Microplastiche nella placenta umana, studio choc del Fatebenefratelli

Bambini come dei cyborg

Bimbi formati da tessuti umani e inorganici. A rivelarlo è uno studio – a dir poco sconvolgente – pubblicato dall’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. Ha rilevato per la prima volta la presenza di microplastiche all’interno della placenta umana. Lo studio, è stato portato avanti insieme al Politecnico delle Marche. Pubblicato sulla rivista Environment International, nella quale si legge: «Con la presenza di plastica nel corpo viene turbato il sistema immunitario che riconosce come ‘self’ (se stesso) anche ciò che non è organico. È come avere un bimbo cyborg. Non più composto solamente da cellule umane, ma un mix tra entità biologica e inorganiche. Le madri sono rimaste scioccate». In questo modo ha commentato Antonio Ragusa, direttore Uoc di ostetricia e ginecologia del Fatebenefratelli di Roma, e principale autore della ricerca.