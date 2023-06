Microplastiche in aumento: soluzioni, rischi, previsioni

Entro il 2050, nel Mediterraneo le microplastiche aumenteranno del 300%.

Per tutelare le nostre acque, LifeGate lancia la Water Defenders Alliance.

L’obiettivo? Mettere in atto soluzioni che abbiano un impatto visibile, concreto e misurabile sul nostro ecosistema. Sub professionisti, droni e cestini di raccolta dei rifiuti rappresentano alcune di queste soluzioni.

Un mare di microplastiche

Il portale del programma di comunicazione regionale europeo Eu Neighbors South riporta che ogni anno nel Mar Mediterraneo finiscono circa 570 mila tonnellate di plastica. Una cifra enorme (per intenderci, equivale al peso di oltre 50 Torri Eiffel) che, secondo le stime, entro il 2050 quadruplicherà (+300%).

L’Advanced Technologies Network Center dell’Università di Palermo ha di recente condotto uno studio che rivela dati non poco preoccupanti: in alcuni tratti del Mediterraneo, la quantità di microplastiche è aumentata dell’80% tra settembre 2019 e maggio 2022.

LifeGate lancia la Water Defenders Alliance

Da più di vent’anni LifeGate è un punto di riferimento italiano nell’ambito della sostenibilità. La Water Defenders Alliance è un’alleanza formata da università, aziende, istituzioni, singoli cittadini, porti, associazioni ed enti di ricerca che si sono mobilitati proponendo diverse soluzioni. Tra queste soluzioni troviamo il drone che va a caccia di rifiuti plastici, il cestino che raccoglie i rifiuti che galleggiano nelle acque di superficie e le missioni dei sub professionisti per recuperare i detriti abbandonati sui fondali marini.

L’obiettivo della Water Defenders Alliance è quello di riuscire a completare le sfide che abbiamo individuato in ogni singolo porto e in ogni area marina, punto di contatto tra le persone e l’acqua, coinvolti nel progetto PlasticLess. Il futuro del Pianeta dipende da due parole chiave come sostenibilità e innovazione ma, come sempre, oltre alle tecnologie, la differenza la fanno le persone. Ognuno può e deve fare la propria parte e l’alleanza nasce proprio per dare a ogni rappresentante della società civile un ruolo chiave per il cambiamento sostenibile che vogliamo vedere. Enea Roveda, ceo di LifeGate

Le microplastiche non danneggiano solo l’ambiente, ma anche il corpo umano

Ci stiamo intossicando? Pare di sì: come ha dimostrato un nuovo studio, ogni settimana inaliamo fino a 5 grammi di plastica (a livello quantitativo, stiamo parlando dell’equivalente del peso di una carta di credito). Ciò significa che in un anno respiriamo 240 grammi di microplastiche, una quantità che è pari a un grande piatto di pasta.

Oltre a respirarle quotidianamente, le microplastiche le mangiamo. Una ricerca precedente (condotta dal WWF e dall’Università di Newcastle) aveva infatti rilevato che ingeriamo 5 grammi di plastica a settimana. Se sommiamo la quota ingerita a quella inalata, otteniamo il seguente risultato: ogni anno nel nostro corpo finisce mezzo chilo di plastica.

Questi dati fanno preoccupare gli esperti riguardo le conseguenze (ancora non molto chiare, ma inevitabili) sulla salute. Tra i possibili rischi per il nostro organismo, i più probabili sono le infiammazioni e i problemi legati alla riproduzione e allo sviluppo. Non solo. Le microplastiche possono fungere da “navette di trasporto” per batteri, virus e molecole tossiche.

Milioni di tonnellate di queste particelle microplastiche sono state trovate in acqua, aria e suolo. La produzione globale di microplastiche è in aumento e la densità di microplastiche nell’aria sta aumentando in modo significativo. Per la prima volta, nel 2022, gli studi hanno trovato microplastiche in profondità nelle vie aeree umane, il che solleva la preoccupazione di gravi rischi per la salute respiratoria. Professor Mohammad S. Islam, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Meccatronica dell’ateneo di Sydney

Le cozze che eliminano le microplastiche

I mitili eduli (Mytilus edulis), molluschi bivalvi parenti stretti delle nostre cozze, rappresentano una possibilità per ridurre la quantità di microplastiche. Essi, infatti, sono in grado di assorbire le particelle plastiche presenti nell’acqua in cui vivono, imprigionandole nei loro escrementi. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ecologi del Plymouth Marine Laboratory, guidati da Penelope Lindeque.

I mitili sono “immuni” alle microplastiche e, dopo averle ingerite, le immagazzinano come sostanze di scarto del proprio pasto, intrappolandole quindi nelle loro feci. Queste ultime ci risultano più facili da individuare e pulire; inoltre, rendono le particelle plastiche innocue.

I mitili eduli hanno dimostrato di poter assorbire fino a due terzi delle microplastiche presenti nell’acqua. Il contributo dei singoli esemplari è comunque piuttosto modesto, ma se si potesse aumentare la concentrazione di queste creature in un’area specifica si potrebbero raggiungere risultati interessanti. Lo step successivo consisterebbe nella possibilità di applicare il metodo su larga scala, ma si dovrebbe risolvere un problema: come raccogliere gli escrementi dei nostri spazzini del mare? Sì, perché le microplastiche non rimangono intrappolate nelle feci dei mitili per sempre: a un certo punto anche la cacca si disgrega e le particelle plastiche tornano inevitabilmente in libertà.

Tutto dipende da noi

L’impatto che abbiamo sull’ambiente è devastante per la flora, per la fauna e per noi stessi. Le previsioni riguardanti l’aumento delle microplastiche sono altamente preoccupanti e le strategie da attivare per tutelare il nostro pianeta sono una necessità impellente. Altrettanto urgente è ridurre sensibilmente (dire “eliminare” è tanto bello quanto utopico) la mole di plastica che disperdiamo in ogni angolo del nostro pianeta come se l’avessimo scambiato per un’enorme pattumiera. Se poi riuscissimo a produrre molta meno plastica… Un’altra bella utopia?

Annapaola Ursini

