Messi svincolato in caso di indipendenza catalana. I precedenti storici

Barcellona e Argentina: Lionel Messi ha indossato solo due maglie nella propria carriera.

La casacca blaugrana, vestita dal lontano 2004, potrebbe però non rimanere sulle spalle del sudamericano. Il recente rinnovo fino al 2021 ha registrato una clausola insidiosa. In caso di indipendenza catalana (e conseguente uscita del Barcellona dalla Liga spagnola), Messi potrebbe svincolarsi dal club per cui ha sempre giocato.

Il caso di Messi non è totalmente nuovo. Già in passato la politica dei Paesi ha influenzato la carriera dei calciatori: scopriamo insieme due esempi.









La Grande Ungheria e la Rivoluzione del 1956

L’Aranycsapat (Squadra d’Oro in ungherese) è una delle compagini più forti degli anni ’50. La nazionale di Sebes vince l’oro olimpico nel 1952 e sconfigge per 6-3 l’Inghilterra a Wembley, ma perde la partita più importante: la finale del Mondiale 1954 contro la Germania Ovest.

A eccezione di Lóránt e Zakariás, gli altri finalisti del Mondiale sono ancora in squadra nel 1956. Nell’ottobre di quell’anno, però, la Rivoluzione e le sue conseguenze cambiano le prospettive politiche dell’Ungheria. I nazionali di Sebes, nel frattempo impegnati all’estero in una tournée, si trovano di fronte a una scelta: tornare in patria presso i propri club o fuggire in una nazione straniera.









Grosics, Boszik, Hidegkuti e Tóth scelgono di rientrare in Ungheria: i primi tre difenderanno ancora una volta i colori magiari nel Mondiale del 1958. Fanno ritorno anche Buzánszky e Lantos, ma non verranno più convocati nella selezione nazionale.

Optano invece per la fuga tre dei migliori campioni ungheresi. Czibor tenta senza successo di accasarsi alla Roma, non riuscendo a giocare prima del 1958: in quell’anno il magiaro si accasa al Barcellona, dove ritrova il vecchio compagno Kocsis – passato prima per la Svizzera, negli Young Fellows. Il più famoso elemento dell’Aranycsapat, Ferenc Puskás, sarà ancora più radicale dei due colleghi. Oltre a firmare per il Real Madrid, l’ungherese decide di far suoi i colori iberici: saranno quattro le presenze con le nazionale spagnola.









Lo Shakhtar Donetsk e la Rivoluzione Ucraina

Nel febbraio del 2014, la situazione politica dell’Ucraina inizia progressivamente a complicarsi. Pochi mesi dopo, il 20 luglio, il Lione gioca in terra francese un’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Tra le file di quest’ultimo, cinque giocatori decidono di non rientrare in Ucraina: la motivazione addotta riguarda la complicata fase del Paese.

A differenza del caso ungherese, non ci saranno però conseguenze a lungo termine. Fred, Alex Teixeira, Dentinho e Douglas Costa (oggi alla Juventus) optano per il ritorno in breve tempo. Facundo Ferreyra ottiene invece il trasferimento in prestito agli inglesi del Newcastle, ma dopo dieci mesi rientra anche lui in Ucraina – dove peraltro si trova ancora oggi.

Francesco Gabriele De Vivo