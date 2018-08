I matrimoni gay saranno presto riconosciuti in Costa Rica

Il Costa Rica legalizzerà i matrimoni gay nel giro di 18 mesi. Questa è la decisione presa dalla Corte Suprema la sera dell’8 agosto, sette mesi dopo una decisione di giustizia che coinvolge l’intero continente.

Il 9 gennaio la Corte interamericana dei diritti umani, un tribunale internazionale, aveva esortato i Paesi sotto la sua giurisdizione a cambiare la loro legislazione per riconoscere il matrimonio gay. Dopo sette mesi, la Corte Suprema del Costa Rica, il più alto tribunale del paese, ha dichiarato anticostituzionale e discriminatoria la legge che vieta a persone dello stesso sesso di unirsi in matrimonio vigente nel paese. Il Costa Rica ha 18 mesi di tempo per cambiare la legge emanata dalla stessa Corte Suprema nel 2006 e contenuta nel Codice della famiglia.

Se la legge non verrà cambiata, però, essa cesserà automaticamente di esistere. Questo è quanto dichiarato mercoledì da un giudice della Corte Suprema, Fernando Castillo, durante una conferenza.

Le reazioni dei parlamentari alla legge

La decisione della Corte Suprema è stata accolta in maniera differente dai diversi parlamentari. Il primo deputato apertamente gay del Paese, Enrique Sanchez, si è mostrato subito disilluso e ha dichiarato che non crede che l’assemblea riuscirà a trovare un accordo. Opposte, invece, sono state le reazioni dei due leader politici che si erano candidati alle elezioni di quest’anno, reazioni facilmente prevedibili.

Difatti, se il 1 luglio del 2013 il Costa Rica aveva legalizzato le unioni gay per sbaglio, una delle tematiche principali della campagna elettorale svoltasi all’inizio di quest’anno era proprio la legalizzazione dei matrimoni gay. Il Partito Azione Cittadina di Carlos Alvarado, che era già in carica e che ha poi vinto le elezioni, si era presentato con un programma pro-LGBT. A questo si era schierato il Partito della Restaurazione Nazionale, guidato dall’ex cantante di rock cristiano e giornalista Fabricio Alvarado.

Quest’ultimo, rappresentate di un partito evangelista che occupa 14 seggi su 57 del parlamento, ha detto che si sarebbe opposto alla decisione della Corte interamericana. Carlos Alvarado, invece, che con il suo partito di centrosinistra aveva già appoggiato la legalizzazione dei matrimoni gay, ha twittato un post affermando che «nessuna persona sarà discriminata per il proprio orientamento sessuale» .

I Paesi in cui il matrimonio gay è legale

Oggi, i Paesi in Europa in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale sono Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca, Francia, Regno Unito (a eccezione dell’Irlanda del Nord), Lussemburgo, Irlanda, Finlandia e Germania. Nel resto del mondo invece è riconosciuto dalla legge in Canada, negli Stati Uniti, in Argentina, Uruguay, Brasile, Colombia e Australia.

Margaret Petrarca