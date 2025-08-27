Mentre l’Italia continua a fare i conti con un debito pubblico tra i più alti al mondo, anche il sistema scolastico sembra rispecchiare – in forma simbolica ma non meno significativa – questa difficoltà strutturale. Un dato che non passa inosservato: quasi un alunno su cinque delle scuole superiori italiane ha delle materie da recuperare entro settembre, avendo chiuso l’anno scolastico 2024-2025 con uno o più debiti formativi.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) a fine luglio, il 17,8% degli studenti iscritti alle prime quattro classi delle scuole secondarie di secondo grado non ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline e si trova quindi in una situazione definita tecnicamente di “sospensione del giudizio”. In termini pratici, si tratta di studenti la cui promozione all’anno successivo dipende dal superamento di apposite prove di recupero, da svolgere entro la data limite dell’8 settembre.

Un trend in crescita, seppur contenuto

Il fenomeno, sebbene non esplosivo, è in leggero aumento rispetto all’anno scolastico precedente, quando il tasso degli studenti sospesi era pari al 16,9%. Non si tratta, quindi, di un cambiamento radicale, ma di una tendenza che merita attenzione: è infatti indicativa di un malessere sotterraneo che coinvolge una parte non trascurabile della popolazione studentesca.

A fronte di un corpo scolastico di milioni di alunni, questa percentuale equivale a centinaia di migliaia di studenti che non riescono a raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento previsti dal curricolo scolastico. Un problema che non si limita alla sfera strettamente didattica, ma che apre interrogativi sul funzionamento generale del sistema educativo, sul ruolo della scuola nella società e sul supporto che essa riesce (o non riesce) a garantire agli studenti in difficoltà.

I debiti formativi: cosa sono e come funzionano

La “sospensione del giudizio” è un meccanismo previsto dal regolamento scolastico per permettere agli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza in una o più materie di recuperare le lacune prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. In pratica, anziché essere bocciati direttamente, gli studenti hanno la possibilità di colmare il gap formativo frequentando corsi di recupero estivi – organizzati dalle scuole o gestiti autonomamente dalle famiglie – e superando una prova finale.

Se lo studente dimostra di aver raggiunto un livello sufficiente di competenze nella materia o nelle materie in questione, viene promosso; altrimenti, può andare incontro alla bocciatura. Una forma di “seconda chance” che ha l’intento pedagogico di salvaguardare la possibilità di proseguire il percorso scolastico senza sanzioni immediate, ma non per questo automatiche.

Una scuola sotto pressione

Gli insegnanti, spesso costretti a gestire classi numerose e con livelli molto eterogenei di preparazione, si trovano di fronte alla difficile sfida di mantenere standard formativi elevati pur cercando di non lasciare indietro nessuno.

Non è raro che i corsi estivi si trasformino in un adempimento formale, poco incisivo sul piano del reale apprendimento. In molti casi, infatti, l’onere del recupero ricade sulle famiglie, che devono cercare soluzioni private (ripetizioni, tutoraggi, materiali aggiuntivi) per dare ai propri figli la possibilità di superare le lacune accumulate.







Disuguaglianze e fragilità

Le percentuali fornite dal MIM, pur nella loro apparente neutralità statistica, devono essere lette alla luce delle profonde disomogeneità che caratterizzano il sistema scolastico italiano. Le realtà del Nord, spesso meglio attrezzate in termini di risorse e infrastrutture, presentano in media risultati migliori rispetto a quelle del Sud, dove incidenza della dispersione scolastica, carenza di organico e fragilità sociali rappresentano fattori aggravanti.

Il fenomeno dei debiti scolastici si intreccia inevitabilmente con dinamiche socio-economiche, culturali e persino familiari. Non è solo una questione di rendimento individuale, ma anche di contesto: l’ambiente in cui uno studente cresce, il supporto educativo ricevuto in casa, la qualità dell’insegnamento ricevuto, le aspettative di riuscita scolastica – tutto concorre a determinare l’esito finale.

Molti pedagogisti ed esperti del mondo scolastico ribadiscono come il sistema dei debiti formativi sia ormai giunto a un punto di saturazione. Secondo alcuni, si tratta di un dispositivo che andrebbe profondamente riformato o addirittura superato, in favore di modelli più inclusivi e flessibili, capaci di agire in modo preventivo piuttosto che riparativo.

Il problema, osservano, non è tanto la valutazione finale, quanto l’intero processo di apprendimento che conduce a quella valutazione. È durante l’anno che gli studenti andrebbero intercettati e accompagnati con strategie personalizzate e percorsi di rinforzo. Concentrarsi solo sul momento dell’insufficienza finale rischia di trasformare la scuola in un sistema punitivo più che formativo.

Ma c’è anche chi individua nel concetto stesso di “debito” una certa rigidità culturale, retaggio di una visione della scuola incentrata sulla selezione piuttosto che sull’inclusione. Parlare di debito implica infatti un’idea di mancanza da saldare, di colpa da espiare. Un linguaggio che, seppur tecnicamente corretto, potrebbe avere un impatto psicologico negativo su studenti già in difficoltà, alimentando insicurezze, frustrazioni e senso di inadeguatezza.

Una visione a lungo termine

Se da un lato il 17,8% degli studenti sospesi non rappresenta un’emergenza in termini assoluti, dall’altro è sintomo di un sistema che fatica a garantire equità ed efficacia nel percorso formativo. È dunque necessario che le istituzioni scolastiche e il mondo politico tornino a interrogarsi seriamente sul significato della scuola pubblica nel contesto attuale: luogo di selezione o di emancipazione? Dispositivo di controllo o strumento di crescita?

Patricia Iori