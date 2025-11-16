I matrimoni precoci sono un problema che crediamo confinato in paesi lontani. Eppure, tra il 2000 e il 2021, oltre 300.000 minori sono stati sposati negli Stati Uniti, la maggior parte ragazze date in moglie a uomini adulti. In 34 Stati è ancora legale, in 4 non esiste nemmeno un’età minima. Mentre Washington condanna questa pratica all’estero come violazione dei diritti umani, in patria legislatori repubblicani bloccano i divieti, sostenendo che impedire ai minori di sposarsi porterebbe a più aborti.

L’illusione della civiltà

Si tende a credere che matrimoni precoci (quelli dove almeno una delle persone coinvolte ha meno di 18 anni) e matrimoni forzati siano, nel ricco e “civilizzato” occidente, solo un retaggio del passato. Che le spose bambine, costrette a sposare uomini molto più grandi di loro, si possano incontrare solo in paesi lontani e con una cultura differente; che, insomma, non siano nostri problemi. Non è esattamente così.







Negli Stati Uniti il matrimonio precoce è legale in 34 Stati, in 4 di questi non esiste nemmeno un limite minimo di età. Significa che bambine e bambini di 10 anni possono essere costretti a sposarsi e, tra il 2000 e il 2021, è esattamente quello che è successo a 17 di loro.

Una tragedia nazionale: i numeri

I dati raccolti dall’organizzazione Unchained At Last rivelano che in poco più di 20 anni, tra il 2000 e il 2021, i matrimoni precoci negli Stati Uniti sono stati quasi 315.000. L’86% di queste unioni è tra una bambina e un uomo adulto, un dato che evidenzia la natura profondamente discriminatoria di genere di questo fenomeno.

La maggior parte dei minori sposati (96%) aveva 16 o 17 anni, ma ci sono stati casi estremi di bambini di 10 anni. Paradossalmente, il matrimonio precoce diventa spesso un nullaosta allo stupro e alla pedofilia: almeno 66.415 matrimoni sono avvenuti con un’età o una differenza d’età tra i coniugi che avrebbe dovuto essere considerata un crimine sessuale.

La geografia dell’abuso

Nevada, Idaho e Arkansas sono gli Stati con il più alto tasso di matrimoni precoci. Il Nevada guida questa poco lusinghiera classifica con un tasso di 6,15 matrimoni ogni 1.000 minori, seguito da Idaho (3,56 per 1.000) e Utah (3,23 per 1.000). In termini assoluti, il Texas ha registrato il maggior numero di matrimoni precoci con circa 41.774 casi tra il 2000 e il 2018, seguito dalla California con 23.588.

Solo 16 Stati hanno bandito completamente il matrimonio sotto i 18 anni, senza eccezioni: Delaware e New Jersey nel 2018, seguiti da Samoa Americane (2018), Isole Vergini americane, Pennsylvania e Minnesota (2020), Rhode Island e New York (2021), Massachusetts (2022), Vermont, Connecticut e Michigan (2023), Washington, Virginia e New Hampshire (2024), e infine Washington D.C., Maine, Oregon e Missouri nel 2025.

Nel resto del paese, le leggi variano: 10 Stati hanno un’età minima di 17 anni, 20 Stati di 16 anni, 2 Stati di 15 anni, e 4 Stati (California, Mississippi, New Mexico e Oklahoma) non hanno alcun limite minimo di età quando si applicano tutte le eccezioni previste.

Le conseguenze devastanti dei matrimoni precoci

Le conseguenze per i minori coinvolti sono drammatiche e durature e riguardano tanto la salute quanto la condizione socio-economica. Al di sotto dei 15 anni le possibilità di morte durante il parto sono cinque volte maggiori. Le ragazze sposate prima dei 18 anni riportano alti tassi di abuso fisico, sessuale, finanziario ed emotivo durante il matrimonio, oltre a gravidanze indesiderate o non pianificate.

L’abbandono scolastico è quasi inevitabile. Le madri adolescenti che si sposano e poi divorziano sono più soggette a deprivazione economica e instabilità rispetto alle madri adolescenti che rimangono single.

Il matrimonio precoce è riconosciuto globalmente come una pratica dannosa che produce ripercussioni devastanti per tutta la vita, distruggendo la salute, l’istruzione, le opportunità economiche e la qualità della vita delle ragazze americane.

In molti Stati i bambini, pur considerati abbastanza maturi per il matrimonio, non lo sono per il divorzio. I minori non hanno raggiunto la maggiore età (18 anni o più in ogni Stato), quindi hanno diritti legali limitati: non possono facilmente lasciare casa, entrare in un rifugio per violenza domestica, assumere un avvocato o addirittura avviare un procedimento legale per chiedere un ordine restrittivo o presentare istanza di divorzio, a meno che non agiscano attraverso un tutore.

Sfuggire da queste situazioni diventa impossibile visto che molti rifugi per donne maltrattate non ammettono minorenni. Il tasso di divorzio per i matrimoni contratti prima dei 18 anni è del 70-80%, lasciando giovani donne intrappolate in un ciclo di povertà e dipendenza.

Le voci delle sopravvissute e delle organizzazioni

Fraidy Reiss, fondatrice ed executive director di Unchained At Last, è lei stessa una sopravvissuta. Nel 1995 fu costretta dalla sua famiglia ebraica ortodossa a Brooklyn a sposarsi a 19 anni. Dopo 12 anni riuscì finalmente a fuggire dal matrimonio e nel 2011 fondò Unchained At Last, organizzazione dedicata a porre fine ai matrimoni forzati e precoci negli Stati Uniti.

«La maggior parte degli americani non si rende conto che questi abusi stanno accadendo», ha dichiarato Reiss. «La maggior parte degli americani concorda sul fatto che il matrimonio forzato e il matrimonio precoce siano terribili e strazianti. Immaginano che questo accada dall’altra parte del mondo e vorrei che ci fosse un modo per mostrare loro che sta accadendo qui, in gran parte a causa di leggi obsolete e arcaiche».

L’organizzazione ha creato un database nazionale sui matrimoni precoci, richiedendo certificati di matrimonio da tutti i 50 Stati e il Distretto di Columbia. Il loro lavoro meticoloso ha reso impossibile ignorare l’entità del problema.

Unchained At Last collabora con Equality Now e altre organizzazioni internazionali per i diritti umani, sottolineando che il matrimonio precoce crea scappatoie legali che minano le leggi sulla violenza sessuale, facilitano il traffico di esseri umani e negano ai bambini i diritti che gli spettano.

Holly Thompson Rehder, senatrice repubblicana del Missouri e sponsor di un disegno di legge per vietare il matrimonio precoce nel suo Stato, ha dichiarato: «lo so in prima persona. Mi sono sposata a 15 anni. Mia sorella si è sposata a 16. Mia cugina si è sposata a 16. Capisco come un matrimonio di un’adolescente sia dannoso per la sua vita, e a volte è difficile per gli altri che non l’hanno visto da vicino e personalmente capirlo».

L’opposizione repubblicana

Uno degli aspetti più sconcertanti della lotta contro il matrimonio precoce negli Stati Uniti è la resistenza politica a bandire completamente questa pratica. Nonostante il matrimonio precoce sia riconosciuto dal Dipartimento di Stato americano come un abuso dei diritti umani, e nonostante gli Stati Uniti abbiano promesso alle Nazioni Unite di eliminare il matrimonio forzato e precoce entro il 2030, molti Stati continuano a permetterlo.

In Missouri, un disegno di legge per vietare il matrimonio prima dei 18 anni ha incontrato una forte opposizione. Il disegno di legge, approvato dal Senato controllato dai repubblicani con un voto di 32-1, alla Camera ha incontrato l’opposizione di 14 membri repubblicani. Il senatore Mike Moon (R) è stato l’unico voto contrario in Senato. Nel 2023, Moon aveva attirato l’attenzione nazionale dichiarando: «conoscete bambini che si sono sposati a 12 anni? Io sì. E indovinate un po’? Sono ancora sposati».

Il rappresentante Hardy Billington (R) ha sostenuto che porre fine al matrimonio precoce in Missouri incoraggerebbe l’aborto: «moriranno più bambini», ha detto. «Le persone di 16, 17 anni avranno più aborti perché non possono sposarsi».

Il rappresentante Dean Van Schoiack (R) ha definito il divieto «un’intrusione del governo nella vita delle persone» e ha sostenuto: «Ci sono ragioni legittime per cui le persone di 16, 17 anni si sposano. Una gravidanza potrebbe essere una ragione legittima per sposarsi, per esempio».

Solo nel 2025, dopo anni di tentativi, il Missouri è finalmente riuscito ad approvare il divieto come parte di un più ampio disegno di legge sul benessere dei minori, con un voto di 129 a 14 alla Camera.

In New Hampshire, il rappresentante Jess Edwards (R) ha argomentato contro l’aumento dell’età matrimoniale da 16 a 18 anni chiedendo se una legge che impedisce alle persone «di età fertile e matura» di sposarsi renderebbe «l’aborto un’alternativa molto più desiderabile» rispetto all’essere incinta fuori dal matrimonio.

La rappresentante Margaret Drye (R) ha raccontato di amici e familiari che avevano ottenuto l’approvazione giudiziale per un matrimonio tra i 16 e i 18 anni a causa di una gravidanza inaspettata: «hanno scelto di sposarsi perché offriva alla giovane donna cose che non aveva prima: stabilità, provvigioni, protezione e una possibilità per una giovane famiglia di essere una famiglia prima dell’arrivo di un bambino».

Questo pattern si ripete in tutto il paese. I legislatori repubblicani spesso citano: l’argomento dell’aborto (sostenendo che impedire ai minori di sposarsi porterà a più aborti); l’intrusione governativa (affermando che il governo non dovrebbe interferire nelle decisioni familiari); la tradizione e la religione (citando culture e tradizioni religiose che valorizzano il matrimonio precoce); esperienze personali (raccontando storie di matrimoni precoci di successo nelle loro famiglie).

Alleanze Impreviste

In alcuni casi, i conservatori hanno trovato alleati sorprendenti nella lotta contro i divieti totali. In California, un disegno di legge del 2017 per fissare l’età minima del matrimonio a 18 anni è fallito dopo le obiezioni di legislatori e gruppi liberali come l’ACLU della California e Planned Parenthood Affiliates of California.

Questi gruppi hanno espresso preoccupazione che un divieto totale potrebbe limitare le scelte per i minori senza prevenire questioni come matrimoni forzati e traffico sessuale. Il Children’s Law Center of California, che lavora con i bambini nel sistema di affido dello Stato, si è anche opposto al disegno di legge, sostenendo che alcuni minori incinte potrebbero non volere che i loro figli nascano fuori dal matrimonio e che aumentare l’età matrimoniale priverebbe i minori di uno dei loro unici percorsi per uscire dall’affido attraverso l’emancipazione.

La Retorica e la Realtà

Gli argomenti utilizzati dai legislatori repubblicani e dai loro alleati rivelano una profonda contraddizione che sfiora l’ipocrisia. Mentre sostengono che i minori sono abbastanza maturi da prendere la decisione di sposarsi, questi stessi legislatori votano regolarmente per limitare l’accesso dei minori a: contraccettivi; educazione sessuale completa; servizi di salute riproduttiva; il diritto di votare, firmare contratti, acquistare proprietà o anche aprire un conto bancario

Insomma, non possono votare. Non possono firmare un contratto. Non possono firmare un contratto di locazione per un appartamento. Non possono comprare un’auto. Non possono comprare una casa. Non possono aprire un conto bancario. Non potrebbero nemmeno brindare al proprio matrimonio. Eppure, per quanto riguarda il matrimonio, i bambini e gli adolescenti vengono considerati adulti.

Il divario tra politica estera e e domestica

L’ipocrisia è particolarmente evidente nel divario tra la posizione degli Stati Uniti sul matrimonio precoce all’estero e in patria. Nel suo Foreign Affairs Manual, il Dipartimento di Stato considera il matrimonio forzato una violazione dei diritti umani fondamentali e il matrimonio forzato di un minore «una forma di abuso sui minori, poiché il bambino sarà presumibilmente sottoposto a rapporti sessuali non consensuali».

L’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) osserva che il matrimonio precoce «ostacola l’istruzione delle ragazze e aumenta le gravidanze precoci e il rischio di mortalità materna, complicazioni ostetriche, violenza di genere e HIV/AIDS. I figli di madri giovani hanno tassi più elevati di mortalità infantile e malnutrizione. Il matrimonio precoce è un abuso dei diritti umani e una pratica che mina gli sforzi per promuovere crescita e sviluppo sostenibili».

Gli Stati Uniti hanno firmato la Strategia Globale delle Nazioni Unite per porre fine al matrimonio precoce entro il 2030 come parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Eppure, gli Stati Uniti rimangono l’unico paese membro delle Nazioni Unite che non ha ancora ratificato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, il cui Comitato riafferma che il limite minimo di età dovrebbe essere di 18 anni per il matrimonio.

Progressi legislativi recenti

Nonostante l’opposizione, il movimento per porre fine al matrimonio precoce sta guadagnando slancio. Dal 2018, quando Delaware e New Jersey sono diventati i primi Stati a vietare completamente il matrimonio prima dei 18 anni, altri 14 Stati hanno seguito l’esempio. Nel 2024, Washington, Virginia e New Hampshire hanno approvato i loro divieti. Nel 2025, Washington D.C., Maine, Oregon e Missouri si sono uniti a loro. Questa ondata di riforme è il risultato diretto dell’advocacy instancabile di Unchained At Last e di altri gruppi per i diritti umani, combinata con le testimonianze delle sopravvissute.

A livello federale, il Child Marriage Prevention Act del 2024 è stato introdotto al Congresso per affrontare il problema a livello nazionale. Il disegno di legge riconosce che oltre 300.000 minori si sono sposati negli Stati Uniti tra il 2000 e il 2018 e che quattro Stati non fissano alcuna età minima legale per il matrimonio.

La strada da percorrere

Fraidy Reiss e Unchained At Last hanno tracciato una chiara strada da seguire: «il nostro piano a Unchained At Last è continuare a spingere gli Stati Uniti a mantenere quell’importante promessa. Dobbiamo approvare una semplice legislazione di buon senso che non costa nulla, non danneggia nessuno, per porre fine a un abuso dei diritti umani che distrugge le vite delle ragazze e crea una trappola legale da incubo per i minori».

Secondo Reiss, la resistenza è radicata nella misoginia: «la ragione per cui non si muovono rapidamente è, in molti casi, la misoginia. Quasi tutti i minori che si sposano negli Stati Uniti sono ragazze sposate con uomini adulti. Se ci fossero ragazzi che vengono tirati fuori dalla scuola, violentati nella notte di nozze, violentati ripetutamente, derubati del loro futuro, ho la sensazione che i legislatori si muoverebbero più rapidamente».

Il matrimonio precoce negli Stati Uniti è un abuso dei diritti umani nascosto in bella vista. È un problema che molti americani presumono non esista nel loro paese, eppure centinaia di migliaia di bambini (principalmente bambine) sono stati legalmente sposati negli ultimi due decenni, spesso con uomini adulti significativamente più anziani. La contraddizione è sconcertante: gli Stati Uniti condannano il matrimonio precoce all’estero mentre lo permettono in casa propria.

Legislatori che sostengono i “valori familiari” e la “protezione dei bambini” si oppongono ai divieti sul matrimonio precoce, usando argomenti che vanno dalla libertà religiosa alla prevenzione dell’aborto all’intrusione governativa. Ma la realtà è che il matrimonio precoce distrugge vite, intrappola i bambini in situazioni abusive, mina la loro istruzione e salute, e li priva del loro futuro.

Sara Pierri