Non è bastato l’aiuto degli Italiani, che lo scorso Natale hanno scelto di acquistare il pandoro Melegatti, nel tentativo di salvare l’azienda. Le difficoltà dell’azienda veronese nonostante la solidarietà e la disponibilità dei lavoratori, non sono state superate. Il tribunale ha dunque dichiarato il fallimento.









Un’azienda storica italiana

Un’azienda storica, con 124 anni di attività che nella sua lunga vita ha superato diversi periodi storici, come la seconda guerra mondiale. Era il 14 ottobre 1894, quando Domenico Melegatti fondatore della fabbrica dolciaria, riceve il Certificato di Privativa Industriale dal Ministero di Agricoltura e Industria e Commercio del Regno d’Italia per aver inventato il nome, la forma e la ricetta del Pandoro. Qualità e tradizione erano i valori che fin dall’inizio guidavano le scelte aziendali. Melegatti eccelleva per la qualità degli ingredienti legati alla lavorazione artigianale, proponendo una vasta gamma di dolci, dai tradizionali da ricorrenza ai più innovativi. Il pandoro, prodotto simbolo dell’azienda, nasce inizialmente come Dolce per tutte le Feste e per la domenica. Successivamente con il consumo di massa, il pandoro si trasforma in un dolce tradizionale da ricorrenza associato alla festività del Natale.

Il fallimento della società Melegatti



Questa volta, non è di certo colpa della crisi. I motivi che hanno portato l’azienda al collasso, sono soprattutto legati alle scelte di marketing e ad una gestione finanziaria ad oggi difficile da comprendere. Secondo le ultime indiscrezioni, il debito del Gruppo Melegatti è di circa 50 milioni di euro. Non è servito a nulla l’appello rivolto al giudice, dei 350 dipendenti tra lavoratori stagionali e diretti, rimasti senza lavoro.

Nonostante tutto noi rappresentiamo la parte onesta, credibile e seria; noi siamo coloro che fino ad oggi con dignità, sacrificio e senso del dovere hanno mantenuto in vita l’anima dell’azienda, il suo lievito madre e allo stesso modo stiamo tenendo in vita la speranza

Frammento della lettera dei dipendenti, pubblicata da Arena

Inutile anche il piano di salvataggio e la previsione di un investimento di 20 milioni di euro per rilanciare la società, presentato dal fondo americano D.E. Shaw & C. Il Tribunale di Verona ha dichiarato ieri il fallimento della Melegatti e della controllata “Nuova Marelli” di San Martino Buon Albergo. Il collegio presieduto da Giulia Rizzuto ha accettato l’istanza presentata lo scorso venerdì dal PM Alberto Sergio, verificata la pesante situazione debitoria dell’azienda.

Termina così la tormentata vicenda della storica azienda dolciaria con sede a San Giovanni Lupatoto, Verona.

Alessia Primavera