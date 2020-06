Metà della Terra è quasi intatta e deve rimanere così

Esiste un’organizzazione che si chiama proprio “Progetto metà della Terra” (Half-Earth Project) e un’altra che si chiama la “Natura ha bisogno della meta” (Nature Needs Half), la buona notizia che arriva dall’Università della California – Davis è che, per qualcuno sarà sorprendente, circa il 50% delle terre emerse è praticamente intatto, cioè sottoposto a livelli molto bassi di influenza umana.

La ricerca è stata pubblicata su Global Change Biology,

Qual è il senso di organizzazioni come Progetto metà della Terra?

In realtà è spiegato dal nome dell’altra organizzazione, gli scienziati hanno stabilito che la natura ha bisogno che le lasciamo metà del pianeta per riparare i danni che facciamo nell’altra metà.

Le terre lasciate intatte forniscono servizi all’umanità. aiutano a : purificare aria e acqua, riciclare nutrienti, aumentare la fertilità del suolo e la capacità di trattenere l’acqua, l’impollinazione e a degradare i prodotti di scarto.

Quantificando economicamente, cosa molto utile a parere di chi scrive, è assurdo e controproducente parlare di decrescita felice (non esiste decrescita felice), questi servizi che la natura ci offre valgono mille miliardi di dollari l’anno.

Così come per convincere le aziende ad essere più green vale più il comportamento dei consumatori che le multe, premiare cioè quelle che rispettano il pianeta acquistando i loro prodotti, è compito e dovere dei governi rendersi conto di quanti servizi la natura svolge gratis per noi e quanto costerebbe (ammesso fosse possibile) farlo noi.

Ovviamente il terreno è più sfruttato dove sorgono i grandi agglomerati urbani, dall’agricoltura, dall’allevamento intensivo e dall’attività estrattiva (miniere).

Non sorprenderà nessuno scoprire che la metà della Terra che abbiamo sostanzialmente lasciato alla natura (anche se non vi mancano insediamenti umani) è quella che è troppo fredda o troppo calda e/o troppo secca per l’agricoltura, vale a dire i grandi deserti come Sahara e deserti australiani e le terre fredde ed aride del nord delì’Asia e del Nord-America. Però è lo stesso un dato confortante e bisogna agire perché questa percentuale non scenda e sia anzi consolidata.

La pandemia di COVID-19 porta un altro buon argomento alla causa Metà Terra

Come gli stessi autori dello studio, l’autore principale è Jason Riggio post-dottorando alla Davis, fanno notare SARS-COV-2 è un virus zoonotico, cioè ha effettuato il salto da animali selvatici a uomo, ed è solo l’ultimo di una serie che comprende: Ebola, influenza aviaria e SARS. Imparare a lasciare la natura un po’ per conto suo comprende anche meno occasioni per l’uomo di addentrarsi in aree selvagge e soprattutto vuol dire stoppare la pratica di vendere per il consumo carne di animali selvatici. il che non vuol dire diventare tutti vegetariani, l’allevamento con le sue regole e i suoi standard sanitari e controlli esiste per questo.

Roberto Todini