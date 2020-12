Messi e la Budweiser: la birra del record ai portieri battuti

Il record in questione è quello del maggior numero di gol segnato in carriera con la maglia dello stesso club. Sino al 22 Dicembre scorso, a guardare tutti dall’alto era Pele’, forte dei 643 gol messi a segno con la maglia del Santos. Poi, al minuto 65 del match tra Barcellona e Valladolid Messi incrocia il sinistro e mette a segno il gol numero 644 in maglia blaugrana. Un traguardo importante per l’argentino, e un tripudio generale che rappresenta un segnale importante anche per il futuro dopo la burrascosa estate trascorsa ad un passo dall’addio.

Ogni gol ha il suo destinatario speciale