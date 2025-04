In alcune aree cittadine, la presenza di fiori selvatici potrebbe rappresentare una minaccia inaspettata per la salute delle api. Recenti studi hanno infatti individuato la possibilità che queste piante assorbano sostanze nocive presenti nel terreno, tra cui metalli pesanti. Questi elementi, se accumulati, diventano metalli tossici per le api e possono essere trasferiti a loro attraverso il nettare. La scoperta solleva preoccupazioni sull’effettiva sicurezza degli spazi verdi urbani per la biodiversità. La presenza di metallici tossici per le api, seppur invisibile, può compromettere interi ecosistemi, mettendo a rischio la sopravvivenza di specie fondamentali per l’impollinazione.

I metalli tossici per le api nelle aree urbane e i loro effetti devastanti

La ricerca, condotta da un team dell’Università di Cambridge, ha portato alla luce come piante comuni nelle aree urbane, come il trifoglio bianco e il convolvolo, siano in grado di assorbire arsenico, cadmio, cromo e piombo dai terreni contaminati. Queste sostanze, una volta integrate nel nettare dei fiori, vengono ingerite da api e altri insetti impollinatori, con effetti potenzialmente letali.

Gli studiosi hanno osservato che anche quantità minime di questi metalli sono in grado di compromettere le funzioni cognitive delle api, in particolare la memoria e la capacità di orientamento. Questi deficit si riflettono direttamente sulla loro abilità di raccogliere cibo e ritornare all’alveare, riducendo quindi le probabilità di sopravvivenza dell’intera colonia.







Il contesto urbano in cui è stato svolto lo studio, la città di Cleveland (Ohio), è emblematico di una realtà che interessa molte metropoli nel mondo. Cleveland, ex polo industriale con un passato nella lavorazione dell’acciaio e nella produzione automobilistica, oggi ospita migliaia di lotti abbandonati. Proprio in queste aree si è osservato un alto livello di contaminazione del suolo da parte di metalli pesanti, eredità diretta dell’industria.

Tra le piante analizzate, la cicoria è risultata quella con la più alta concentrazione totale di metalli, seguita da trifoglio, carota selvatica e convolvolo. Ogni specie ha mostrato una diversa capacità di assorbimento e accumulo dei metalli, suggerendo che il rischio non sia omogeneo, ma dipenda dalla flora presente.

Gli scienziati invitano quindi a non demonizzare la presenza dei fiori selvatici nelle città, ma sottolineano l’importanza di un approccio consapevole alla rinaturalizzazione urbana. Piantare fiori per attirare api e farfalle è un’azione positiva, ma deve essere accompagnata da una valutazione attenta della qualità del suolo. Dove il terreno è stato sede di attività industriali o edilizie, potrebbe essere necessario bonificare prima di procedere con nuove piantumazioni.

Rinaturalizzare sì ma con consapevolezza ecologica

Sarah Scott, biologa del Dipartimento di Zoologia dell’Università di Cambridge e prima autrice dello studio, ha ribadito l’importanza delle piante selvatiche per la sopravvivenza delle api, ma ha anche sottolineato come la salute del terreno sia un elemento fondamentale che non può essere trascurato. In molte città sono disponibili servizi di analisi e pulizia dei suoli: utilizzarli può fare la differenza per proteggere la fauna impollinatrice.

Un aspetto interessante emerso dallo studio è che l’inquinamento del suolo tende ad aumentare con l’età della città. Più lunga è la storia industriale di un centro urbano, maggiore è la probabilità che nel terreno si nascondano tracce di attività passate. Cementificazioni, miniere dismesse, cantieri e traffico veicolare sono tutte fonti potenziali di contaminazione.

Nonostante il quadro allarmante, il messaggio degli scienziati è chiaro: non bisogna smettere di creare spazi verdi per questi insetti. Al contrario, occorre farlo meglio, con maggiore consapevolezza. Interventi di rinaturalizzazione urbana possono e devono tenere conto della composizione del suolo, integrando conoscenze ecologiche e pratiche di bonifica quando necessario.

In un periodo storico in cui le api e altri impollinatori sono già minacciati da pesticidi, cambiamenti climatici e perdita di habitat, l’esposizione a metalli pesanti rappresenta una nuova sfida. Proteggere questi insetti significa anche prendersi cura degli spazi in cui vivono e si nutrono.

È fondamentale promuovere una cultura della prevenzione. I cittadini, le amministrazioni locali e i progettisti del verde urbano devono collaborare per garantire che gli ambienti creati per sostenere la biodiversità non diventino, inconsapevolmente, fonte di rischio. Soltanto con un approccio integrato sarà possibile assicurare un futuro più sicuro agli impollinatori… e a noi stessi.

Elena Caccioppoli