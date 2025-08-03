Con una mossa silenziosa ma altamente strategica, JD.com – uno dei colossi cinesi dell’e-commerce – ha fatto irruzione nel mercato europeo attraverso l’acquisizione della holding tedesca Ceconomy. Quest’ultima controlla marchi noti anche in Italia, come MediaWorld, MediaMarkt e Saturn, e possiede una quota rilevante (23,4%) della francese Fnac Darty, a sua volta proprietaria della catena Unieuro. Un’operazione da 2,2 miliardi di euro, che rappresenta molto più di una semplice espansione commerciale: è l’ennesimo tassello di una strategia geopolitica orientata al controllo delle infrastrutture logistiche e digitali d’Europa.

La rete logistica e il potere dei dati

JD.com non è un semplice operatore del commercio online, ma un colosso commerciale che si è appena affacciato alla distribuzione elettronica in Europa. La sua forza sta nell’integrazione verticale dell’intera catena: dalla piattaforma digitale ai magazzini, dalla logistica al pagamento elettronico, fino ai sistemi di intelligenza artificiale in grado di prevedere i comportamenti di acquisto degli utenti.

Solo nel primo trimestre del 2024, l’applicazione mobile dell’azienda ha raggiunto oltre 569 milioni di utenti attivi mensili, responsabili di quasi l’80% delle transazioni via smartphone. Un colosso dei dati, quindi, che si troverà presto a gestire milioni di profili anche nel Vecchio Continente. L’operazione finanziaria portata avanti da JD.com ha visto l’acquisizione di due importanti marchi dell’elettronica europea, Mediaworld e Unieuro. Questo è conseguente al fatto che il colosso cinese abbia preso il controllo di Ceconomy.

Le promesse e i timori

In risposta ai dubbi delle autorità e dell’opinione pubblica, JD.com ha dichiarato che Ceconomy manterrà la propria “indipendenza operativa”, assicurando la conservazione dei contratti in essere, l’autonomia dei sistemi informatici e il rispetto della privacy. Tuttavia, in assenza di vincoli normativi stringenti, simili promesse rischiano di rimanere puramente formali.

Il vero nodo riguarda il controllo – più o meno esplicito – di una fetta importante del mercato europeo da parte di una potenza extra-UE. Un controllo che potrebbe estendersi alla profilazione di consumatori italiani ed europei, generando implicazioni economiche e strategiche rilevanti.

Palazzo Chigi e la leva del “golden power”

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, è ora chiamato a valutare se attivare il cosiddetto “golden power”: uno strumento giuridico che consente di bloccare o condizionare investimenti stranieri in settori ritenuti sensibili per la sicurezza nazionale. Già ipotizzato in passato in situazioni simili, il golden power potrebbe questa volta trovare piena legittimità, considerando che l’operazione coinvolge non solo MediaWorld – presente in 144 punti vendita italiani – ma anche indirettamente Unieuro.

La differenza, rispetto al passato, è che questa volta l’acquirente non è un soggetto europeo, bensì un colosso cinese.







Un’espansione calibrata e sistemica

JD.com, fondata nel 1998 da Richard Liu con il nome 360Buy, è oggi la terza piattaforma di e-commerce in Cina, dietro a Alibaba e Pinduoduo. A differenza dei concorrenti, JD ha sempre puntato su un modello integrato, in cui l’azienda gestisce direttamente tutta la filiera. Con oltre 820 magazzini, più di 37.600 veicoli per le consegne e 323 mila lavoratori nella logistica, la multinazionale è diventata una macchina perfetta per l’evasione rapida degli ordini e l’analisi predittiva dei consumi. Negli ultimi anni, ha accelerato l’espansione globale, lanciando i negozi ibridi Ochama nei Paesi Bassi e testando il marketplace Joybuy nel Regno Unito.

La scelta di puntare su Ceconomy e la differenza rispetto alla concorrenza

Nel 2024, JD.com ha persino valutato l’acquisizione del colosso britannico Currys, ma ha infine optato per la più strategica Ceconomy. Una mossa che garantisce una penetrazione capillare in ben undici paesi europei, con una rete di circa mille punti vendita e oltre 48mila dipendenti.

L’Italia è il secondo mercato per MediaWorld, subito dopo la Germania, e rappresenta dunque una delle chiavi d’accesso principali al mercato europeo. Il completamento dell’acquisizione è previsto entro la prima metà del 2026, subordinato all’approvazione delle autorità antitrust.

Ciò che distingue JD.com dagli altri giganti dell’e-commerce è l’assenza di un approccio “marketplace” aperto. Mentre Alibaba o Temu si limitano a mettere in contatto venditori e acquirenti, JD.com gestisce direttamente ogni fase: dall’inventario alla logistica, fino alla transazione. Questo controllo le consente di accumulare informazioni preziose e di offrire un’esperienza di acquisto più rapida ed efficiente. Ma proprio per questo motivo, la sua presenza in Europa solleva dubbi non solo economici, ma anche etici e geopolitici, legati al trattamento dei dati e all’influenza tecnologica cinese.

L’Europa come obiettivo, l’Italia come anello debole?

In gioco non c’è soltanto la competizione commerciale. L’intera operazione rappresenta un’azione di penetrazione sistemica delle infrastrutture europee da parte della Cina. E l’Italia, con la sua posizione geografica strategica e la presenza significativa di marchi come MediaWorld e Unieuro, rischia di diventare l’anello debole dell’intero sistema europeo. JD.com entra dalla porta principale, e lo fa senza clamore, ma con una visione chiaramente orientata al lungo termine.

L’acquisizione di Ceconomy da parte di JD.com impone una riflessione profonda: fino a che punto il libero mercato può coesistere con la tutela della sovranità digitale e commerciale europea? La Cina, attraverso operazioni mirate e controlli indiretti, sta costruendo una presenza stabile e pervasiva nel tessuto economico europeo. Tocca ora ai governi decidere se accogliere questa presenza come una semplice opportunità economica o se riconoscerla come una sfida strategica per l’indipendenza del continente.

Lucrezia Agliani