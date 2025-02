Affrontare la medicina dal solo punto di vista maschile significa non vedere e non dare importanza ai problemi di metà della popolazione mondiale. Eppure, fino a pochissimi anni fa era così, lo studio della medicina veniva fatto sul corpo maschile come standard, e molti farmaci anche notevolmente diffusi come l’aspirina sono finiti vittima di analisi e sperimentazioni dove la donna era sottorappresentata se non ignorata. Per questo è ancora oggi necessario promuovere studi di medicina di genere.

Medicina di genere: cos’è e quando è stata introdotta

La medicina di genere o, meglio, la medicina genere-specifica è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come lo studio dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socioeconomiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.

Il bisogno di integrare studi di medicina di genere è emerso in via ufficiale per la prima volta nella IV Conferenza mondiale sulle donne del 1995, a Pechino, dove si mise in chiaro l’esigenza di inserire una prospettiva di genere in molti ambiti, tra cui quello della salute fisica e mentale.

Fino a quel momento negli studi preclinici la situazione era scoraggiante: negli studi in vivo (su animali da esperimento) venivano scelti solo esemplari maschi e negli studi in vitro (su linee cellulari o cellule isolate) non veniva nemmeno tenuto in considerazione il sesso del campione.

Neppure negli studi clinici la situazione è migliore. Non venivano mai condotti su una percentuale equa di soggetti maschi e femmine (la percentuale va dall’80% di soggetti maschi fino al 100%), soprattutto per gli studi di fase 1, che riguardano la dose massima somministrabile.

Le donne venivano prese in considerazione solo per studi riguardanti la riproduzione o organi genere-specifici, per cui la scelta del campione era obbligata.

L’importanza della medicina di genere

Studi che tengano conto delle caratteristiche individuali che differenziano biologicamente uomini e donne sono fondamentali per garantire ad entrambi la miglior qualità di vita possibile, diritto fondamentale dell’individuo come stabilito dall’articolo 32 della Costituzione italiana.

Le donne hanno differenti risposte e più gravi reazioni avverse ai farmaci proprio perché essi vengono studiati in trial clinici che reclutano soprattutto soggetti di sesso maschile, scatenando problemi riguardo i dosaggi e l’efficacia. Se la posologia di un farmaco è stata stabilita su soggetti maschi di 70 kg medi di peso, non è strano pensare che su una donna di 50 kg potrebbe avere effetti differenti.

È inoltre da tenere in considerazione la differente velocità di metabolizzazione e smaltimento, l’incidenza ormonale, la composizione corporea, la diversa acidità gastrica, le differenze nella suscettibilità alle malattie e decine di altri fattori.

Un’altra differenza sostanziale riguarda l’insorgenza, la progressione e la manifestazione delle malattie comuni a uomini e donne; uno studio superficiale della sintomatologia genere-specifica causa una maggiore lentezza nella diagnostica e quindi nella somministrazione di una cura, e spesso rappresenta un rischio maggiore per la salute e la vita.

Medicina di genere in Italia

In Italia la medicina di genere ha una storia piuttosto breve. Il 13 giugno 2019, il Ministro della Salute ha approvato formalmente il Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere firmando il decreto attuativo relativo alla Legge 3/2018. Con l’approvazione di questa legge l’Italia è stata il primo Paese in Europa a formalizzare l’inserimento del concetto di “genere” in medicina.

Il piano riconosce la necessità di «fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per la diffusione della Medicina di Genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie, che, nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura, tengano conto delle differenze derivanti dal genere».

Affinché la medicina di genere si traduca in pratica e raggiunga livelli significativi nella prevenzione e nella cura a tutti i livelli, si rende necessario partire dalla formazione. È importante, per insegnare una visione elastica della medicina, attivare corsi, incontri, seminari direttamente alla base: nelle scuole, nelle università, negli ambienti che plasmano il futuro dei medici e dei ricercatori italiani.

Ad oggi, 17 studenti di medicina su 20 lamentano una scarsa formazione sull’argomento, uno scarso approfondimento. Nonostante l’interesse e l’urgenza di normalizzare un’ottica di genere i passi avanti dal punto di vista della didattica si possono contare sulle dita di una mano.

«Se ne parla ancora troppo poco, è un argomento che ci è stato nominato un paio di volte qua e là ma senza alcun approfondimento qualitativamente utile».

Uguaglianza ed equità

In un mondo che ancora oggi combatte per ottenere l’uguaglianza tra uomo e donna in molti campi (economico, linguistico, sociale) è giusto pretendere che in ambito medico invece regni l’equità. Non basta solo l’assenza di discriminazione basata sul sesso, serve anche ammettere e riconoscere che uomini e donne abbiano diversi bisogni medici, e che è necessario un diverso livello di impegno per pareggiare le disparità e le differenze. L’equità non riguarda quindi soltanto la parità di accesso alle cure, ma anche la loro appropriatezza in relazione al genere.

Pur essendo indubbiamente apprezzabili gli avanzamenti registrati negli ultimi anni e la generale maggiore attenzione al problema, permane comunque una rilevante sottorappresentazione di soggetti femminili negli studi, nonostante sia ampiamente documentato che ci sono significative differenze basate sul genere quanto a effetti ed efficacia dei farmaci.

Il fenomeno penalizza in primo luogo la ricerca stessa, in quanto condizionata da una selezione implicita di soggetti di genere maschile, cui si aggiunge un’inadeguata analisi dei dati che non riconosce l’importanza delle differenze di genere che porta a un’errata interpretazione dei risultati.

Stefania Bucciol