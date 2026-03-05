L’India potrebbe trovarsi di fronte a un momento destinato a segnare la propria storia politica e sociale. La giurista Menaka Guruswamy, figura di primo piano nel panorama legale del Paese, è stata nominata al Rajya Sabha, la camera alta del parlamento indiano. Se l’ingresso sarà confermato, Guruswamy diventerà la prima parlamentare apertamente appartenente alla comunità LGBTQIA+ nella storia dell’India.

Il significato simbolico e politico di questa nomina va ben oltre la dimensione individuale. In un Paese che negli ultimi anni ha vissuto un intenso dibattito sui diritti civili, l’eventuale presenza di una rappresentante LGBTQIA+ nel parlamento nazionale rappresenterebbe un passaggio rilevante nel percorso verso una maggiore inclusione istituzionale.

Un profilo giuridico di alto livello

Menaka Guruswamy, oggi cinquantunenne, è considerata una delle avvocate più autorevoli dell’India contemporanea. Nel corso della sua carriera ha costruito una reputazione solida come giurista impegnata nella difesa dei diritti fondamentali e delle libertà civili.

Avvocata senior presso la Corte Suprema indiana, Guruswamy ha partecipato a numerosi casi di rilevanza costituzionale. Il suo lavoro si è concentrato in particolare su questioni legate ai diritti umani, alla tutela delle minoranze e all’interpretazione progressista della Costituzione indiana.

La sua attività legale non si è limitata alla dimensione nazionale. Nel corso degli anni ha acquisito visibilità internazionale grazie a collaborazioni accademiche, interventi in conferenze globali e pubblicazioni in ambito giuridico. Questo profilo ha contribuito a consolidare la sua immagine di esperta autorevole nel campo del diritto costituzionale comparato e dei diritti civili.

La battaglia contro la Sezione 377

Il nome di Menaka Guruswamy è indissolubilmente legato a uno degli eventi più significativi nella storia recente dei diritti civili in India: l’abolizione della Sezione 377 del codice penale.

Questa norma, introdotta nel XIX secolo durante il periodo coloniale britannico, criminalizzava le relazioni omosessuali consensuali tra adulti. Per oltre un secolo, la disposizione ha rappresentato uno degli strumenti legali più controversi nella regolamentazione della vita privata dei cittadini indiani.

Nel 2018 la Corte Suprema dell’India ha pronunciato una storica sentenza che ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui criminalizzava i rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso. La decisione è stata salutata come una svolta epocale per i diritti LGBTQIA+ nel Paese.

Menaka Guruswamy ha svolto un ruolo centrale nel procedimento giudiziario che ha portato a questa decisione. Come membro del team legale che ha sostenuto i ricorrenti, ha contribuito a costruire l’argomentazione costituzionale che ha convinto i giudici a rivedere una legge radicata da oltre 150 anni.

Il verdetto della Corte Suprema non solo ha depenalizzato l’omosessualità, ma ha anche affermato principi fondamentali relativi alla dignità, alla privacy e all’uguaglianza davanti alla legge.

L’impatto della sentenza del 2018

La decisione del 2018 ha rappresentato molto più di un semplice cambiamento normativo. Per milioni di persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ indiana, la sentenza ha segnato la fine di un lungo periodo di stigmatizzazione legale.

Sebbene la società indiana resti caratterizzata da profonde differenze culturali e religiose, il pronunciamento della Corte Suprema ha contribuito a modificare il clima del dibattito pubblico. Negli anni successivi, organizzazioni per i diritti civili, attivisti e studiosi hanno ricordato come la decisione abbia aperto nuovi spazi per la discussione su temi quali il matrimonio egualitario, la protezione contro le discriminazioni e il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali.

Dalla giurisprudenza alla politica

Il passaggio dalla carriera giuridica all’impegno parlamentare rappresenta una nuova fase nella traiettoria professionale di Guruswamy. L’eventuale ingresso al Rajya Sabha potrebbe offrirle l’opportunità di trasferire nel processo legislativo l’esperienza maturata nei tribunali.

La camera alta del parlamento indiano svolge un ruolo significativo nella revisione delle leggi e nel dibattito su questioni costituzionali e istituzionali. La presenza di una giurista con una profonda conoscenza del diritto costituzionale potrebbe arricchire il confronto parlamentare su temi complessi legati ai diritti fondamentali.

Per molti sostenitori dei diritti civili, la sua nomina rappresenta anche un segnale di apertura verso una maggiore pluralità di voci nelle istituzioni democratiche del Paese.







La rappresentanza LGBTQIA+ nelle istituzioni

Nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, la rappresentanza politica della comunità LGBTQIA+ in India resta estremamente limitata.

La politica nazionale è tradizionalmente dominata da partiti e leadership che riflettono strutture sociali consolidate. In questo contesto, la presenza di figure apertamente appartenenti alla comunità LGBTQIA+ è stata finora rara.

L’eventuale ingresso di Guruswamy nel parlamento potrebbe quindi costituire un precedente significativo. Oltre al valore simbolico, la sua presenza potrebbe contribuire a portare nell’agenda legislativa temi che finora hanno ricevuto un’attenzione limitata.

Non bisogna dimenticare che l’India è una società estremamente diversificata, caratterizzata da una pluralità di tradizioni religiose, culturali e linguistiche. Questo mosaico sociale influisce inevitabilmente sul modo in cui vengono percepite le questioni legate all’identità sessuale e di genere.

Negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi aree urbane, si è osservata una crescente visibilità della comunità LGBTQIA+. Eventi pubblici, festival culturali e movimenti di attivismo hanno contribuito a rendere più presente il tema.

Allo stesso tempo, in molte regioni del Paese persistono atteggiamenti conservatori e forme di discriminazione sociale.

Il riconoscimento internazionale

La figura di Menaka Guruswamy ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Organizzazioni per i diritti umani, istituzioni accademiche e media globali hanno più volte ribadito il suo contributo alla promozione dei diritti fondamentali. Il caso della Sezione 377, in particolare, è stato spesso citato come esempio di come le corti costituzionali possano svolgere un ruolo determinante nella protezione delle minoranze.

Il percorso verso una piena uguaglianza per le persone LGBTQIA+ in India è ancora lungo. Questioni come la protezione legale contro la discriminazione, il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e l’accesso equo ai diritti civili restano oggetto di dibattito.