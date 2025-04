Tre giorni di perdite: la finanza globale sotto shock

Il mondo della finanza sta attraversando una delle fasi più turbolente degli ultimi anni. Per il terzo giorno consecutivo, le principali borse mondiali hanno registrato cali drammatici a causa dell’escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. L’annuncio di nuovi dazi da parte dell’amministrazione Trump, seguiti da una risposta immediata di Pechino, ha innescato un’ondata di vendite che ha colpito indistintamente i mercati mondiali: Europa, Asia e America.

Le borse europee hanno registrato cali tra il 5 e il 6% ma, in alcuni casi particolari come quelli della Germania, hanno toccato anche perdite del 10%. Intanto, Donald Trump appare soddisfatto della guerra dei dazi, identificandola come una “nuova medicina”, importante ed utile per i eliminare i rapporti economici di dipendenza con i Paesi esteri.

L’Italia guida i ribassi: Milano chiude in forte rosso

In Europa, è la Borsa di Milano a subire il contraccolpo peggiore. Venerdì l’indice FTSE MIB ha perso il 6,5 per cento, uno dei ribassi più gravi mai registrati negli ultimi anni. In alcuni momenti della giornata, il calo ha addirittura superato quello avvenuto l’11 settembre 2001, durante l’attentato alle Torri Gemelle, quando l’indice perse il 7,5 per cento.

Tra i titoli più colpiti si segnalano Leonardo (-12,4%), Azimut (-12,6%) e MPS (-12,12%).

Le borse europee in caduta libera

Il panico dei mercati mondiali non ha risparmiato le altre piazze europee. A Francoforte, l’indice DAX ha subito un tonfo superiore ai 1.000 punti, chiudendo la settimana con una perdita complessiva di circa l’8%.

Parigi ha ceduto oltre il 4,2%, mentre l’IBEX 35 di Madrid è arretrato di quasi il 6%. Lisbona e Varsavia hanno perso rispettivamente il 4,75 e il 6,37 per cento. Il clima è stato definito di “elevata volatilità” dagli esperti di mercato, che parlano di un contesto dominato dalla sfiducia e dall’incertezza.

Reazioni politiche e istituzionali: l’UE prova a reagire

Le conseguenze economiche del crollo dei mercati mondiali hanno rapidamente generato reazioni anche sul piano politico. Il commissario europeo al commercio, Maros Sefcovic, ha definito i dazi americani “dannosi e ingiustificati” dopo un colloquio telefonico con i rappresentanti statunitensi.

Emmanuel Macron ha invitato le imprese francesi a sospendere gli investimenti negli Stati Uniti, mentre il ministro tedesco Habeck ha sollecitato una risposta unitaria dell’Europa. Altri leader, come il ministro francese delle Finanze Lombard, hanno però messo in guardia contro ritorsioni che potrebbero colpire anche i consumatori europei.

Wall Street conferma il crollo

Nel pomeriggio europeo, l’apertura di Wall Street ha confermato il trend negativo. Il Dow Jones ha chiuso in calo del 5,5%, mentre lo S&P 500 ha perso quasi il 6%. Si tratta delle peggiori performance dal giugno 2020, durante la prima ondata di pandemia da Covid-19. Il Nasdaq, indice dei titoli tecnologici, ha segnato un -5,8%.

Anche il dollaro e il prezzo del petrolio sono scesi, alimentando timori di una recessione imminente.

La reazione della Cina: contro-dazi e toni duri

Alla base di questa crisi dei mercati mondiali c’è il confronto sempre più teso tra Stati Uniti e Cina. Dopo che Trump ha imposto tariffe doganali del 34% sulle importazioni cinesi, Pechino ha annunciato misure equivalenti sulle merci americane a partire dal 10 aprile.

Secondo il ministero del Commercio cinese, questa è una risposta necessaria e proporzionata. In soli due giorni, le borse mondiali hanno bruciato oltre 1.240 miliardi di dollari.

L’Asia barcolla: la crisi colpisce duramente anche i mercati orientali

In Asia, la reazione non è stata meno drammatica. L’indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha perso il 7%, l’Hang Seng di Hong Kong quasi il 14%, e la Borsa di Shanghai oltre il 7%. A soffrire di più sono state le grandi multinazionali: Sony, Nintendo, Alibaba, ma anche le banche e le case automobilistiche.

Il gruppo finanziario giapponese MUFG ha ceduto più del 10%, mentre alcune banche con sede a Hong Kong hanno perso fino al 17%.







Criptovalute e materie prime in caduta

Il panico ha coinvolto anche asset alternativi. Le principali criptovalute sono crollate dopo mesi di rialzi: il bitcoin è sceso sotto i 70.000 dollari, cancellando tutti i guadagni ottenuti dall’elezione di Trump.

Anche le materie prime stanno registrando perdite significative: il prezzo del petrolio e del rame è in calo, segno che gli investitori temono un rallentamento della produzione industriale globale.

Dinamiche dei mercati mondiali: perché tutto crolla

La brusca discesa degli indici borsistici è spiegabile con la legge della domanda e dell’offerta. Quando molti investitori vogliono vendere, i prezzi dei titoli crollano. A essere colpite in particolare sono le aziende esposte al commercio globale, come quelle tecnologiche, automobilistiche e industriali, ma anche le banche. Nella Borsa di Milano, i titoli di BPER, Unicredit, Intesa Sanpaolo e MPS hanno perso fino al 10% nelle prime ore di contrattazione.

Domenica sera Trump ha dichiarato che i nuovi dazi sono necessari per guarire la dipendenza economica degli Stati Uniti dai mercati esteri. Un messaggio chiaro: il presidente americano non intende fare marcia indietro. Il prossimo 9 aprile potrebbero entrare in vigore ulteriori tariffe, aggravando ulteriormente la situazione.

Lucrezia Agliani