Negli ultimi anni il panorama dei consumi in Italia ha vissuto una trasformazione profonda, segnata da scelte sempre più orientate alla sostenibilità economica e ambientale. La crescita del mercato del riuso, un tempo relegato ai margini delle abitudini di acquisto, rappresenta oggi uno dei segnali più evidenti di questa svolta. Con un valore complessivo che raggiunge i 27 miliardi di euro — pari all’1,2% del Prodotto interno lordo — il settore del second hand si è imposto come una delle realtà più vivaci dell’economia nazionale contemporanea.

A confermare la portata di questo fenomeno è un’indagine condotta da Altroconsumo, realizzata su un campione di 1.460 cittadini tra maggio e settembre 2025. L’inchiesta non si limita a rilevare dati quantitativi, ma offre una lettura più ampia dei comportamenti e delle motivazioni che stanno spingendo milioni di italiani a preferire prodotti di seconda mano. Emerge così il ritratto di un Paese che, di fronte a rincari generalizzati e inedite tensioni sui bilanci familiari, ha sviluppato una nuova sensibilità nei confronti del riuso, della circolarità e del contenimento delle spese.

Un salto culturale prima ancora che economico

Ciò che rende particolarmente interessante la diffusione del second hand non è soltanto la dimensione economica del fenomeno, ma soprattutto il suo significato culturale. Per lungo tempo, in molte famiglie italiane, acquistare beni usati era percepito come una scelta imbarazzante, una sorta di ripiego dettato dalla necessità. Oggi questo stigma appare superato: l’usato non è più sinonimo di mancanza, ma di responsabilità, di intelligenza nei consumi e persino di ricerca di unicità.

Secondo i dati di Altroconsumo, oltre 27 milioni di cittadini hanno scelto nel 2024 di rivolgersi almeno una volta al mercato dell’usato. Un numero che testimonia un vero e proprio cambio di paradigma, trasformando un comportamento considerato marginale in una pratica diffusa e socialmente riconosciuta. Il second hand diventa così il terzo comportamento sostenibile più praticato nel Paese, dopo il risparmio energetico e il riciclo.

L’effetto rincari: come la crisi dei prezzi ha accelerato il cambiamento

La spinta principale che ha portato così tanti italiani verso l’usato è indubbiamente l’aumento dei prezzi registrato negli ultimi anni. Dall’alimentare alla tecnologia, dai beni per la casa all’abbigliamento, il costo della vita è cresciuto sensibilmente, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie. In questo contesto, acquistare un oggetto usato — talvolta pari al nuovo in termini di qualità — rappresenta una soluzione concreta per contenere la spesa senza rinunciare a ciò di cui si ha bisogno.

Non si tratta però di una scelta esclusivamente dettata dal portafoglio. L’inchiesta mostra come molti consumatori associno l’acquisto di seconda mano a un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente: ridurre gli sprechi, prolungare la vita dei prodotti e limitare la produzione di rifiuti sono motivazioni che trovano sempre più spazio nelle decisioni di acquisto.







Un mercato articolato e in continua evoluzione

Il settore dell’usato non è più quello delle vecchie fiere di paese o dei mercatini dell’antiquariato. Oggi la compravendita di beni di seconda mano si sviluppa attraverso canali molteplici, spesso sostenuti da piattaforme digitali che hanno rivoluzionato le modalità di incontro tra domanda e offerta.

Negli ultimi anni sono nate decine di app e siti specializzati nella vendita peer-to-peer, dove privati possono scambiare abbigliamento, elettronica, libri, mobilio e molto altro. Questi spazi virtuali hanno favorito la creazione di una comunità ampia e diversificata, contribuendo a rendere l’usato una scelta rapida, accessibile e sicura. Molti utenti dichiarano di essersi avvicinati al second hand proprio grazie alla facilità d’uso di tali strumenti, che hanno reso possibile vendere ciò che non si usa più e acquistare a prezzi contenuti articoli in buono stato.

Parallelamente cresce anche il mercato dell’usato professionale, alimentato da negozi fisici e catene specializzate che garantiscono standard qualitativi elevati, operazioni di controllo sui prodotti e talvolta persino certificazioni. Questo segmento, in particolare nel settore dell’elettronica e dei dispositivi digitali, ha assunto un ruolo decisivo nel consolidare la fiducia dei consumatori.

La spinta delle nuove generazioni

Un altro elemento chiave nella diffusione dell’usato riguarda l’approccio delle generazioni più giovani, particolarmente sensibili ai temi della sostenibilità e del risparmio. I cosiddetti “nativi digitali” sono i principali animatori del mercato second hand online: abituati a muoversi con disinvoltura nel mondo delle app e del commercio elettronico, rappresentano una forza trainante capace di influenzare anche le abitudini della generazione dei loro genitori.

Per molti di loro acquistare un capo vintage o un dispositivo ricondizionato è diventata una scelta identitaria, in opposizione al consumismo sfrenato del fast fashion e dell’acquisto impulsivo. Allo stesso tempo, vendere oggetti inutilizzati permette di ottenere un guadagno immediato e contribuire a una forma concreta di economia circolare.

Impatto ambientale: quando la sostenibilità diventa pratica reale

Il successo del mercato dell’usato si riflette anche in una crescente consapevolezza ambientale. Ogni prodotto che viene riutilizzato evita la produzione di un nuovo bene, con conseguente risparmio di materie prime, acqua ed energia. L’acquisto di seconda mano, dunque, non è soltanto una scelta di risparmio personale, ma un gesto che contribuisce in modo tangibile alla riduzione dell’impatto ecologico complessivo.

La ricerca di Altroconsumo mostra come una quota rilevante degli intervistati riconosca questo valore aggiunto, attribuendo al second hand un ruolo chiave nella costruzione di modelli di consumo più equilibrati e meno dispendiosi.

Patricia Iori