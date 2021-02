Messico: indignazione per il massacro di migranti

Messico 19 corpi carbonizzati di migranti guatemaltechi a Tamaulipas. Il “piccolo confine” messicano, area chiave per ogni tipo di traffico illegale verso gli Stati Uniti.

Messico, cresce l’indignazione dopo il ritrovamento di una ventina di corpi in una zona remota di Tamaulipas. Vicino al confine con gli Stati Uniti. Un evento che ha reso, ancora una volta, chiara l’estrema violenza e vulnerabilità che esiste in questa regione di confine di cui non si sente tanto parlare.

Il ritrovamento dei corpi è avvenuto lo scorso fine settimana in una remota regione del Messico, nel comune di Camargo. Ai confini di quello Stato con la vicina Nuevo León. Secondo le prime indagini, le vittime sono state uccise a colpi di arma da fuoco ei loro corpi bruciati.

La zona è nota per i continui scontri tra gruppi criminali rivali che trafficano droga, armi e migranti. Quattro vittime sono state identificate grazie alle informazioni delle famiglie. Due di nazionalità messicana e due di nazionalità guatemalteca.

La scoperta dei corpi, uccisi a colpi d’arma da fuoco e carbonizzati si aggiunge ai massacri del 2010, 2011 e 2012. Avvenuti proprio nelle regioni di Tamaulipas e Nuevo León. Probabilmente sono tutti migranti guatemaltechi. Di cui la maggior parte del dipartimento di San Marcos nella Repubblica del Guatemala. Lo denuncia il messaggio delle oltre 70 organizzazioni della Chiesa cattolica che fanno parte della Red Clamor in America latina e Caraibi.









Per i gruppi cattolici che lavorano con i migranti, la notizia ha fatto rivivere ricordi dolorosi dei passati massacri di migranti in Messico. Ogni anno migliaia di migranti, per lo più centroamericani, fuggono dalla povertà e dalla violenza e si dirigono verso il sogno americano. Tuttavia, durante il loro lungo e pericoloso viaggio, che comprende il vasto territorio messicano, molti sono vittime di crimini.

Tamaulipas, nel Golfo del Messico, si trova sulla rotta più breve per gli Stati Uniti dal Guatemala. Ma la regione è pericolosa perché le bande rapiscono, estorcono e uccidono i migranti. La zona in cui sono stati trovati i corpi è nota per essere teatro di scontri tra il cartello di Noreste, della banda Los Zetas. E il cartello rivale di Golfo.

Sfortunatamente, la storia di questa regione del nord-est del Messico al confine con il Texas è piena di altri terribili massacri. Di cui poco è stato scoperto nelle indagini, senza essere risolti. Dove i fascicoli sono scomparsi e le prove sono state distrutte.

L’inferno dei migranti

La tratta illegale di esseri umani è una delle grandi attività dei gruppi criminali della zona. Dal Messico centrale, la rotta più breve per gli Stati Uniti è il Texas meridionale. Miguel Alemán, sul piccolo confine, è uno dei principali punti di attraversamento illegale di questo stato.

Camargo, 15.00 abitanti, confina con il Texas e vicino allo stato messicano di Nuevo León. La città è anche vicina a Miguel Aleman, adiacente alla città americana di Roma (Texas). Nel gennaio 2019, 24 cadaveri, di cui 15 carbonizzati, sono stati trovati a Miguel Aleman. Dopo scontri tra gruppi criminali. Nel 2020, il Messico ha registrato 34.523 omicidi. In leggero calo rispetto al 2019 (34.608). Che rappresenta un record da quando il governo, nel 1997, ha cominciato a registrarli.

La zona è regolarmente teatro di scontri tra il cartello del Nord Ovest, che controlla parte di Nuevo León. E quello del Golfo, che imperversa da decenni a Tamaulipas. Negli ultimi la criminalità nell’area è diventata frammentata e specializzata al punto che ci sono gruppi che funzionano come una società transnazionale più sofisticata.

Dove vi sono diversi attori che offrono il servizio di tratta di esseri umani. Inoltre la severa politica di immigrazione di Donald Trump e la pandemia hanno aumentato il ritmo delle deportazioni negli ultimi mesi.

Quando le espulsioni vengono effettuate in luoghi come Tamaulipas, il rischio per i migranti di cadere nelle mani della criminalità si moltiplica. Secondo il Tamaulipeco Institute for Migrants, solo nei primi quattro mesi del 2020, quasi 20.000 persone sono state deportate dagli USA attraverso il confine di questo Stato.

La tolleranza di questi crimini aberranti mostra la protezione nulla della popolazione migranti in Messico. I rischi e l’estrema vulnerabilità in cui si trovano di fronte alla crisi di violenza. Sparizioni ed esecuzioni che prevalgono nel Paese e in particolare negli Stati di confine come Tamaulipas. Dove i gruppi criminali esercitano il controllo territoriale poiché sono rotte per il traffico di esseri umani che portano loro molteplici profitti.

Il confine dimenticato

Il piccolo confine è costituito dai cinque comuni tra Nuevo Laredo e Reynosa. Insieme formano una stretta striscia totalmente lontana dal resto di Tamaulipas. A sud c’è lo stato di Nuevo León, mentre a nord c’è il Texas. I capoluoghi di questi comuni al confine sono separati dagli Stati Uniti di appena decine di metri.

La zona è nota per il turismo di caccia, che attrae anche gli americani. Nonostante Tamaulipas è l’unico Stato messicano al confine verso il quale Washington chiede ai propri cittadini di non viaggiare. dato gli alti livelli di “crimini e rapimenti”.

È una zona di contrabbando per tutti i tipi di prodotti illegali. Principalmente cocaina, ma anche armi, benzina e, ovviamente, persone. Data la sua strategica posizione come porta più vicina agli Stati Uniti orientali gran parte della droga, consumata in città come Washington o New York, passa attraverso questo confine.

“Ma la disputa tra i diversi gruppi della zona non è solo per il traffico di droga: bensì per il controllo di un territorio dove il mercato nero per il traffico verso gli Stati Uniti può circolare avanti e indietro, senza il controllo della legge”

Guerra tra cartelli

Nel 2010, la città di Mier su questo confine divenne una vera e propria battaglia campale. Tra il Cartello del Golfo – che tradizionalmente aveva il controllo dell’area – e la sua ex ala armata, Los Zetas. La miccia si era accesa nove anni prima. Quando uno dei massimi leader del Cartello del Golfo (Gilberto García Mena, El Juno) fu catturato a Camargo.

Negli ultimi anni, in seguito all’arresto o alla morte di molti dei leader di Los Zetas, si crea una scissione all’interno dell’organizzazione. Dalla quale nasce il Cártel del Noreste e Zetas Vieja Escuela. Queste due cellule e il cartello del Golfo continuano a contestare il controllo del piccolo confine. Spesso anche con la comparsa, sporadica, nell’area da parte di altri gruppi. Come il cartello Jalisco Nueva Generación.

È così che oggi, sebbene la violenza non sia paragonabile all’inferno sperimentato all’inizio dell’ultimo decennio, la realtà costringe gli abitanti del piccolo confine a vivere sotto una sorta di “sindrome di Beirut“.

La violenza è cresciuta costantemente nel paese dalla fine del 2006, con oltre 300.000 omicidi. Violenza spesso collegata alla criminalità organizzata. In particolare ai cartelli della droga che combattono per il possesso delle rotte verso gli Stati Uniti.

Gli analisti affermano che la lotta alla droga, nella relazione con il nuovo presidente degli USA, Joe Biden, è una delle principali sfide per il Messico. A differenza della strategia di militarizzazione del Messico che è stata un palese fallimento.

Ovvero la vasta assistenza della sicurezza americana di cui il paese ha goduto dal 2008. Come parte di un programma di cooperazione militare chiamato: “Iniziativa Merida“. Non ha apportato i cambiamenti sperati. Al contrario, secondo gli esperti la mobilitazione dell’esercito ha portato alla frammentazione dei cartelli in celle più piccole.

Felicia Bruscino