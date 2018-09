Mercedes all’attacco di Tesla. Ecco EQC, il Suv elettrico che guida da solo

Sono momenti di grande fermento quelli che agitano le acque dell’automotive elettrico. I competitor sono tanti e tutti molto agguerriti nel tentativo di presentare al pubblico l’auto migliore. E Mercedes è uno di quelli. La casa di Stoccarda ha deciso di puntare fortemente all’elettrico tramite il nuovo marchio EQ (Electric Intelligence) e il primo modello del nuovo brand è il Suv EQC.









Si tratta del primo Suv interamente elettrico prodotto da Mercedes ed è la sua risposta sul fronte delle auto alla spina di classe premium. Quella di Mercedes non è però la prima volta nella sperimentazione di auto elettriche: la casa di Stoccarda vanta già la produzione della Smart elettrica e della Classe B alla spina.

Le caratteristiche della EQC

La Mercedes EQC è per l’esattezza un crossover lungo 4,76 metri, largo 1,88 metri ma senza risultare eccessivamente ingombrante. L’alta abitabilità a bordo, garantita dall’assenza di un motore a combustione, consente un passo di 2,87 metri, grazie anche al posizionamento agli estremi delle ruote rispetto a una vettura tradizionale.

A proposito di motore, il Suv EQC è a trazione integrale poiché dotato di due motori asincroni elettrici, uno per ogni asse. Entrambi i motor

i forniscono una potenza complessiva di 300 Kw, pari a 408 cavalli. La scelta di puntare su motori asincroni va in controtendenza rispetto a quella degli altri costruttori di auto, che si avvalgono invece di motori sincroni. In questo modo il motore anteriore rende più efficiente la marcia e quello posteriore ha la funzione di boost, occupandosi dunque della parte sportiva di EQC.

L’autonomia del primo Suv interamente elettrico di Mercedes è di 450 km. Ciò è reso possibile da un cospicuo pacco batterie agli ioni di litio da 80 kWh. Il voltaggio massimo è di 408 V per una capacità nominale di 210 Ah.

Autonomia della batteria e potenza del motore permettono alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 180 km/h.









Da ultimo, anche il comfort alla guida è reso più semplice grazie ad alcune soluzioni hi-tec. Sulla plancia è infatti montato un doppio display formato da due schermi da 10,25 pollici. Al centro della console è presente un touchpad che regola comandi secondari di EQC. È stato aggiornato per l’occasione anche il sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con cui si può interagire tramite il comando vocale “Hey Mercedes!”.

L’ultima chicca fornita da EQC è la guida autonoma, presente sino al livello 3 nella scala da 1 a 5 stabilita dalla Sae. EQC arriverà nei concessionari da metà 2019.

Mercedes EQC all’attacco di Tesla

Tacitamente, il Suv Mercedes è di fatto la risposta elettrica alle auto di fascia alta di Tesla. Tra l’altro, Mercedes vanta una partecipazione in Tesla che non è poi andata a buon fine. Di fatto, la casa di Elon Musk è diventata la prima competitor di Mercedes nell’elettrico nella fascia alta grazie ai modelli Model S e Model X che in alcuni mercati hanno sorpassato Mercedes.

Ma in realtà non è solo una guerra tra Tesla e la casa di Stoccarda. La battaglia coinvolge anche gli altri giganti dell’auto tedesca come Audi, Bmw, Porsche e Volkswagen, tutte impegnate nell’elettrificazione per fare fronte non solo a Tesla ma anche ai competitor asiatici.









Ma per quanto riguarda l’esistente, EQC dovrà vedersela con altri concorrenti, come la Jaguar I-Pace. Gli inglesi sono stati i primi a immettere sul mercato il loro crossover elettrico da 500 km di autonomia; lo stesso vale per Audi che il 17 settembre svelerà il suo Suv e-tron, mentre Porsche con la sua Taycan rivedrà il concetto di sportività legato all’elettrico.

Come già vi abbiamo parlato, quella dell’elettrico è una tendenza che ha contagiato anche il mondo delle due ruote. L’italianissima Vespa Elettrica ne è un esempio.

Nicolò Canazza