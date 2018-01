Meno uno. Manca esattamente un anno alla cerimonia di apertura di Matera 2019, per la proclamazione della città pugliese a Capitale Europea della Cultura.

Meno uno è appunto il nome della festa che inaugura i lavori per Matera 2019 oggi e domani (19 e 20 Gennaio). L’intera comunità è chiamata a partecipare alla costruzione dell’opera in cartone, progettata dall’artista Olivier Grossetête, con la quale partiranno una serie di eventi con cadenza mensile ogni 19 del mese fino al 2019.

La fragile ed evocativa struttura accompagnerà lo svolgersi delle celebrazioni per tutti e due i giorni. Intanto in piazza si esibiranno Max Casacci e Ninja dei Subsonica. Il 20 Gennaio sul palco verrà presentato in dettaglio il progetto culturale che ha permesso a Matera di ottenere questa ambita onorificenza. Dopodiché la struttura in cartone verrà demolita e riciclata. Una sorta di performance pubblica finalizzata alla crescita della coscienza collettiva nei confronti dell’arte e dell’ambiente.

Cosa vuol dire essere Capitale Europea della Cultura

L’istituzione del progetto Capitale Europea della Cultura avviene in Grecia il 13 Giugno del 1985. L’intento è quello di creare un legame maggiore tra i paesi Europei e al tempo stesso promuovere la cultura e il turismo. Prima città ad essere in vestita di tale nomina fu ovviamente Atene, dando inizio ad un circuito a rotazione con gli altri paesi Europei che ogni anno avrebbero stabilito la propria capitale Europea della Cultura.

Matera, per il 2019, prevale sulle concorrenti città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena. Tuttavia non si tratta di un vero e proprio concorso, poiché lo scopo è quello di creare una rete, stabilire un legame internazionale al quale tutto il paese dovrebbe partecipare così come è avvenuto nelle altre nazioni.

Perché Matera

Sul sito ufficiale creato apposta per Matera 2019 vi è una spiegazione brillante e sintetica dei motivi che hanno permesso alla città di ottenere questa onorificenza. Tra di esse si può leggere una grande attenzione alla valorizzazione artistica, legata alla consapevolezza dell’importanza del mezzo digitale. Nel 2019, infatti, si suppone che queste nuove tecnologie rivestiranno un ancor maggiore spazio nella vita di tutti i giorni per cui non si può guardare alle applicazioni con superficialità.











Una modernità che quasi va a cozzare con la natura rupestre della città di Matera. Ciò per cui è famosa in tutto il mondo sono i tanto dibattuti sassi, diventati patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO nel 1993. Un traguardo bellissimo per quelle abitazioni scavate nella pietra definite per molto tempo “vergogna nazionale” ma che la storia ha riconosciuto come il primo “Paesaggio Culturale”. Rappresentano, infatti, un meraviglioso esempio di spirito di adattamento umano e di integrazione con le qualità dell’ambiente naturale per l’uso delle risorse del sole, della roccia e dell’acqua.

Si raggiunge il giusto connubio fra storia e modernità a Matera che come bandiera ha la sua rusticità e che fa proprie le idee di innovazione digitale.

La solita polemica

Il condizionale quando si è parlato della creazione di una rete nazionale a sostegno dell’iniziativa è d’obbligo. Sì perché in Italia non siamo ancora abituati ad un ideale di fratellanza e unione come quelli promossi dall’iniziativa della Capitale Europea della Cultura.

La polemica è scoppiata quasi subito dopo l’elezione di Matera come città. Gli altri candidati hanno esposto le loro perplessità in merito alla selezione e hanno richiesto alla commissione di ritornare sui suoi passi. L’accusa è che ci fosse stato un conflitto di interessi di uno dei membri della commissione esaminatrice, abbinato a varie dispute territoriali preesistenti. Una tale polemica svilisce la natura stessa dell’iniziativa culturale che si pone come un avvicinamento tra i cittadini d’Europa.

Che ci sia stata una forzatura nella scelta o che si tratti di polemica per interesse, è la prima volta nella storia di questo evento che la città designata viene bersagliata da critiche continue. Ma soprattutto che le critiche provengano da altre città del proprio Paese. Nessun’altro paese interessato, infatti, ha mai sollevato tali controversie . Qualunque città che ha avuto il privilegio di essere designata come sede dell’evento, è stata supportata da tutte le altre città candidate.

Carrieri Cesare Luca