Maurice Tillet, il gigante buono che ha ispirato Shrek

L’aspetto dell’orco Shrek, film capolavoro della DreamWorks, è ispirato a Maurice Tillet, wrestler francese cui venne diagnosticata la acromegalia, una malattia che gli causò una crescita spropositata delle ossa, in particolari quelle facciali.

Tutti i bambini del mondo, e non solo, conosco le vicende di Shrek. Eppure non tutti sanno che Shrek è ispirato a Maurice Tillet.









Maurice Tillet fu un wrestler francese. Nacque nel 1903 in Russia da genitori francesi. Il padre lavorava come operaio mentre la madre insegnava francese in una scuola russa. Allo scoppio della Rivoluzione Russa e in seguito alla morte del padre, Maurice e la madre fecero ritorno in Francia.

Da piccolo Maurice aveva dei lineamenti delicati tant’è che si diceva fosse bello come un angelo. A soli 17 anni gli verrà diagnostica la acromegalia e da quel momento in poi il suo aspetto inizierà a cambiare.

Da ragazzo veniva spesso preso in giro per il suo aspetto fuori dal comune.

Maurice cercava di non dare peso agli insulti. Per questo motivo continuò i suoi studi iscrivendosi all’università. Era un ragazzo brillante e di una intelligenza spiccata. Studiò a Parigi per poi laurearsi in Giurisprudenza all’ Università di Tolosa. Il sogno nel cassetto era quello di diventare avvocato. Così non fu. Maurice entrò a far parte della Marina francese in cui rimase per circa cinque anni.

Intanto Maurice coltivava anche la passione per il rugby.

La svolta arriverà nel 1937. Maurice incontrerà Carl Pojello, wrestler professionista, che lo convincerà ad iniziare la sua carriera nel mondo del wrestling.

Maurice risulta essere un fenomeno anche in questo campo. Fu così che diventerà campione del mondo di wrestling, mantenendo il suo titolo per 19 mesi e rimanendo imbattuto. Al titolo di campione del mondo di wrestling si aggiungerà quello di campione del mondo di pesi massimi.

Nonostante il suo successo, Maurice era un uomo molto riservato, timido a cui non piaceva essere al centro dell’attenzione. Era anche un uomo di cultura, molto intelligente che amava studiare. Si diceva sapesse ben 14 lingue.

Maurice disputerà l’ultimo incontro nel 1953 a Singapore. Terminerà la sua carriera da wrestler con una sconfitta. La sua malattia ormai era arrivata al culmine. Morirà nel 1954 a soli 50 anni.

È evidente che la DreamWorks si sia ispirata a Tillet, anche se non è mai arrivata la conferma ufficiale.

Non è solo l’aspetto esteriore ad accomunare Tillet e Shrek. I due hanno un carattere schivo ma allo stesso tempo hanno la dolcezza e la bontà nel cuore.

Grazie a Shrek, Maurice Tillet potrà vivere per sempre nel cuore di tutti i bambini, e non solo, che lo amavano e che continueranno ad amarlo.

Irene Amenta

