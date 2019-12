Medicine che in pochi giorni possono guarire un paziente? Scordatevele!

In prima pagina il New York Times spiega che nuovi antibiotici in grado di attaccare batteri diventati resistenti agli attuali farmaci potrebbero non venire prodotti, esponendo a sofferenze e morte milioni di persone.

Come mai? Perché gli speculatori (ma il giornale li chiama investitori) e le mega-aziende farmaceutiche non pensano di guadagnarci abbastanza e dunque non finanziano la ricerca; capirete, si tratta di medicine che in pochi giorni possono guarire un paziente: dal punto di vista commerciale una fregatura, meglio puntare su quelle belle terapie che non eliminano la malattia ma tengono in vita il malato per anni o decenni, diventando una tassa per la sopravvivenza raccolta da compagnie che prosperano grazie alla rendita assicurata dai brevetti — il più tipico degli abusi del capitalismo e oggi considerato ovvio e giusto dalla maggioranza della gente.



Cosa vuole il New York Times? Che i governi non pongano tetti al prezzo delle medicine e che i loro programmi assistenziali non chiedano sconti, in modo da far sì che i suddetti speculatori possano guadagnare trilioni. Se no, ci ammonisce, saranno i meno abbienti a soffrirne le conseguenze.



Invece io ho un’altra soluzione: visto che i miliardari i loro soldi li sanno usare solo per creare altri miliardi, non per risolvere i problemi del mondo e dei popoli, bisogna toglierglieli. Non una percentuale di essi: tutti. Come giustamente ripete Bernie Sanders, i miliardari non dovrebbero esistere: un patrimonio di qualche decina o centinaia di milioni deve essere sufficiente anche per i più avidi: chi vuole di più è un sociopatico e una minaccia allo Stato. Certo, lo Stato è spesso sprecone e corrotto, ma la balla che i privati siano migliori o più efficiente l’hanno inventata i privati, e siccome in tanti ci hanno creduto, oggi una trentina di individui possiedono più beni di metà della popolazione mondiale.



Vi prego, pensateci prima di sostenere o votare per i partiti che in Italia lavorano per la privatizzazione della sanità: Renzi e Berlusconi soprattutto, ma anche il loro alleato naturale, Salvini. In parte, anche il Pd: ma coloro che apertamente vogliono americanizzare il paese sono Italia Viva, Forza Italia e la Lega.

