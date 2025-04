L’inquinamento causato dalla plastica ha inserito nell’ambiente e nell’organismo di chi lo abita ingenti quantità di particelle che da ormai diversi anni sono oggetto di ricerca.

Recenti studi hanno dimostrato che le microplastiche sedimentano all’interno degli organi vitali dell’essere umano, in particolare nel cervello. Sebbene la ricerca a riguardo sia ancora aperta e da approfondire, è possibile dichiarare che si tratti di una situazione potenzialmente preoccupante per la salute pubblica.

Gli studi condotti negli ultimi anni, infatti, hanno investigato gli effetti delle microplastiche sui sistemi respiratorio, gastrointestinale, cardiovascolare e sulle possibili implicazioni in termini di immunotossicità e neurotossicità, mettendo in evidenza il potenziale rischio che queste sostanze potrebbero rappresentare per la salute umana.

Ma in che modo le particelle di plastica vengono trasportate e assimilate dal corpo? quali sono i veicoli utili alla contaminazione? esistono fasce della popolazione maggiormente esposte a questi inquinanti?

Avviare un’operazione di ricerca e chiarimento, predisporre le risposte ai quesiti sopra elencati, significa acquisire la possibilità di limitare l’esposizione a un potenziale rischio: servendosi di informazione e consapevolezza si può scegliere come evitare la contaminazione, e allo stesso tempo richiedere un’azione politica adeguata che lavori al miglioramento di tale condizione.

Microplastiche: cosa sono e da dove derivano

Le particelle di plastica vengono suddivise in due macrocategorie: primarie, ovvero quelle inserite direttamente nei prodotti industriali e rilasciate direttamente nell’ambiente; e secondarie, nonché il prodotto della degradazione di oggetti plastici più grandi tramite processi meccanici, chimici e biologici.

L’inquinamento plastico, a seguito del processo di degradazione della plastica genera detriti di varia dimensione, tra queste vi sono le microplastiche, le quali si presentano con una dimensione inferiore ai 5 millimetri.

Le microplastiche (MP) non sono descritte da una definizione perentoria universalmente condivisa e possono assumere forme diverse, tra cui: granuli, presenti nei prodotti per l’igiene personale; fibre, provenienti dai tessuti sintetici; schiume, utilizzate nell’industria alimentare e nei packaging; e frammenti, particelle originate dai processi di degradazione.

Queste particelle vengono considerate dalla comunità scientifica come ubiquitarie, invero, una volta disperse, le microplastiche si accumulano in ambienti acquatici, terrestri e atmosferici. A seguito della dispersione, le MP, trovano le vie d’accesso per raggiungere gli organismi viventi, tra cui l’uomo in cui stima un’assunzione annuale che va da 15 a 287 grammi per ogni individuo.

Gli ftalati e il bisfenolo A sono tra gli additivi plastici più utilizzati nei processi di produzione. Oltre l’80% dei plasticizzanti utilizzati a livello globale sono ftalati, i quali, non stabilendo legami chimici covalenti con i polimeri, vengono facilmente rilasciati nell’ambiente. Infatti ne è stata osservata un’importante presenza nella polvere domestica, nelle urine e nel latte materno.

l’accumulo principale di queste sostanze avviene attraverso l’aria e l’alimentazione moderna. Trattandosi di particelle la cui presenza permea ogni angolo del globo terracqueo, risulta impossibile annullarne l’assunzione. Rimane possibile però limitarla attraverso un’operazione di adattamento delle abitudini a questa esigenza.

Vi sono microplastiche che vengono assimilate dall’organismo attraverso oggetti che si prestano all’utilizzo umano ordinario. Gli indumenti sintetici, le bevande in packaging di plastica, contenitori, posate e utensili da cucina in plastica, cibo ultraprocessato e confezionato, sono tutti elementi su cui l’essere umano può avere una discreta posizione di controllo. Una delle abitudini a cui una modifica risulta necessaria è l’atto di riscaldare cibi o bevande in contenitori di plastica, e più in generale mettere a contatto alimenti caldi con la plastica.

Infatti, come si legge da un recente studio a cura di “Vera Studio”, le “MNP vengono rilasciate da imballaggi in plastica per acqua e bevande, biberon, bicchieri di plastica, contenitori da asporto e contenitori di plastica riutilizzabili. Uno studio ha rilevato che un contenitore di plastica può rilasciare miliardi di MNP se riscaldato in un microonde per un massimo di 3 minuti, portando a quantità più elevate di MNP rilasciate rispetto alla refrigerazione o allo stoccaggio a temperatura ambiente”

Dunque, attraverso le decisioni, e il conseguente comportamento, ogni individuo acquisisce la facoltà di ridimensionare l’esposizione alle microplastiche, riducendone così l’assunzione e i potenziali rischi ad essa associati.

Si mostra evidente come ogni individuo, indifferentemente della classe sociale, sia esposto alle microplastiche. Tuttavia, sarebbe opportuno considerare che i prodotti più economici si mostrano meno resistenti al rilascio di microplastiche, rivelandosi rispettivamente meno sicuri. è possibile, quindi, affermare che i nuclei sociali meno abbienti, maggiormente inclini all’acquisto di alimenti e utensili economici, siano più suscettibili al rischio di conseguenze sulla salute?

Le fasce più povere sono maggiormente esposte al rischio?

L’aumento del contatto con sostanze inquinanti aumenta l’esposizione alla contaminazione, e con essa aumentano le potenzialità di rischio.

Come è stato visto nel paragrafo precedente, la diffusione delle microplastiche è piuttosto democratica, si estende a ogni ambiente (perfino alle profondità dell’oceano), coinvolge la maggior parte dei prodotti dell’industria, svelando che nessun individuo o classe sociale possa ritenersi esente dalla contaminazione. Tuttavia la percentuale di esposizione al rischio può variare in base ai comportamenti di consumo e di stile di vita di un soggetto.

Le condizioni socioeconomiche incarnano un fattore di influenza determinante dello stile di vita. Pertanto, un individuo con un reddito minore avrà minore controllo sulle proprie scelte di acquisto, il quale fungerà da limite alle sue capacità di contenere il rischio.

Nel campo della produzione alimentare industriale, per ridurre i costi di produzione e massimizzare i ricavi, si adoperano sostanze più economiche e meno sicure, microplastiche primarie e secondarie più suscettibili al alla dispersione nell’ambiente e nell’organismo. Agli alimenti di scarsa qualità, confezionati in imballaggi plastici, si aggiungono gli utensili da cucina e i capi di abbigliamento.

Padelle, mestoli, scodelle, posate, contenitori e bicchieri in plastica. Questi strumenti, più economici rispetto a quelli in materiali resistenti come acciaio, ceramica o vetro, sono diffusi in tutto il mercato, e costituiscono una delle categorie che maggiormente veicola microplastiche nell’organismo umano. A questi si addiziona l’abbigliamento sintetico prodotto dalla fast fashion, sensibile al rilascio di fibre plastiche che rischiano di essere inalate. Si tratta di oggetti e abiti estremamente accessibili, che senz’altro rappresentano la scelta privilegiata dalle classi meno abbienti.

Dunque le classi più povere sono da considerarsi più esposte al rischio in quanto maggiormente esposte all’utilizzo di alimenti e strumenti suscettibili al rilascio di particelle di plastica.

Dopo aver riflettuto sulla potenzialità di rischio è bene chiarire quali siano i rischi concreti che la presenza delle microplastiche possa apportare all’essere umano. Quali sono i potenziali danni cui la salute umana è soggetta secondo la ricerca scientifica?

Microplastiche: le correlazioni con la salute umana

Negli ultimi anni sono stati molteplici gli studi che hanno indagato le reali concentrazioni di microplastiche nell’organismo, i possibili meccanismi riguardo il danno cellulare e gli effetti in termini di salute pubblica. I dati raccolti fino ad ora, però, non sono sufficienti per dichiarare e descrivere in modo chiaro un collegamento diretto tra microplastiche e conseguenze sulla salute.

Tuttavia, i diversi studi pubblicati mostrano correlazioni che indicano la possibile incidenza della presenza delle microplastiche nell’organismo con l’insorgenza o il peggioramento di varie patologie. Le evidenze empiriche non sono sufficienti e ancora oggetto di ricerca e approfondimenti, ma la correlazione c’è.

Il report a cura di “Vera Studio” ha analizzato tutti i dati che la ricerca ha messo a disposizione fino ad oggi, e ha elaborato uno studio riportante le correlazioni più significative tra microplastiche e salute umana.

Le micro e nanoplastiche (MNP) sono state rilevate in quasi tutti gli organi umani, con concentrazioni particolarmente elevate nel cervello, nella placenta e nel sistema cardiovascolare. Le particelle di plastica presenti nei tessuti umani variano notevolmente per forma e tipologia, e sembrerebbe che le donne presentino concentrazioni superiori, almeno in determinati organi. In alcuni studi, la presenza di MNP è stata associata a patologie specifiche, come la malattie infiammatorie, infiammazioni intestinali e cirrosi epatica. Gli ftalati agiscono sul sistema endocrino, causando anche problemi riproduttivi. Inoltre, l’accumulo di MNP nel sistema cardiovascolare è stato correlato a un aumento del rischio di infarto, ictus e mortalità da tutte le cause.

Conclusioni

Realisticamente, in assenza di un intervento urgente ed efficace su scala globale sulla produzione di plastica e sullo stile di vita delle persone, questo impatto è destinato ad aumentare di gravità. Quindi, è necessario porre un freno all’aumento sconsiderato della produzione di plastica e, in particolare, alla produzione di una gamma sempre più ampia di prodotti di plastica non necessari. Allo stesso modo, anche in attesa di prove scientifiche definitive, è moralmente imperativo diffondere questa conoscenza tra i consumatori, in modo da incoraggiarli ad adeguare i relativi comportamenti e stili di vita. (Vera Studio)

Secondo i l’analisi esposta da Vera “solo nel 2023, il mondo ha prodotto 400.3 milioni di tonnellate di

plastica e si stima che la tendenza all’aumento continuerà fino al 2050, con una

produzione globale che potrebbe salire fino a 25 miliardi di tonnellate.” Questi dati mostrano uno scenario futuro che dovrebbe destare preoccupazione in merito alle conseguenze per la salute umana, e portare studiosi e politici alla ricerca di una soluzione, di un compromesso tra progresso industriale, ambiente e benessere psicofisico.

Alessandra Familari