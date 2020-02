Messi e Maradona: sui social è già Napoli-Barcellona

La sfida di Champions League tra gli azzurri e i catalani sarà ancor più suggestiva, perché allo stadio San Paolo di Fuorigrotta arriverà, per la prima volta, l’argentino Lionel Messi, il giocatore che più di tutti,è simile a Diego Armando Maradona, per genio e talento. Tra i due c’è un filo conduttore che parte dall’Argentina, in cui entrambi i fuoriclasse sono nati, passando per il Barcellona, fino ad arrivare inevitabilmente a Napoli, la città che per sette anni è stata ai piedi del Pibe de oro.

Anche sui social i due club stanno postando foto e video di questi due campioni, tra passato e presente. In particolare, quest’ultima frase è stata scritta in inglese, come didascalia, in una foto pubblicata su Instagram dal Barcellona, che ha accompagnato un’immagine in cui, Leo e Diego si abbracciano. Invece, gli azzurri hanno racchiuso in un video di un minuto alcune delle splendide giocate dei due, con alcune immagini che finiscono per sovrapporsi. E in testa a questo video si legge su Twitter: “Il San Paolo che fa la storia del calcio“.

Maradona tra Barcellona e Napoli

Diego Armando Maradona è stato ed è tuttora il giocatore più iconico della storia del Napoli, dove ha giocato per sette stagioni, tra il 1984 e il 1991. Gli azzurri lo acquistarono proprio dal Barcellona, dove invece giocò nei due anni precedenti. Con i blaugrana, Maradona è riuscito a vincere una coppa di Spagna, una coppa di lega (che oggi non esiste più) e una Supercoppa nazionale. I successi più importanti però li ha ottenuti col Napoli: due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA.

La provocazione del Barcellona

Il Barcellona, nel dualismo tra “La Pulce” e “El pibe de oro” non nasconde la sua preferenza, per il suo attuale tesserato. Infatti, su Twitter i blaugranna hanno diramato la lista dei convocati per il match contro gli azzurri, e al posto del nome di Messi, hanno messo l’emoticon di una capra. Ovviamente, questo simbolo non è casuale, in quanto in inglese capra si traduce ‘goat’, che è anche l’acronimo di ‘greatest of all time’, cioè il più grande di tutti i tempi.

Maradona o Messi? Le parole di Gattuso

In vista della vigilia della gara d’andata per gli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona, sono arrivate le parole in conferenza stampa di Gennaro Gattuso, sul paragone tra Maradona e Messi:

“Diego è il Dio del calcio, non lo dico io oggi. Non l’ho mai visto da vicino, ma so il campione che è stato. In questo momento vedo fare delle cose a Messi che faceva Maradona. Mi dispiace essermi perso qualcosa di meraviglioso”.

Napoli pazza di Messi

Nel frattempo, i tifosi azzurri sono pazzi di Lionel Messi e hanno accolto l’argentino con il coro che fu di Maradona. Ad attendere il Barcellona in via Medina, sede del ritiro, c’erano circa 300 curiosi. Al momento dell’arrivo del club spagnolo, i tanti tifosi presenti hanno mostrato tutto il loro entusiasmo soprattutto quando dal pullman della società è sceso Lionel Messi. “Olè Olè Olè, Messi Messi”: il coro intonato dai presenti. Lo stesso che, tra il 1984 e il 1991, ha accompagnato le imprese di Diego Armando Maradona allo stadio San Paolo.

Il viaggio social con le canzoni napoletane

Ma la sfida di domani sera non è solo Messi e Maradona, in quanto, il club spagnolo l’ha resa anche la partita della musica, quella napoletana in particolar modo. E infatti, nelle storie Instagram, il Barcellona ha accompagnato il viaggio verso Napoli con le canzoni napoletane: dai neomelodici a Pino Daniele.

I social media manager del club catalano hanno infatti utilizzato “Turnamme a fa pace”, canzone del neomelodico Raffaello. Poi, nelle storie seguenti, è stata utilizzata la canzone “Ma quale idea” resa celebre nel 1980 da Pino D’Angiò e ascoltata in tutto il mondo, presente anche nelle classifiche in Spagna per varie settimane. Successivamente, in un’altra storia c’era la canzone “Je so pazzo” di Pino Daniele, che ha accompagnato la discesa dei calciatori dall’aereo, e infine per il passaggio del pullman per le strade di Napoli, “E chiammalo” del neomelodico Anthony.

Mario Ruggiero