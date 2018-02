Negli ultimi vent’anni di storia del mondo videoludico, sono stati pochi i franchise in grado di raggiungere i livelli di narrazione di Metal Gear Solid. Dopo l’allontanamento di Hideo Kojima, la mente che ha permesso alla saga di raggiungere queste vette, cosa succederà dopo Metal Gear Solid V: The Phantom Pain rimane ancora un mistero. Intanto, nel tentativo di massimizzare i guadagni, Konami si prepara a lanciare Metal Gear Survive, uno spin-off ambientato a cavallo degli eventi dell’ultimo capitolo; un titolo che sembra tutt’altro che ispirato, sia nell’ambientazione che nel gameplay.

In effetti, sin dal suo annuncio ad agosto 2016, l’impressione era quella di guardare una versione free-to-play di Metal Gear Solid. E forse sarebbe stato meglio così, piuttosto che ritrovarci, quasi due anni dopo, a parlare di un titolo da 40 euro con le solite microtransazioni.

Sono ormai anni che Konami ha spostato la maggior parte del suo budget verso questi cosiddetti “games as a service“, i cui guadagni sono dilazionati nel tempo. Secondo quest’ottica, i franchise AAA che Konami è disposta a finanziare sono solo quelli che garantiscono guadagni sicuri.

Metal Gear Solid rientra in questa categoria, ma il budget di cui necessitavano i lavori diretti da Kojima l’hanno reso una saga ad alto rischio. È anche sotto questo punto di vista che va analizzato l’allontanamento del game designer, i cui cicli produttivi sono sempre stati particolarmente lunghi e costosi.

Tuttavia, è proprio allontanando i propri talenti che si arriva a giochi come Metal Gear Survive. Purtroppo, per quanto visto nella recente beta, i difetti che si erano intravisti sin dai primi annunci non sono scomparsi.

Persino l’incipit è poco credibile. Dopo aver subito un attacco alla loro base, un gruppo di soldati mercenari viene risucchiato da un vortice dimensionale che li trasporta in una dimensione alternativa popolata da zombi modificati con nanotecnologie.

La modalità storia è costantemente rallentata da una presenza esagerata di tutorial, il che porta a dover completare missioni ripetitive più e più volte. Se, da una parte, questo permette di dare al giocatore una visione completa di tutte le meccaniche del gioco, dall’altra significa che la trama vera e propria ci mette un bel po’ a farsi vedere.

A rallentare questo processo contribuisce anche la presenza di ingombranti cutscenes che dovrebbero narrare la trama del gioco. Non una novità per Metal Gear Solid, certo, ma il problema si concretizza quando i personaggi presentati sono talmente piatti e poco rilevanti da assumere semplicemente il ruolo di dispensatori di quest.

Un passo indietro rispetto alle complesse sceneggiature di Kojima, uno degli aspetti principali per cui la serie è conosciuta e che qui manca completamente. Va anche detto che, comunque, la trama iniziale offre alcuni spunti interessanti e le poche ore a disposizione non sono sufficienti a stabilire se saranno sviluppate nel modo adeguato.









Trama insufficiente, gameplay ripetitivo.

Ciò che più conta rimane, ad ogni modo, il gameplay, ma anche qui le note dolenti sono tante. Come accaduto in passato per altri spin-off, come Metal Gear Rising, l’aspetto stealth è stato quasi completamente messo da parte. Stavolta, in favore di un focus sulla gestione delle risorse, crafting e un combattimento più diretto.

Sì perché, come si intuisce dal nome, Metal Gear Survive è prima di tutto un survival. Nei panni di un soldato mercenario completamente customizzabile, le nostre prime ore di gioco consisteranno nel girovagare tra le lande desolate in escursioni per il recupero di provviste, munizioni e medicinali.

In questo, il gioco si può dire ben riuscito. Un errore nel curare una ferita o una mancanza di idratazione porterà dei danni permanenti al nostro personaggio. Così come, per procurarsi da mangiare, sarà necessario andare a caccia di capre, lupi e altri animali. Il gioco basa la maggior parte del suo appeal sulla gestione di queste risorse mentre si tenta di sopravvivere agli onnipresenti zombi.

È però proprio da questi aspetti che derivano i principali difetti del gioco. La necessità di gestire le scarse munizioni a disposizione porta il giocatore a fare affidamento su armi di fortuna come lance rudimentali e machete. Succede spesso quindi, soprattutto nelle prime ore di gioco, che gli scontri con le orde di zombi somiglino più a un confusionario hack’n’slash che ad uno sparatutto in terza persona.

Un problema enfatizzato dalla tendenza del gioco a generare situazioni in cui il giocatore è costretto ad affrontare colossali orde di zombi per proteggere un generatore o un altro punto di interesse. Peccato siano così confusionari, perché i combattimenti di Metal Gear Survive, soprattutto quelli online, hanno un che di epico.

Un altro aspetto in cui il gioco riesce solo a metà è il sistema di potenziamento del personaggio. Tramite dei punti chiamati “Kuban Energy” è possibile sbloccare abilità e potenziare le statistiche del nostro avatar virtuale. Queste abilità variano da contrattacchi a semplici colpi di grazia, ma contribuiscono a rendere efficiente il combattimento. Peccato che il personaggio si muova sempre troppo lentamente e i controlli siano poco reattivi.

A voler sintetizzare in poche parole, si potrebbe dire “potenziale sprecato”. Per un gioco che gira sullo stesso motore di The Phantom Pain, era lecito aspettarsi qualcosa di più. Ma, ancora peggio, un lontano ricordo rispetto ai thriller fantapolitici a cui Kojima aveva abituato il suo pubblico. Ad un solo giorno dall’uscita, di Metal Gear Survive si può certamente dire che è un onesto gioco arcade con delle meccaniche interessanti, ma di certo lontano dall’essere un capolavoro.

Roberto Maselli