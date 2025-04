Per la prima volta, uno studio scientifico ha rilevato microplastiche nel liquido follicolare ovarico, sollevando nuove preoccupazioni sugli effetti che queste particelle, onnipresenti nell’ambiente, potrebbero avere sulla salute riproduttiva delle donne. La scoperta, pubblicata sulla rivista Ecotoxicology and Environmental Safety, ha coinvolto 18 donne in trattamento per la fertilità in una clinica di Salerno: in 14 casi sono state identificate microplastiche all’interno del fluido che circonda gli ovociti.

I rischi delle microplastiche nel liquido follicolare ovarico sulla fertilità

Questo fluido, noto per fornire nutrienti e segnali chimici fondamentali per lo sviluppo degli ovuli, è una componente fondamentale del processo riproduttivo. L’infiltrazione di frammenti di plastica in tale contesto potrebbe alterarne l’equilibrio delicato, compromettendo la qualità degli ovociti e, potenzialmente, la capacità di concepimento. Secondo gli autori dello studio, si tratta di un segnale d’allarme significativo sulla penetrazione profonda di agenti inquinanti nel sistema riproduttivo femminile.

La presenza di microplastiche negli organismi viventi non è una novità. Dalle cime dell’Everest agli abissi della Fossa delle Marianne, queste particelle sono state rinvenute ovunque. Ma la loro individuazione in una zona così specifica e sensibile del corpo umano rappresenta un passo importante per comprendere come questi contaminanti influenzino la salute riproduttiva.

Le microplastiche non sono solo frammenti visibili di plastica: spesso contengono un cocktail di sostanze chimiche pericolose. Tra queste vi sono i famigerati PFAS, il bisfenolo A (BPA) e gli ftalati, noti per i loro effetti tossici sul sistema endocrino e per la loro capacità di provocare disturbi ormonali, neurotossicità e persino danni allo sviluppo embrionale. Queste sostanze riescono a oltrepassare barriere fisiologiche fondamentali, come quella cerebrale e placentare, diffondendosi in diverse parti del corpo umano.







Il dottor Luigi Montano, autore principale dello studio e ricercatore dell’Università di Roma, ha osservato che questa ricerca fa parte di un progetto più ampio. Il suo team ha già individuato microplastiche in urina e sperma umano, e sta esplorando in che modo queste particelle possano contribuire alla riduzione della fertilità maschile e femminile. I dati indicano un calo significativo della qualità dello sperma nelle aree più inquinate, e si sospetta che le microplastiche abbiano un ruolo attivo in questo declino.

Buone pratiche per ridurre l’assorbimento di microplastiche

Anche se gli uomini sembrano essere più vulnerabili agli effetti tossici di queste sostanze, non si può escludere un impatto rilevante anche sulle donne. L’esposizione prolungata può causare disfunzioni ovariche, alterazioni nei tessuti e una minore capacità di maturazione degli ovociti. Una correlazione tra la concentrazione di microplastiche e la salute riproduttiva femminile è stata suggerita anche nei risultati dello studio italiano.

Il problema principale è l’onnipresenza delle microplastiche. L’esposizione avviene soprattutto attraverso l’alimentazione: carni, frutta e verdura contengono ormai tracce di queste sostanze. Anche utensili da cucina, contenitori e imballaggi contribuiscono alla diffusione. Per esempio, le tazze da caffè usa e getta possono rilasciare trilioni di particelle plastiche a contatto con bevande calde. Le bustine da tè e i contenitori per microonde, così come le posate di plastica a contatto con padelle calde, rilasciano composti potenzialmente dannosi.

Per limitare l’assorbimento di microplastiche, gli esperti suggeriscono alcune buone pratiche: evitare il riscaldamento di cibo in contenitori di plastica, preferire materiali come acciaio inossidabile o legno per cucinare e conservare gli alimenti, e ridurre al minimo il consumo di cibi confezionati. Anche optare per una dieta biologica può aiutare, poiché i pesticidi convenzionali spesso contengono microplastiche, o addirittura ne sono composti.

Secondo Montano, uno degli aspetti più insidiosi del problema è il fatto che le microplastiche facilitano l’ingresso nel corpo umano di sostanze estremamente nocive. La loro capacità di trasportare agenti chimici direttamente nei tessuti più delicati, come quelli ovarici, rappresenta un rischio concreto e sottovalutato.

Il lavoro condotto in Italia è solo l’inizio. Altri ricercatori, come il professor Xiaozhong Yu dell’Università del New Mexico, ritengono che sia ora fondamentale determinare a quali dosi e livelli di esposizione queste sostanze cominciano a causare danni. I prossimi studi, quindi, dovranno concentrarsi sulla quantificazione e su ricerche epidemiologiche più ampie.

Nel frattempo, la comunità scientifica e la popolazione generale dovrebbero considerare questa scoperta come un chiaro segnale di allarme. È necessario ripensare seriamente il nostro rapporto quotidiano con la plastica, per proteggere la salute delle generazioni presenti e future.

Elena Caccioppoli