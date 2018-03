Max Gazzè sarà cittadino onorario di Vieste. A dare l’annuncio di questo prestigioso riconoscimento è stato il sindaco della città pugliese, Giuseppe Nobiletti. Dopo che il cantante romano ha portato sul palcoscenico del teatro Ariston, in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo, la storia dell’amore tragico ed eterno della coppia d’innamorati separati dalle crudeli sirene, “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” è diventata famosa a livello nazionale.









Ed è per questo motivo che il consiglio comunale di Vieste, città in cui è ambientata la storia dei due protagonisti, ha stabilito all’unanimità che a Max Gazzè venga tributato il riconoscimento cittadino più prestigioso, concedendogli la cittadinanza onoraria. Nella delibera è stato infatti dichiarato:

“Va dato grande merito a Max Gazzè, e agli autori del brano per l’opportunità offerta alla nostra cittadina, la cui leggenda principe, quella di Cristalda e Pizzomunno, proprio grazie alla canzone di Gazzè, è ormai divenuta patrimonio culturale dell’intera nazione ed è oggetto di studio nelle scuole italiane”.









I fan di Max Gazzè, che erano rimasti delusi dalla sua sconfitta alla competizione canora di Sanremo dello scorso febbraio, sono stati entusiasti nel venire a conoscenza di questa notizia. Difatti, il cantante si è aggiudicato la sesta posizione nella classifica finale delle canzoni in gara e sul web in molti avevano protestato contro i risultati finali, dal momento che a vincere è stato un brano accusato di plagio, ossia “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro, che erano stati addirittura sospesi dalla gara. Per quest’anno il Festival di Sanremo è andato così, ma si sa che le canzoni che rimangono davvero impresse nella mente e nel cuore della gente non sempre coincidono con quella vincitrice e così è stato per “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, che ha riscosso molto successo.









Non si sa ancora con precisione quando avverrà la consegna della cittadinanza onoraria a Max Gazzè, probabilmente al termine del mese di aprile, la cerimonia avrà luogo presso il castello di Vieste.

Inoltre, è in programma un suo concerto proprio presso lo scoglio di Pizzomunno, l’evento si svolgerà quest’estate, nel mese di luglio.

Carmen Morello