finalizzate a rendere il cliente sempre più autonomo nella gestione del proprio verde.

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...