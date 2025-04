Medea è una figura affascinante della mitologia greca che ha ispirato numerose rappresentazioni letterarie e cinematografiche nel corso dei secoli, a partire da Euripide, Seneca e Ovidio, fino alla celebre rappresentazione cinematografica di Pasolini nel 1969. Medea è famosissima per essere una maga e principessa della Colchide, figlia del re Eeta e della dea Ecate.

Ma qual è la versione più famosa del mito?

Certamente quella di Euripide, secondo la quale Medea si innamora di Giasone, capo degli Argonauti giunto nella Colchide per conquistare il Vello d’Oro, e lo aiuta nell’impresa. Medea fa molto per Giasone: abbandona il padre per seguirlo, insieme ai loro due figli, nella città di Corinto. Tuttavia, dopo alcuni anni, Giasone tradisce Medea con Glauce, figlia di Creonte, re di Corinto, per ragioni puramente politiche: sposando Glauce, Giasone avrebbe acquisito il diritto di successione al trono.

Euripide ci racconta di una Medea infanticida che, per vendetta, uccide i suoi due figli, il bene più grande di Giasone, il quale non potrà nemmeno dare loro una degna sepoltura (e sappiamo quanto ciò fosse importante per gli antichi greci). Euripide rende il personaggio quasi disumano; infatti, la tradizione greca attribuiva a Medea solo l’assassinio di Glauce e non quello dei figli.

Medea non nasce come donna cattiva; si ritrova in una società che non la accoglie, e, abbandonata dal marito, ha perso ogni punto di riferimento. È lasciata a sé stessa e le rimane un’unica responsabilità: quella dei due figli, che ella cerca di difendere dalla propria “cattiveria”, una cattiveria che nasce dall’ostilità dei Greci.

Un’altra rappresentazione, forse la più recente, è “Medea Voci” (1996), romanzo della scrittrice Christa Wolf, che offre un’interpretazione completamente diversa del mito di Medea. Questo romanzo si concentra maggiormente sulla marginalizzazione della donna, piuttosto che sull’infanticidio. Infatti, Christa Wolf sceglie di non rappresentare Medea come un’infanticida, ma piuttosto come una donna impossibilitata dagli abitanti di Corinto a integrarsi nella società.

Assistiamo a una decostruzione del mito tradizionale, che evidenzia le dinamiche di potere presenti a Corinto. Non sarà infatti Medea a uccidere i suoi figli, ma saranno i Corinzi a farlo. Dunque, il mito tradizionale subisce un grande ribaltamento: è Medea a subire la perdita dei suoi figli, uccisi dai Corinzi, infuriati con la maga. Medea è ritenuta responsabile, a causa delle sue arti magiche, della peste che ha colpito la città; si trova in terra straniera e diventa vittima della società, costretta ad affrontare il problema dell’integrazione, che non riguarda solo la sua identità, ma anche le sue caratteristiche. È il perfetto esempio di capro espiatorio. Perché?

“La città ha fondamento sopra un misfatto. Chi rivela questo segreto è perduto”

Medea scopre questo “misfatto”: il re Creonte ha sacrificato un’innocente, sua figlia maggiore Ifinoe, legittima erede al trono di Corinto. Creonte si macchia di questo orribile crimine per consolidare il proprio potere politico e tiene nascosta la vicenda al popolo di Corinto, raccontando una storia secondo cui la principessa sarebbe stata portata via dagli dèi, evitando così delle rivolte.

Medea, pur non avendo alcuna colpa per essere venuta a conoscenza del crimine su cui si fonda il potere, diventa motivo di minaccia per l’incolumità di Creonte. La sua figura viene demonizzata, e lei viene incolpata di tutti i mali a cui Corinto è soggetta, come l’epidemia di peste.

Medea è vittima di un sistema oppressivo, e viene incolpata e punita per i mali causati dalla stessa società

Medea subisce una doppia emarginazione: in quanto donna e straniera. Non viene tollerata, e le viene attribuita una colpa che in realtà non ha. Sono molteplici i modi in cui una donna non viene tollerata a causa del suo essere donna, ma altrettanto numerosi sono i casi in cui questa soffre del clima patriarcale non solo per la sua condizione di donna, ma anche per quella di straniera. È ciò che accade a Medea, e continua ad accadere nel mondo: pensiamo al fenomeno della migrazione femminile. Molte donne sono costrette a fuggire dalla propria terra in cerca di una vita migliore. Circa la metà degli stranieri residenti in Italia è donna.

Nel 2020, le donne rappresentavano il 52,7% della popolazione straniera totale e l’8,6% della popolazione femminile italiana. Secondo l’Istat, erano 2.748.476 al 1° gennaio 2020. Il 58% di loro proveniva da un paese europeo, un terzo aveva la cittadinanza di un paese UE. Le motivazioni più frequenti erano legate ai permessi di soggiorno per motivi familiari (70%), di lavoro (17%) o di protezione internazionale (5,1%). Le nazionalità più rappresentate erano quella rumena, albanese e marocchina.

Molte di queste donne hanno subito una doppia discriminazione come migranti e come donne. Nella Medea di Christa Wolf, è possibile vedere una forza di resistenza di fronte alle ingiustizie sociali, che deve accomunare tutte le donne migranti, affinché queste ingiustizie possano essere superate.

Quanto è difficile oggi far valere la propria identità e i propri diritti in un contesto spesso ostile? Per quanto ancora la preservazione della propria integrità verrà ostacolata?

Giulia Ortaggio