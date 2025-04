Negli ultimi tempi molte persone stanno abbandonando il loro lavoro d’ufficio per ripiegare su mestieri artigianali o legati alla natura. Un ritorno alle origini?

Via dall’ufficio

Lo stress sul lavoro, o in effetti lo stress in generale, è una piaga tutta di quest’epoca. In altri tempi al lavoro si collegava la fatica fisica, sicuramente anche un certo grado di pressione psicologica che però difficilmente si poteva tradurre con il concetto di stress contemporaneo. Questo è frutto di un mondo che va ad una velocità sovrumana, pieno di contenuti che il nostro cervello ormai fa fatica ad arginare: un costante fiume in piena di notifiche, mail, post, news che, a pensarci razionalmente, danno le vertigini.

La vita quotidiana di un essere umano del ventunesimo secolo, perlomeno in Occidente, è un costante richiamo all’attenzione, è l’impossibilità, anzi oramai l’incapacità, di sconnettersi dal flusso. Inesorabilmente investiti dalla “fiumana del progresso” di cui parlava Verga, in molti si trovano ad annaspare nel caos di tutte queste sollecitazioni.

Alcuni lavori d’ufficio ne sono un’esasperazione. Spesso è infatti impossibile “staccare” veramente da questo tipo di lavori poiché non sono mai compiuti, finiti, concretizzati, ma sono in costante divenire. Lavorare con scadenze continue, flussi di email che sfociano ininterrotti nella posta, riunioni e meeting fissi in agenda causano un sovraccarico mentale da non sottovalutare.

L’ambiente artificiale in cui ci si trova a svolgere la propria mansione, oltretutto, non è d’aiuto. A contribuire al senso di soffocamento e di ansia sociale causato da molti lavori d’ufficio ci sono altri fattori, quali: la difficoltà nel dare un senso tangibile al proprio lavoro, spesso percepito da molti come troppo astratto e senza una concretizzazione reale, e una malsana competizione interna alle aziende.







Secondo un report dell’American Psychological Association del 2023, il 77% dei lavoratori americani è pesantemente sotto stress a causa del lavoro, mentre il 57% afferma di sentirsi emotivamente esausto. Anche in Italia la situazione non è delle migliori: dalle stime dell’anno scorso di People at Work 2024 risulta che il 64% dei lavoratori italiani si sente vittima di livelli elevati di stress.

Dati i numeri raccapriccianti, alcuni Stati si sono messi in moto per cercare di regolamentare perlomeno l’iper-connessione sul lavoro alla base di molto dello stress accumulato. Si tratta di provvedimenti ufficiosi circa il diritto alla disconnessione. Nella maggior parte dei paesi europei, purtroppo, si è trattato solo di sancire il diritto del lavoratore a non rispondere durante il fine settimana; ciò non vieta però al datore di lavoro di scrivere, creando comunque uno stato d’ansia nel lavoratore, che spesso per rispettare le regole interne è “obbligato” a rispondere.

Solo in Belgio e in Portogallo ci sono leggi in merito più chiare che vietano espressamente ai datori di contattare i dipendenti fuori dall’orario di lavoro, salvo per emergenze o in alcune eccezioni.

Ritorno alle origini

Sono in molti coloro che, per fuggire dallo stress di una vita iper-connessa, decidono di ripiegare su lavori artigianali, “tradizionali” o a contatto con la natura. Agricoltori, allevatori e giardinieri cercano di ritrovare, nella mansione, quella connessione con la natura, quella fatica principalmente fisica che a fine giornata stanca il corpo ma, in qualche modo, solleva l’anima. La gratificazione che segue ad un lavoro come questo, ovviamente se piace, è concreta, fisica, visibile: il corpo è stanco ma quando arriva a sera può rilassarsi e ammirare il cambiamento tangibile risultato da quello sforzo.

Si sta riscoprendo anche l’artigianato, spesso grazie ai social. Sono sempre di più le persone, anche giovanissime, che decidono di intraprendere una carriera in settori quali ad esempio la falegnameria o la sartoria. Anche le piccole produzioni tornano ad essere apprezzate, come dimostra l’enorme popolarità che stanno accumulando i mercatini dell’artigianato.

Tornano pian piano in voga anche lavori come quello del pastore, anche grazie ad un’iniziativa finanziata a livello europeo dal progetto ShepForBio. Da quest’idea è infatti nata la Shepherd School, una scuola di pastori presente in Italia (nel Casentino) e in tutta Europa. L’ottimo numero di iscrizioni dimostra il rinnovato interesse per questo tipo di mansioni, la voglia di un ritorno alle origini.

La scuola offre corsi gratuiti, con lezioni teoriche nei fine settimana e stage pratici di 30 giorni presso le aziende agricole del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Lo scopo è quello di formare una nuova generazione di pastori e allevatori e al contempo contribuire alla conservazione di alcuni habitat di prateria, ricchi di biodiversità, attraverso la promozione e la valorizzazione delle professioni legate a questo ambiente.

Un’iniziativa nobile che torna a dare al lavoro quel senso che in molti casi sembra sia andato perduto.

Alessia Cancian