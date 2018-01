La mielite flaccida acuta è causata da un enterovirus

La mielite flaccida acuta è una malattia rara molto simile alla poliomielite che colpisce prevalentemente i bambini, finora la causa era misteriosa, ora arriva dall’Australia e precisamente dall’Università del nuovo Galles del Sud, uno studio pubblicato su Eurosuveillance che la mette in relazione, anzi ne individua la causa, in un enterovirus conosciuto da decenni.

Ma andiamo per ordine, malattia rara dicevo ma nel 2014 c’è stata una impennata di casi negli USA e in altri paesi che ha destato allarme, se non per la dimensione del fenomeno, non si può certo parlare di epidemia ma 120 casi negli USA per una malattia rara qualche apprensione la suscitano, anche per la gravità della malattia che come la polio causa paralisi nei bambini.







I ricercatori dell’Università australiana hanno notato che sempre nel 2014 c’è stata un’esplosione (2280 casi tra USA, Canada e Europa) di infezioni da enterovirus D68 (un virus conosciuto fin dai primi anni ’60 e che ha come sintomi naso che cola, tosse, dolori muscolari, febbre e difficoltà respiratorie) e che le autorità sanitarie di diversi paesi hanno riportato casi di AFM (Acute Flaccid Myelitis cioè mielite flaccida acuta) associati con l’infezione. Ovviamente associazione non vuol dire causalità, ma la coincidenza ha messo loro la proverbiale pulce nell’orecchio che proprio una coincidenza non fosse, piccoli gruppi di casi di una malattia rara nelle stesse regioni in cui si registravano focolai dell’infezione da enterovirus D68?

Il team guidato dalla professoressa Raina MacIntyre ha esaminato la letteratura scientifica sulla mielite flaccida acuta e poi ha utilizzato una metodologia chiamata Bradfield Hill. Questo metodo fu inventato da due ricercatori che volevano dimostrare che il fumo davvero causa il cancro ed in seguito è diventato uno standard della medicina.

Il risultato è stato che con ogni probabilità l’enterovirus D68 causa la AFM, secondo i ricercatori questo chiama le autorità sanitarie a mettere in atto misure di prevenzione, visto che un vaccino contro il virus non esiste e tanto meno una cura per la AFM, quindi è importante arginare eventuali focolai con tempestività con le misure di igiene standard.

Roberto Todini