Mentre Jacob Blake veniva crivellato Mark e Patricia McCloskey consacravano Trump

E così, mentre Jacob Blake veniva crivellato di colpi alla schiena dalla polizia del Wisconsin senza alcun motivo (se non vogliamo considerare “un motivo” il colore della sua pelle), alla convention repubblicana per sancire la ricandidatura di Donald Trump salivano sul palco i coniugi Mark e Patricia McCloskey.

I McCloskey sono diventati dei veri e propri idoli dei sostenitori di Donald Trump quando, in risposta a un corteo pacifico del movimento Black Lives Matter che passava di fronte alla loro villetta,

“La nostra proprietà era minacciata da marxisti liberal che marciavano urlando: ‘Non ci potete fermare’. Siamo usciti armi in pugno per difenderci. Nostro sacrosanto diritto civile”, hanno dichiarato tranquillamente.

E questo è quello che la nostra destra sovranista vorrebbe che diventassimo anche noi.

Come quei due mentecatti in foto: con il mitra in mano a difenderci da un corteo pacifico che chiede la parità dei diritti.