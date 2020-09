Matteo Salvini “io ti maledico”

Che terribile delusione vedere gente di sinistra del calibro di Elly Schlein esibirsi in quella specie di minuetto collettivo per condannare il gesto umanissimo e comprensibilissimo della signora congolese verso un individuo che da anni impunemente insulta e quando può perseguita con ferocia chi come lei ha la pelle scura.

Posto che nessuno di noi tifa per questi gesti, neanche quando si potrebbe dire che derivino da una certa esasperazione e da anni di violenza verbale, c’è da dire che lui non esita un minuto a dichiarare che non usa queste cose per la campagna elettorale.

Li avrei voluti vedere questi professionisti del “perbenismo un tanto al chilo” se per anni e in ogni occasione a essere insultate, spesso picchiate e qualche volta uccise fossero state persone appartenenti alle loro categorie, non in quanto africani ma come politici, o giornalisti, o omosessuali, o comunisti, o donne o non so che altro.