Il caso della quattordicenne cingalese residente a Lecce che lo scorso aprile si tagliò i polsi è diventato un affare internazionale.

I genitori della ragazzina, che aveva compiuto atti autolesionistici per non sottostare alla loro volontà di sposarsi in un matrimonio combinato, pare non vogliano arrendersi dinanzi non solo alla volontà della figlia, ma anche quella della legge. La coppia, infatti, si è rivolta all’Ambasciata srilankese nella speranza di togliere la ragazzina dalle mani dei servizi sociali e di farle compiere il grande passo.

L’affidamento ai servizi sociali

Lo scorso aprile, la quattordicenne, dopo essersi tagliata i polsi, aveva trovato sollievo nel parlare con una delle sue insegnanti, confessandole del pessimo rapporto con il padre, che le aveva sequestrato il telefonino. La docente, preoccupata per l’incolumità della sua allieva, si era quindi rivolta ai servizi sociali, che tempestivamente l’hanno ricollocata presso una comunità di ecclesiastiche. Solo successivamente la docente era venuta a sapere che dietro il gesto dell’adolescente si nascondeva un motivo ben più grave: un matrimonio combinato con un lontano parente, organizzato quando lei aveva solo 10 anni. A quel punto, Silvia Minerva, il giudice del Tribunale per i minorenni, ha convalidato il provvedimento di allontanamento messo in atto dai servizi sociali.

La prima ribellione dei genitori

Già allora i genitori della piccola non si erano arresi, tanto da organizzare, contro la sua volontà, la “Festa del menarca”. La celebrazione, volta a festeggiare il passaggio delle ragazze all’età fertile, in realtà è spesso un’occasione per rendere ufficiale la promessa di matrimonio. Per questo motivo, il giudice ha vietato alla giovane cingalese di parteciparvi.

La seconda ribellione dei genitori

Di fronte a quest’ulteriore rifiuto da parte della Giustizia, i genitori hanno perseverato con il loro piano, rivolgendosi all’Ambasciata srilankese con l’intenzione di appellarsi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Questa, infatti, prevede che si debbano rispettare le tradizioni della terra di origine dei figli minorenni. Se è vero che la legge impone di rispettare l’identità del fanciullo, essa non deve confarsi alle disposizioni dei genitori del minore, bensì a quella del singolo individuo, libero di esprimere la propria volontà. L’identità, concezione fluida che un individuo ha di se stesso, diventa difficile da designare quando si vive a metà tra due culture. La ragazzina, però, ha fermamente espresso la sua volontà di non voler sposare un uomo che non conosce e che di conseguenza non ama, soprattutto considerando la sua tenera età.

Margaret Petrarca