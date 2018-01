Meizu M6s è ufficiale: ecco il tasto Super mBack e tutte le altre novità

La casa cinese aveva già annunciato settimane fa l’arrivo del nuovo Meizu M6s attraverso il suo canale Twitter, affermando che sarebbe stato presentato oggi mercoledì 17 gennaio 2018. Meizu ha mantenuto la promessa. Vediamo dunque come si presenta l’ultimo smartphone del produttore cinese.

Il nuovo Super mBack

Innanzitutto, notiamo come Meizu M6s disponga di uno schermo in formato 18:9, adottato per la prima volta da questo brand e che è stato un top trend del 2017. Altro elemento decisamente non convenzionale è il processore scelto. Il solito MediaTek? Sbagliato. Pensate a una CPU Qualcomm (considerato che l’M6 Note ci aveva stupito adottando lo Snapdragon 625)? Vi sbagliate ancora. La scelta è ricaduta sul Samsung Exynos 7872 (esa-core) con GPU Mali-G71. Questo telefono dispone, inoltre, del tasto Super mBack (che rimpiazza il vecchio mBack), anche detto tasto Halo (“aureola”) per via della sua rappresentazione a forma di cerchietto che potete vedere nel video presente in questo articolo, in cui vengono anche mostrate le varie gesture che questo tasto permette di eseguire. Anche Meizu si dota di intelligenza artificiale con One Mind.









Here’s a quick demo. pic.twitter.com/RQmdz7rXrT — Ard Boudeling (@ArdCB) 17 gennaio 2018

Meizu M6s nel dettaglio

Dopo aver scoperto le particolarità di questo nuovo modello, andiamo a scoprire ogni dettaglio di questo smartphone, così da poter elaborare delle impressioni generali. Innanzitutto, scopriamo che Meizu M6s è un telefono dualSIM. Presente anche il jack audio e la possibilità di inserire una microSD (di dimensione massima pari a 128 GB). Dopo la scheda tecnica, troverete un breve video che mostra l’esatta posizione del lettore di impronte digitali (posto lateralmente) che sblocca il dispositivo in 0,2 secondi.









MODELLO MEIZU M6s Schermo IPS con diagonale di 5,7″ HD+ (1.440 × 720) con aspect ratio di 18:9 Fotocamera posteriore 16 MP con apertura f/2.0 Fotocamera frontale 8 MP con apertura f/2.0 RAM 3 GB CPU Samsung Exynos 7872 (esa-core: 2 core da 2,0 Ghz; 4 core da 1,6 Ghz) GPU Mali-G71 MP3 Memoria interna 32 /64 GB Batteria 3.000 mAh con ricarica rapida Porte jack audio da 3,5 mm

microSD (fino a 128 GB) Connettività Bluetooth 4.2;

Wi-Fi a/b/g/n. Certificazione / Sblocco schermo Lettore di impronte (laterale) Colori Champagne Gold (beige)

Matte Black (nero)

Moonlight Silver (grigio)

Cobalt Blue (blu) Sistema operativo FlymeOS 6.2 (Android Nougat 7.1.2) Prezzo 999 ¥ (127 € circa) 1.299 ¥ (152 € circa)









We’ve put the fingerprint sensor on the side of the device. pic.twitter.com/QBZJQIYKcl — Ard Boudeling (@ArdCB) 17 gennaio 2018

Arriverà in Italia?

Questo smartphone verrà venduto in Cina a partire dal 19 gennaio 2018 e sarà disponibile in due varianti: una da 32 GB venduta 130 € circa e una da 64 GB venduta a circa 150 €. Attualmente non ci sono notizie relative a una versione internazionale del Meizu M6s, ma questo non deve farci disperare. Ricordiamo infatti che l’M6 Note è arrivato in Italia ben quattro mesi dopo la sua uscita. Il punto è quindi un altro: stiamo parlando comunque di un telefono di fascia medio-bassa, per cui bisogna capire se il rapporto qualità-prezzo è conveniente. Voi che ne pensate? Lo acquistereste? Fatecelo sapere con un commento.

Davide Camarda