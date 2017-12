Dopo aver dato uno sguardo ai migliori giochi dell’anno, abbiamo deciso di fare un bilancio di quanto il 2017 ha offerto a livello di hardware. Se è vero, infatti, che in ambito di giochi quest’anno è stato particolarmente prolifico, anche i prodotti tecnologici hanno visto nuove entrate interessanti. Tant’è vero che, anche in questo caso, non è stato facile stilare una lista che fosse allo stesso tempo esaustiva e sintetica. Andiamo dunque ad analizzare quali sono stati i migliori hardware dell’anno.

Partiamo subito con i notebook, in cui spicca il Gigabyte Aero 15, esordio della casa taiwanese sul mercato italiano. Equipaggiato con un processore i7 Kaby Lake, una scheda grafica GTX 1060 da 6 GB, 16 GB di RAM e una SSD da 512 GB, questo notebook è un ottimo punto di partenza per chi è alla ricerca di un portatile performante ma anche in grado di reggere la maggior parte dei giochi.

Un portatile, anzi, che strizza l’occhio ai gamers, visto il design ultrasottile di ottima fattura nei tre colori nero, verde e arancione. A questo, si aggiunge una tastiera retroilluminata RGB in cui è possibile personalizzare ogni tasto. Sebbene il prezzo non sia dei più accessibili, siamo sicuramente di fronte ad un ottimo prodotto.

Per chi invece è alla ricerca di una soluzione più economica, impossibile non citare Asus Zenbook Flip. Questo notebook 2 in 1 può essere utilizzato anche come tablet grazie alla rotazione del coperchio verso l’esterno, lasciando lo schermo rivolto verso l’alto. Un aspetto di non poco conto, facilitato dal design ultrasottile di questo computer. Anche le performance sono più che soddisfacenti, grazie agli 8 GB di RAM e la SSD da 256 GB, che lo rendono un ottimo notebook da lavoro, mentre la mancanza di una scheda grafica dedicata preclude quasi completamente la possibilità di giocare.









Il 2017 è stato un anno importante per AMD, rientrata di forza nel mercato sia dei processori che delle schede grafiche.

Se si parla di migliori hardware dell’anno, non si può non citare infatti la serie di processori Ryzen. La serie Ryzen 7 rappresenta il top di gamma, processori octa-core che sfruttano la nuova architettura Zen. Ma AMD ha pensato a tutti, con una serie di fascia media con processori hexa-core e quad-core (Ryzen 5) e una più economica (Ryzen 3). Il merito di AMD va soprattutto nell’essere riuscita a creare una serie di processori in grado di abbinare performance a multipli core finora limitate alle workstation a prezzi relativamente accessibili.

Nell’ambito dei processori, Intel non è rimasta a guardare. In particolare, il 2017 ha visto l’uscita di una nuova famiglia di processori, in cui la fa da padrone il nuovo hexa-core i7-8700K. Intel ha però pensato bene di migliorare anche i suoi processori di fascia media e bassa: un upgrade che ha visto tutti gli i5 passare da quattro a sei core, e gli i3 da due a quattro core.

Per quanto riguarda le schede grafiche, AMD è riuscita a ritagliarsi un nuovo spazio nella fascia alta del mercato con la sua AMD RX Vega 64. Quest’ultima, secondo alcuni test, sarebbe in grado di girare in 4K meglio di una GTX 1080, a un prezzo leggermente minore. Anche la versione Vega 56 ha mostrato buoni risultati, risultando superiore a una GTX 1070 per GPU a 1440p.

Ciò non significa, però, che le schede grafiche di Nvidia siano state surclassate. Primo, poiché le due appena citate continuano a rappresentare ancora ottimi prodotti. Secondo, poiché uno degli hardware dell’anno è sicuramente la nuova Nvidia GTX 1080 Ti. Una scheda grafica basata sull’architettura Pascal come le precedenti, ma con un numero maggiore di core CUDA e RAM video, attestandosi come la migliore scheda per giocare in 4K.

Tra gli hardware dell’anno, vale anche la pena citare alcuni ottimi smartphone.

Parliamo, principalmente, di Samsung Galaxy Note 8 e OnePlus 5T. Il primo dei due è la diretta evoluzione del Galaxy S8, con uno Snapdragon 835, 6 GB di RAM e la S Pen, che rende quest’esperienza Android unica rispetto a qualsiasi altro smartphone. Per quanto riguarda One Plus 5T, si tratta semplicemente di un telefono di fascia media con performance elevate, dotato di Snapdragon 835, 8 GB di RAM e una batteria che dura tranquillamente un’intera giornata.

Un altro prodotto molto interessante è la tastiera Razer Blackwidow Chroma V2, non tanto per le sue caratteristiche tecnice, quanto per il comodo poggia-polso. Un design particolarmente interessante e che permette di ridurre lo stress derivante da lunghe sessioni di scrittura. Merita di essere citato anche il Logitech G903 unito al Logitech Powerplay, sistema di caricamento wireless che manterrà il nostro mouse sempre carico.

Con questa breve panoramica, facciamo un riassunto di quelli che secondo noi sono stati i migliori hardware usciti nel 2017. L’idea è stata sia di elencare i prodotti più significativi dell’anno, sia quelli che si sono rivelati più utili e più innovativi.

Roberto Maselli