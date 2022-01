Posted on

Una dieta ricca di fibre può aiutare alcune persone in trattamento per il melanoma

Una dieta ricca di fibre può aiutare alcune persone in trattamento per il melanoma a rispondere al trattamento immunoterapico influenzando il microbioma intestinale. Questo secondo un nuovo studio condotto da ricercatori del Center for Cancer Research presso il National Cancer Institute (NCI). I risultati dello studio, che ha analizzato sia le persone con melanoma che i modelli murini della malattia, appaiono su Science.

Tra i pazienti con melanoma avanzato sottoposti a immunoterapia con bloccanti del checkpoint immunitario, quelli che consumavano almeno 20 grammi al giorno di fibre alimentari sopravvivevano più a lungo senza che la loro malattia progredisse. Al contrario, l’uso di integratori probiotici sembrava ridurre in qualche modo l’efficacia dei regimi di blocco del checkpoint immunitario. I probiotici sono microrganismi vivi tipicamente consumati come integratore per migliorare la salute dell’intestino.

I dati suggeriscono che si può mirare alla composizione del microbiota intestinale e influenzare la capacità del paziente di rispondere all’immunoterapia. Consumare una dieta ricca di fibre, come frutta, verdura e legumi, potrebbe migliorare la capacità di rispondere all’immunoterapia.

L’immunoterapia caiuta a ripristinare la naturale capacità del sistema immunitario di riconoscere e uccidere le cellule tumorali

L’immunoterapia con bloccanti del checkpoint immunitario aiuta a ripristinare la naturale capacità del sistema immunitario di riconoscere e uccidere le cellule tumorali. Questi farmaci sono stati trasformativi nel melanoma, migliorando per quanto tempo vivono alcune persone con malattia avanzata, a volte di anni. Tuttavia, per molti pazienti, i bloccanti del checkpoint immunitario non riescono a fermare la crescita dei loro tumori. Diversi studi hanno suggerito che la composizione dei batteri nell’intestino può influenzare la risposta all’immunoterapia.









La domanda è: possiamo cambiare la composizione del tipo di batteri nell’intestino e migliorare la capacità del paziente di rispondere?

In uno studio precedente, il Dr. Trinchieri e un altro gruppo di collaboratori hanno dimostrato che alcune persone con melanoma che inizialmente non rispondevano al trattamento con un bloccante del checkpoint immunitario rispondevano dopo aver ricevuto un trapianto fecale da un paziente che aveva risposto al farmaco. Il trapianto fecale, hanno concluso, aveva introdotto diversi batteri intestinali che hanno contribuito a rendere più facile per le cellule immunitarie invadere e uccidere i loro tumori.

L’assunzione di fibre alimentari e l’uso di integratori probiotici hanno dimostrato di influenzare la composizione dei batteri intestinali

L’assunzione di fibre alimentari e l’uso di integratori probiotici hanno anche dimostrato di influenzare la composizione dei batteri intestinali. Più malati di cancro stanno assumendo integratori probiotici nel tentativo di migliorare la loro salute intestinale, ma poco si sa su come i probiotici, che fondamentalmente cambiano l’ecologia dei batteri intestinali, influenzano la risposta immunoterapica.

Anche la connessione tra l’assunzione di fibre e la risposta immunoterapica non è stata chiara. Tuttavia, un recente studio condotto da Romina Goldszmid, Ph.D., anche del Center for Cancer Research del NCI, ha dimostrato che i topi alimentati con una dieta ricca di pectina, che è una fibra abbondante nelle mele, sono stati in grado di allontanare la crescita del tumore attivando le cellule immunitarie e riprogrammando il microambiente tumorale.

Tra i 128 pazienti la cui assunzione di fibre alimentari era nota, quelli che hanno riferito di consumare almeno 20 grammi di fibre alimentari al giorno hanno vissuto più a lungo senza che il loro cancro progredisse rispetto a quelli che consumavano meno fibre alimentari. Ogni aumento di 5 grammi nell’assunzione giornaliera di fibre alimentari corrispondeva a un rischio inferiore del 30% di progressione della malattia.

I ricercatori hanno anche esaminato l’impatto della fibra alimentare sulla risposta al trattamento con farmaci anti-PD-1, una categoria di bloccanti del checkpoint immunitario, in modelli murini di melanoma. Per imitare le diverse diete nei pazienti con melanoma, hanno alimentato i topi con una dieta ricca di fibre o povera di fibre, iniettato i topi con cellule di melanoma e quindi trattato i topi con la terapia anti-PD-1. I topi trattati con la dieta ricca di fibre avevano ritardato la crescita del tumore dopo il trattamento anti-PD-1, rispetto ai topi trattati con la dieta a basso contenuto di fibre.

Conclusioni sul melanoma

Nello studio umano, quasi un terzo dei pazienti ha riferito di aver assunto un integratore probiotico nell’ultimo mese. Sebbene i ricercatori abbiano notato che le piccole dimensioni del campione e la varietà di probiotici utilizzati dai pazienti hanno reso difficile trarre conclusioni definitive sull’associazione tra uso probiotico e risposta ai bloccanti del checkpoint immunitario, hanno osservato che i pazienti che consumavano i più alti livelli di fibre alimentari senza uso di probiotici sopravvivevano più a lungo.

Agostino Fernicola

