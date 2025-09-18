Il progetto “Metroteka” nasce in un contesto complesso per l’editoria e le abitudini culturali polacche. Secondo i dati della Biblioteca Nazionale, nel 2024 soltanto il 41% dei cittadini ha letto almeno un libro nell’arco dell’anno, un dato nettamente inferiore rispetto agli anni ’90, quando oltre la metà della popolazione manteneva viva questa pratica. A pesare è anche un’eredità storica: la Polonia ha perso più del 70% delle sue librerie durante la seconda guerra mondiale. In questo scenario, aprire una biblioteca in metropolitana non è soltanto un’idea curiosa, ma una risposta concreta alla necessità di riportare i libri nelle mani dei cittadini.

Una biblioteca che ridefinisce lo spazio urbano

Metroteka è stata inaugurata il 4 settembre 2025 nella stazione Kondratowicza della linea M2, nel quartiere Targówek a Varsavia. Lo spazio, di circa 150 metri quadrati, nasce dalla collaborazione tra il distretto e la metropolitana cittadina, che da tempo cercava soluzioni alternative all’alto numero di locali commerciali rimasti vuoti. “Guardiamo alle stazioni non solo come luoghi di trasporto, ma anche come spazi sociali e culturali”, ha spiegato Jerzy Lejk, presidente della metropolitana di Varsavia.

L’architettura di Metroteka riflette il movimento della metropolitana: forme ondulate, linee fluide e arredi parametrici bianchi, interrotti da tocchi di verde naturale e artificiale. Una delle caratteristiche più suggestive è il giardino idroponico verticale, che cresce senza suolo e senza luce solare diretta grazie all’illuminazione artificiale. Basilico, origano ed erbe aromatiche profumano lo spazio, dimostrando che persino sottoterra è possibile far fiorire la vita. L’architetto Grzegorz Kłoda, ideatore del progetto, ha raccontato di aver voluto creare “un luogo in cui il passaggio dalla quotidianità all’immaginazione avvenga con un biglietto solo: la curiosità”.

Tecnologia a servizio dei lettori

Se l’obiettivo è incoraggiare la lettura, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale per renderla accessibile. Ogni libro è dotato di un microchip RFID che permette di prenderlo in prestito in autonomia con un sistema contactless: basta avvicinarlo al lettore elettronico e uscire. Anche la restituzione è semplificata grazie a un’apposita macchina disponibile 24 ore su 24, collocata proprio fuori dalla stazione. “Vogliamo che il prestito dei libri sia semplice come prendere un treno”, ha sottolineato Tomasz Kowalski, direttore della Biblioteca Pubblica di Targówek.

Un’offerta ricca e diversificata

La collezione di Metroteka conta circa 16.000 volumi, disponibili sia per adulti che per bambini. Oltre alle due sale lettura, esiste uno spazio eventi aperto a incontri culturali, presentazioni e laboratori didattici. La biblioteca offre anche servizi aggiuntivi: computer per navigare su internet e una macchina del caffè che distribuisce gratuitamente caffè ed essenze di cioccolata calda, trasformando lo spazio in un vero e proprio punto d’incontro.

“Il nostro sogno è che Metroteka diventi un centro culturale e educativo, non solo un luogo di prestito”, ha affermato la vicedirettrice Grażyna Strzelczak-Batkowska.







Dalla difficoltà all’innovazione

Il progetto ha richiesto tempo e determinazione. Durante la prima gara d’appalto, l’impresa selezionata utilizzò materiali non idonei e pericolosi. Ciò ha costretto l’amministrazione a ripetere l’intera procedura, con inevitabili ritardi. Solo dopo aver ottenuto tutte le certificazioni necessarie si è potuto avviare la trasformazione degli spazi e demolire un muro interno per ampliare l’area destinata ai lettori. Le difficoltà iniziali hanno reso ancora più evidente la volontà di portare avanti un’iniziativa unica in Europa.

La scelta di aprire Metroteka in metropolitana è stata anche una strategia per contrastare il fenomeno dei locali vuoti nelle stazioni. Negli ultimi anni, la riduzione del commercio tradizionale ha reso sempre più difficile affittare gli spazi a negozi e attività commerciali. Da qui l’idea di destinarli a funzioni “morbide”, come la cultura, la salute o la socialità. “Abbiamo già aperto collaborazioni simili con enti pubblici e con l’amministrazione militare per attività educative”, ha spiegato Lejk.

Uno sguardo al futuro

Metroteka non è un esperimento isolato. Secondo Grzegorz Kłoda, biblioteche simili potrebbero essere realizzate in altri luoghi destinati a cambiare funzione, come i centri commerciali, sempre meno frequentati. Alcuni esempi già esistono: nel quartiere Bemowo, una filiale della biblioteca distrettuale si trova proprio all’interno di un centro commerciale. L’idea è semplice: portare i libri dove le persone passano ogni giorno, trasformando spazi di consumo in luoghi di cultura.

Metroteka è molto più di una biblioteca sotterranea: è un segnale di rinascita per la lettura in Polonia, un invito a rallentare, a distogliere lo sguardo dallo schermo del telefono e a riscoprire il piacere di un libro tra una corsa di metropolitana e l’altra. Con la sua offerta culturale, il design innovativo e il suo giardino che cresce nel cuore della città, rappresenta un modello capace di ispirare anche altre capitali europee.

Lucrezia Agliani