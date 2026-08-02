Meritocrazia e istituzioni sono spesso presentate come due temi distinti. In realtà, il funzionamento delle istituzioni incide direttamente sulla possibilità che talento, innovazione e impegno trovino spazio in un sistema economico aperto. Dalla concorrenza alle rendite di posizione, dalla burocrazia alla fiscalità, ecco perché il merito dipende anche dalle regole che disciplinano il mercato.

Le riflessioni recentemente pubblicate da Ultima Voce sul rapporto tra meritocrazia e disuguaglianze sociali offrono l’occasione per allargare il dibattito a una prospettiva economica e istituzionale. È difficile negare che il punto di partenza influenzi profondamente le opportunità di ciascuno: il contesto familiare , l’accesso all’istruzione, il territorio in cui si nasce e le relazioni sociali incidono concretamente sulle possibilità di successo. Accanto alle disuguaglianze di partenza, però, esiste un altro elemento che merita attenzione: il ruolo delle istituzioni nel determinare se il merito riesca davvero a emergere oppure venga soffocato da rendite, barriere e incentivi distorti.

La meritocrazia non è un fenomeno spontaneo. Non basta affermare che il mercato premia i migliori perché questo avvenga realmente: affinché il talento possa trasformarsi in innovazione, crescita e benessere collettivo, occorre costruire un sistema economico nel quale le opportunità siano effettivamente contendibili.

Il merito compete con il contesto

Siamo abituati a pensare che il reddito rappresenti la misura del valore creato da una persona. In parte è vero: studio, impegno, creatività e capacità imprenditoriale sono elementi essenziali per la crescita economica. Ma sarebbe un errore concludere che ogni differenza di reddito rifletta automaticamente una differenza di merito.

Due persone con identica preparazione possono ottenere risultati completamente differenti semplicemente perché operano in mercati diversi: alcuni settori sono altamente competitivi, altri sono caratterizzati da forti barriere all’ingresso; alcune professioni richiedono continui investimenti in formazione, altre beneficiano di posizioni consolidate; alcuni mercati sono aperti all’innovazione, altri risultano poco contendibili.

Il successo economico, quindi, è spesso il risultato dell’interazione tra capacità individuali e qualità dell’ambiente istituzionale.

Le rendite di posizione non sono meritocrazia

Uno dei concetti più importanti dell’economia è quello di rendita economica. Con questo termine si indicano quei redditi che dipendono non solo dalla produttività o dall’innovazione, ma anche dalla posizione occupata all’interno del mercato.

Monopoli, concessioni, licenze limitate, vantaggi regolamentari o mercati caratterizzati da scarsa concorrenza possono determinare remunerazioni molto elevate anche in assenza di un corrispondente incremento del valore prodotto.

Questo non significa che chi opera in tali settori non lavori o non produca ricchezza: significa semplicemente riconoscere che una parte del reddito può dipendere dalla struttura del mercato più che dal merito individuale.

Una società realmente meritocratica dovrebbe cercare di ridurre questi vantaggi quando non trovano giustificazione nell’interesse collettivo.

Barriere all’ingresso e mobilità sociale

La concorrenza rappresenta il principale alleato della meritocrazia. Quanto più un mercato è aperto, tanto maggiore è la probabilità che nuove idee, nuovi professionisti e nuove imprese possano competere ad armi pari con gli operatori già presenti.

Quando le barriere all’ingresso diventano eccessive, invece, la mobilità sociale si riduce. Procedure amministrative complesse, costi iniziali elevati, regolamentazioni ridondanti e tempi burocratici lunghi finiscono inevitabilmente per favorire chi dispone già di capitale economico, relazionale o organizzativo.

La burocrazia svolge certamente una funzione importante nel garantire controlli e legalità. Quando però diventa fine a sé stessa, produce un effetto collaterale spesso sottovalutato: rende più difficile l’ingresso di nuovi concorrenti e riduce la capacità del sistema economico di rinnovarsi.

Il ruolo dello Stato: correggere, non sostituire il mercato

Il dibattito pubblico tende spesso a contrapporre Stato e mercato come se fossero due modelli alternativi. In realtà, una buona economia di mercato richiede istituzioni capaci di far funzionare la concorrenza.

Il compito dello Stato non è decidere chi merita di avere successo, né sostituirsi alle dinamiche del mercato: il suo ruolo consiste piuttosto nel correggere quei fallimenti che impediscono al mercato di premiare realmente il valore creato.

Questo significa semplificare la burocrazia, garantire regole trasparenti, ridurre le barriere all’ingresso, vigilare sulla concorrenza e limitare le rendite di posizione quando queste non producono benefici per la collettività.

Una politica realmente orientata alla meritocrazia dovrebbe preoccuparsi meno di correggere le disuguaglianze una volta create, e maggiormente di intervenire sulle cause che le generano.

Una fiscalità che segua la ricchezza

Questo principio riguarda anche il sistema fiscale.

Oggi una parte crescente della ricchezza viene prodotta attraverso piattaforme digitali globali , infrastrutture immateriali, dati, concessioni pubbliche e mercati caratterizzati da forti economie di scala. In molti casi gli Stati incontrano ancora difficoltà nel tassare efficacemente queste nuove basi imponibili, mentre continuano a gravare soprattutto sui redditi da lavoro e sulle attività tradizionali, molto più semplici da controllare.

Si pensi al dibattito internazionale sulla tassazione delle grandi piattaforme digitali, all’utilizzo economico di risorse pubbliche limitate come lo spettro radioelettrico, o alle concessioni demaniali. Il punto non è colpire chi ha successo né penalizzare l’innovazione, ma evitare che alcuni settori possano beneficiare di vantaggi fiscali o regolamentari che consentono di accumulare rendite significativamente superiori rispetto ad altri comparti dell’economia.

Una fiscalità moderna dovrebbe seguire l’evoluzione della ricchezza. Se nuove attività economiche generano profitti elevati grazie anche all’utilizzo di beni pubblici o di infrastrutture collettive, è ragionevole chiedersi se tali benefici contribuiscano in modo adeguato al finanziamento dei servizi pubblici. Diversamente, il rischio è di concentrare il carico fiscale quasi esclusivamente sul lavoro dipendente, sulle piccole imprese e su tutti quei soggetti che, per loro natura, risultano più facilmente imponibili.

Gli incentivi determinano il comportamento

L’economia insegna che individui e imprese rispondono agli incentivi.

Quando un sistema premia innovazione, formazione, produttività e capacità imprenditoriale, aumenta la propensione a investire nel miglioramento delle proprie competenze. Quando invece il successo dipende prevalentemente dalla difesa di posizioni acquisite, dalle relazioni personali o dalla possibilità di beneficiare di rendite, gli incentivi si spostano verso attività meno produttive.

Le conseguenze sono evidenti: minore crescita economica, ridotta innovazione, fuga dei talenti e crescente sfiducia nelle istituzioni.

Una meritocrazia costruita sulle istituzioni

La meritocrazia non può essere ridotta a uno slogan né trasformata in una giustificazione delle disuguaglianze. È una condizione che richiede istituzioni efficienti, mercati aperti e regole capaci di garantire una competizione reale.

Ridurre le rendite di posizione, semplificare la pubblica amministrazione, favorire la concorrenza, rendere il sistema fiscale più coerente con le nuove forme di produzione della ricchezza e investire nell’istruzione significa aumentare la probabilità che il successo dipenda dalle capacità delle persone piuttosto che dai privilegi di cui dispongono.

L’uguaglianza dei risultati non è né possibile né desiderabile. L’uguaglianza delle opportunità, invece, rappresenta una delle condizioni fondamentali per una società dinamica, innovativa e realmente meritocratica. Se vogliamo che il talento torni a essere il principale motore della crescita economica, dobbiamo costruire istituzioni capaci di premiare il valore creato, non semplicemente la posizione occupata.

Autori:

Luigi Capoani è economista, ricercatore e docente di economia internazionale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha conseguito il PhD in Economia all’Università di Salerno con un percorso in co-tutela internazionale con l’University of Birmingham. È fondatore e presidente dell’European Youth Think Tank (EYTT), ente no profit e piattaforma indipendente che connette giovani ricercatori europei e promuove progetti interdisciplinari orientati alla pubblicazione scientifica internazionale. All’interno di EYTT coordina attività di ricerca interdisciplinare e sviluppo di progetti scientifici orientati all’innovazione e alla collaborazione internazionale tra giovani studiosi.

Linda Rotondo è analista presso lo European Youth Think Tank (EYTT) e si occupa di sicurezza internazionale, economia politica e questioni strategiche europee. I suoi interessi di ricerca includono geopolitica e governance internazionale, con particolare attenzione alle sfide emergenti per la sicurezza europea e all’impatto delle nuove tecnologie sugli equilibri strategici internazionali