Non ci resta che la rabbia. Facebook chiude il gruppo “Mia moglie”, dove venivano pubblicati materiali pornografici femminili prevalentemente non consensuali: oltre 32mila gli iscritti.

“Mia Moglie” era un gruppo Facebook attivo da oltre sette anni e con più di 32.000 iscritti. In questi giorni, dopo numerosissime segnalazioni è stato finalmente rimosso da Meta per violazione delle policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti.

Non consentiamo contenuti che minacciano o promuovono violenza sessuale, abusi sessuali o sfruttamento sessuale sulle nostre piattaforme. Se veniamo a conoscenza di contenuti che incitano o sostengono lo stupro, possiamo disabilitare i gruppi e gli account che li pubblicano, e condividere queste informazioni con le forze dell’ordine.

Queste le parole del portavoce di Meta in un comunicato diffuso a seguito della chiusura del gruppo, dove si spiega il perché della scelta, obbligata da numerose segnalazioni.

Un gruppo di abuso, attivo dal 2019, che viene presentato come una community per scambi tra adulti consenziente, e che in realtà nascondeva (nemmeno troppo) una vera e propria rete di pornografia non consensuale. Gli utenti, praticamente tutti uomini, pubblicavano foto intime e incensurate delle proprie mogli, compagne o presunte tali, la cui gran parte senza il loro consenso.

È possibile leggere una serie di post pubblicati da varie pagine Instagram (tra cui @lhascrittounafemmina e @senonezuppaepatriarcato) che mostrano solo alcuni dei commenti sessisti, violenti e degradanti che accompagnavano le foto.

Eccone uno:

Mandate foto delle vostre troie e vi farò vedere altro

Uno spazio estremamente tossico, di estrema misoginia sistemica, che incoraggiava la condivisione ma soprattutto l’umiliazione pubblica delle donne, spesso ignare (come segnalato in vari post da questi soggetti) di essere esposte a migliaia di sconosciuti.

Le prime denunce: “No Justice No Peace”

Il vero faro sulla vicenda è stato acceso dall’organizzazione no profit No Justice No Peace, che da mesi porta avanti una campagna dal titolo Not All Men, dove vengono raccolte testimonianze di violenza e abusi digitali.

Ad attirare l’attenzione è stato un post di qualche giorno fa, dove viene lanciato l’allarme pubblico:

Not All Men but Oltre 32.000 uomini hanno creato un gruppo Facebook dove condividono foto intime delle proprie mogli senza il loro consenso, cercando approvazione e complicità in questa violenza. Questa è una palese forma di abuso, pornografia non consensuale e misoginia sistemica. Segnalate immediatamente il gruppo a Facebook. Chi partecipa a questo scempio è complice di un crimine.

Da qui sono scattate segnalazioni a Meta di migliaia di utenti e in poco tempo la pagina è stata invasa da commenti di condanna e avvertimenti di denuncia alla Polizia Postale.

La rimozione di “Mia Moglie” rappresenta una piccola vittoria nella battaglia contro la violenza digitale. Tuttavia, il problema è tutt’altro che risolto: sui social è già stata segnalata la nascita di gruppi di “riserva” e canali Telegram alternativi, come riportato da molti attivisti via Instagram.

Revenge porn

Ora, a seguito della chiusura del gruppo, decine (si purtroppo solo decine) di partecipanti sono stati denunciati per revenge porn, un reato specifico previsto dalla legge italiana dal 2019, che consiste nella diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti. Le autorità stanno attualmente acquisendo i dati degli utenti coinvolti e analizzando i contenuti pubblicati, molti dei quali potrebbero costituire prova di gravi violazioni penali.







L’intervento della politica

Il governo non ha ancora commentato sul fatto, ma il gruppo del Partito Democratico nella Commissione Femminicidio e violenza del Parlamento ha sottolineato la gravità della situazione e chiesto ufficialmente a Meta di rimuovere il gruppo.

La portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, Roberta Mori, ha dichiarato:

È l’ennesima prova di una violenza digitale strutturale che affonda le radici nella stessa cultura patriarcale del dominio. Quella che ha permesso per anni lo stupro di Gisèle Pélicot, iniziato proprio da un gruppo online simile a questo.

Così anche le parlamentari del Movimento 5 Stelle che intendono portare la vicenda anche all’attenzione del governo, come riportato da Adnkronos:

Il gruppo Facebook ‘Mia Moglie’, che è stato chiuso oggi da Meta ma che doveva essere fermato molto prima, è l’aberrante sintesi di varie brutali forme di violenza perpetrate nei confronti delle donne. È una fotografia perfetta dei gravissimi problemi che dobbiamo affrontare e debellare per estirpare una mentalità patriarcale inaccettabile che riduce la donna a oggetto e strumento di possesso.

E aggiungono:

Ancora una volta abbiamo evidenza del fatto che, sul piano educativo, la strada da percorrere è lunghissima. Di gruppi social di questo tenore purtroppo ne esistono molti ed è palese che non si stia facendo abbastanza per prevenire questo scempio continuo. A tal proposito presenteremo presto un’interrogazione parlamentare per sollecitare il governo affinché faccia di più sul piano del controllo, della repressione e della prevenzione.

Ad intervenire anche Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Avs, in un video pubblicato su Facebook:

Sono andata a vedere il gruppo Facebook (Mia Moglie) denunciato dalla scrittrice Carolina Capria e sono rimasta letteralmente inorridita. Migliaia di uomini che hanno postato foto e video delle loro mogli, fidanzate e compagne a insaputa di queste povere donne e in atteggiamenti anche intimi. Con commenti terribili del tipo, ‘io me la farei’, ‘io la stuprerei’, ‘so io cosa le farei’. Questa non è goliardia, questo è stupro virtuale, un reato punito dal nostro codice penale. Ma il problema è anche culturale. Queste piattaforme vanno combattute, questa idea tossica di mascolinità va combattuta, e noi dobbiamo muoverci tutti quanti: la società civile e anche la politica.

E conclude:

Questo è il motivo per il quale io andrò a sporgere oggi denuncia alla Procura della Repubblica e mi auguro che la politica tutta intervenga in maniera trasversale.

Ciò che rimane

Le donne, secondo la legge italiana, avranno sei mesi di tempo per sporre denuncia, in quello che potrebbe rivelarsi un processo gigante che potrebbe coinvolgere migliaia di famiglie.

Noi, intanto, piangiamo le sorelle uccise, le sorelle violentate, le sorelle degradate e l’unica risposta che ci viene data è che non tutti gli uomini sono così. Non tutti, ma abbastanza da generare uno scandalo di proporzioni inquietanti, capace di far sentire insicure migliaia di donne: esposte, senza saperlo, al desiderio e all’oggettivazione, coinvolte in atti ai quali non hanno mai acconsentito.

In che mondo pensiamo di vivere se non possiamo nemmeno fidarci di chi ci sta accanto. Si parla di violenza, e ora di ergastolo per i femminicidi, ma gruppi simili sono sempre attivi, soprattutto su Telegram.

Il problema principale è sempre uno, che svela la precarietà delle conquiste femministe: il piacere generato dal degradare una donna, su Facebook come nella vita reale. Non parlateci di progresso, quando simili abusi continuano a esistere indisturbati per anni, non ai confini della civiltà, come molti vorrebbero che fosse, ma nelle nostre belle case, ovunque.

Perché denunciare i reati di violenza digitale

Cathy La Torre (@avvocathy), in un commento ad un post di Carolina Capria (@lhascrittounadonna) sottolinea la rilevanza che le denunce e le segnalazioni hanno nella chiusura di vari gruppi: