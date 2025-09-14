Il mercato del lavoro italiano, nel secondo trimestre del 2025, restituisce un’immagine di equilibrio con segnali di crescita. Secondo i dati diffusi dall’Istat, il numero complessivo degli occupati sfiora i 24,2 milioni di persone: un livello record che supera di oltre un milione il dato del 2019. Rispetto allo stesso periodo del 2024 l’incremento è stato di 226mila unità, mentre la variazione congiunturale sul trimestre precedente resta pressoché nulla. A trainare l’aumento sono stati soprattutto i lavoratori indipendenti, che hanno compensato il calo dei dipendenti, sia a termine sia a tempo indeterminato.

Il primato del Mezzogiorno nel mercato del lavoro

La novità più rilevante nel mercato del lavoro in Italia arriva dal Sud del Belpaese, dove per la prima volta dall’avvio delle serie storiche nel 2004 il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni ha superato la soglia simbolica del 50%, attestandosi al 50,1%.

Si tratta di un balzo significativo rispetto al 49,9% registrato nel primo trimestre e al 49,3% dell’anno precedente. In termini assoluti, gli occupati nelle regioni meridionali sono 6 milioni 549mila, con una crescita di 96mila unità in dodici mesi. Un traguardo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato con soddisfazione: «Siamo sulla strada giusta. Abbiamo creduto nelle energie del Sud, rompendo con la stagione dell’assistenzialismo».

Accanto all’ottimismo della premier, anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha parlato di «risultato importante» per il Mezzogiorno. La titolare del dicastero ha sottolineato come l’obiettivo resti quello di consolidare la buona occupazione, puntando su contratti a tempo indeterminato e inclusione di giovani e donne. «I limiti storici del Sud – ha affermato – possono trasformarsi in opportunità. La formazione e le nuove competenze sono la chiave per rendere questa crescita strutturale».

La disoccupazione in lieve calo

Parallelamente, il tasso di disoccupazione si è mantenuto stabile sul trimestre, fermandosi al 6,3%. Nel confronto con un anno fa si osserva una leggera flessione di 0,1 punti. I disoccupati sono 1 milione 623mila, in calo di 82mila unità in dodici mesi. A scendere è anche la quota degli inattivi, che tra i 15 e i 64 anni si riduce a 12,3 milioni di persone, pari al 33% della popolazione di riferimento. Anche questo indicatore mostra una tendenza positiva: -0,1 punti sul trimestre e -0,2 punti sull’anno.

Guardando alla composizione per età, l’Italia conferma il proprio squilibrio generazionale. Cresce infatti il peso degli over 50 nel mondo del lavoro: per la prima volta hanno superato la soglia dei 10 milioni di occupati, quasi il 42% del totale. Nel giro di un anno questa fascia ha guadagnato 422mila unità. Al contrario, gli under 35 faticano: sono poco più di 5,3 milioni, in diminuzione sia rispetto al 2024 (-61mila) sia rispetto all’inizio delle serie storiche, quando erano circa 2,4 milioni in più.

Negli ultimi vent’anni il loro tasso di occupazione è sceso dal 52,4% al 44,3%, mentre tra i 50 e i 64 anni, complici il prolungamento della vita lavorativa e la maggiore partecipazione femminile, è cresciuto dal 42,4% al 66,4%.







Differenze di genere ancora forti

Un altro dato che continua a segnare il passo riguarda la disparità tra uomini e donne. Nel secondo trimestre del 2025 le occupate sono 10,2 milioni, con un tasso di occupazione pari al 53,7%. Il divario rispetto agli uomini, che raggiungono il 71,5%, resta dunque ampio, nonostante i progressi registrati nell’ultimo anno. Complessivamente, il tasso di occupazione italiano, sempre secondo i dati Istat, si assesta al 62,6%, in leggero calo sul trimestre ma in crescita di 0,4 punti rispetto al 2024.

I settori trainanti del mercato del lavoro italiano

Il motore principale della crescita occupazionale resta l’industria. Con 4,8 milioni di addetti, il comparto ha recuperato i livelli del 2008, registrando un incremento di 84mila occupati in un anno. Bene anche i servizi, che raggiungono quasi 16,9 milioni di lavoratori, in aumento di 100mila unità. Più contenuto il contributo di agricoltura e costruzioni, rispettivamente con 813mila e 1,66 milioni di occupati.

Dal punto di vista delle forme contrattuali, prosegue la trasformazione del mercato del lavoro. Gli occupati a tempo pieno sono aumentati di 476mila unità su base annua (+2,4%), compensando il calo del part-time, diminuito di 250mila unità (-6,1%). I dipendenti a tempo indeterminato crescono di 296mila, mentre i lavoratori a termine segnano un’ulteriore contrazione (-221mila), confermando una tendenza negativa che dura da undici trimestri consecutivi. In crescita anche il lavoro indipendente, con 150mila unità in più.

Il quadro dei dati Istat sul mercato del lavoro in Italia che emerge mostra dunque un Paese che resiste alle difficoltà economiche, con segnali incoraggianti soprattutto al Sud e nell’industria. Ma la forte presenza degli over 50, la persistente fragilità dei giovani e il divario di genere restano nodi irrisolti. Per consolidare i progressi occorrerà rendere strutturali le politiche attuali, investire in formazione e competenze, e garantire che le opportunità si trasformino in stabilità e qualità del lavoro.

Lucrezia Agliani