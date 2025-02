MDVI Action è il progetto ideato per restituire l’identità a tutti i migranti dispersi e rimasti poi ignoti. Un lavoro indispensabile a livello umanitario, che purtroppo si trova ad affrontare innumerevoli complicazioni e mancanze di fondi.

MDVI Action: il progetto che restituisce l’identità, il diritto ultimo dei migranti dispersi

31.287. Questo è il numero di persone, tra cui moltissimi giovani e bambini, che hanno perso la vita nel mar Mediterraneo dal 2014, secondo quanto riportato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) nel suo pannello “Missing Migrants Project”, ideato per registrare il numero di individui scomparsi durante il processo di migrazione verso un Paese internazionale. Persone tramutate in fantasmi, che non solo hanno incontrato la morte in un modo crudele e disumano, ma gli è stato strappato anche l’ultimo diritto rimasto: il riconoscimento della propria identità.

La maggior parte di loro risulta infatti anonima, senza volto e senza nome. Privi anche del ricordo di chi sono stati un tempo.

Una situazione umanamente agghiacciante, che ha visto un barlume di speranza solo grazie all’intervento della professoressa Caroline Wilkinson della Liverpool John Moores University, che nel 2023 istituisce il progetto MDVI (Migrant Disaster Victim Identification) Action, costituito dal duro lavoro delle maggiori competenze europee per sviluppare dei metodi all’avanguardia, che permettano l’identificazione delle vittime disperse e delle loro famiglie.

Un progetto ambizioso, che sfida apertamente le difficoltà pratiche del riconoscimento dei corpi e soprattutto quelle imposte dalle autorità politiche e sociali. MDVI Action ha l’obiettivo di restituire alle persone a cui è stato tolto tutto almeno il diritto ultimo che spetta loro: il riconoscimento della propria identità, per ridare il nome ai migliaia di fantasmi che ancora oggi circolano nei nostri mari.

Gli ostacoli del progetto MDVI Action, poche risorse e mancanza di comunicazione

Il progetto deve affrontare una serie di complicazioni che rendono il lavoro ancora più arduo e difficile da mettere in atto. Ogni giorno bisogna gestire le difficoltà pratiche del riconoscimento dei corpi, molte volte non identificabili a causa della lunga permanenza nelle acque del mare e della mancanza di documentazione dei migranti. Spesso si ritrovano ad affrontare il viaggio completamente sprovvisti di documenti o con documenti falsi, compromettendo così la loro identificazione e la possibilità di rintracciare le famiglie.

Molte complicazioni dipendono anche dalla grave carenza di comunicazione tra i Paesi di origine, di arrivo e delle organizzazioni coinvolte (aiuti umanitari, professionisti forensi, enti pubblici e decision maker), impossibilitati dall’insufficienza di finanziamenti economici e di tecnologie all’avanguardia, che in questo ambito renderebbero molto più rapido il processo di identificazione.

In un contesto in cui il corpo risulta già devastato e irriconoscibile, gli identificatori primari adoperati per il riconoscimento (DNA, identificatori dentali e impronte digitali) sono rari e ormai datati, provocando quindi un ulteriore ritardo nello sviluppo del lavoro.

Sono pochi infatti i Paesi europei che posseggono le risorse adeguate per gestire un numero così elevato di migranti che hanno perso la vita. Il resto delle nazioni arranca, gestendo con le poche capacità a disposizione il massacro che ogni giorno vede la dispersione in mare di molte vite umane.







Paura e insicurezza tra le famiglie di origine

La mancanza di comunicazione non interessa solo le grandi autorità delle nazioni coinvolte, ma anche i singoli individui legati alle persone scomparse: sono in molte le famiglie che non hanno più notizie dei propri cari, riluttanti nel rivolgersi ai Paesi europei a causa delle indagini legali che metterebbero a rischio il resto del nucleo familiare. La maggior parte dei viaggi avviene per mezzo di vie illegali e pericolose, e gli unici contatti che permettono di scoprire il destino dei dispersi rimangono proprio

Le bande di trafficanti contattate per la traversata, i soli che conoscono la sorte dei passeggeri senza mettere in pericolo il resto della famiglia

La difficoltà della loro identificazione non solo risulta compromettente per il lavoro attuato da MDVI Action, ma è un comportamento umano che scoperchia una paura avvilente e veritiera: non siamo noi a garantire sicurezza alle migliaia di persone che vedono i loro cari morire, ma le vie illegali, di contrabbando, che ai loro occhi risultano più sicure delle autorità europee.

Il mondo gira al contrario e noi, che ci consideriamo “i buoni”, continuiamo a rimanere in silenzio. Sono necessari finanziamenti immediati per garantire l’identificazione ai corpi di tutti quei fantasmi che ci circondano. Loro sono lì, esistono e hanno diritto di vedere riconosciuta la loro esistenza, come le famiglie hanno diritto di ricevere la nostra mano tesa, in una situazione di dolore che al momento comporta solo ulteriore pericolo e insicurezza per i cari rimasti in vita.

Ginevra Montenovo