Michael Jordan ha aperto una clinica nella sua città natale di Charlotte

Michael Jordan nello specifico ha lavorato con Novant Health per aprire una seconda clinica. Il campione ha cercato di colmare le lacune di un’inesistente equità sanitaria offrendo cure primarie complete.

Questo quanto raccontato dall’ex stella dell’NBA:

“Quando ci siamo riuniti per celebrare l’apertura della prima clinica lo scorso autunno, nessuno avrebbe potuto prevedere che avremmo affrontato una pandemia globale solo cinque mesi dopo”.

Con l’apertura di questa nuova clinica, si prevede di includere 12 sale per gli esami dei pazienti, una sala per i raggi X e uno spazio per la terapia fisica. Oltre ad avere un assistente sociale clinico a tempo pieno sul posto.