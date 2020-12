I migliori programmi per modificare video: la nuova versione Filmora X

Per chi non è un professionista e desidera approcciarsi all’editing video non è sempre semplice decidere a quale software affidarsi. Le classifiche sui programmi da utilizzare sono molte e possono essere un valido strumento per orientarsi nella scelta

Un software user-friendly

In questo articolo intendiamo presentare uno tra i migliori programmi per modificare video: il software Filmora, prodotto dalla compagnia Wondershare.

Il software per editing video di Filmora nasce dall’idea di semplicità e intende rivolgersi a un pubblico diversificato, da chi è più rodato a chi non ha esperienza nel montaggio video. È, infatti, tra i software maggiormente usati dagli Youtuber di tutto il mondo, grazie prorpio alla sua versatilità e alla disponibilità sia su Mac che Windows.

Filmora riesce ad unire un’interfaccia intuitiva e semplice a funzionalità complete che non hanno nulla da invidiare a software più professionali. Il programma consente di risparmiare tempo offrendo delle funzionalità semplificate e automatizzate ma permettendo, al tempo stesso, la personalizzazione delle feature. Queste caratteristiche lo rendono uno dei migliori programmi per modificare video, adatto soprattutto ai principianti e a chi dispone di un budget limitato ma vuole comunque uno strumento performante. Con Filmora si può approcciare al mondo dell’editing non professionale, usufruendo comunque di un software di buon livello che consente di ottenere risultati soddisfacenti e in modo semplice.

Versione aggiornata

Ora l’offerta è ulteriormente migliorata con l’uscita di una nuova versione: Filmora X. Questo aggiornamento consente di usufruire di nuove funzionalità, sempre semplificate, rese migliori anche grazie ai feedback dei clienti. Tra le nuove caratteristiche troviamo il motion tracking, che permette di seguire in modo automatico il movimento di un soggetto in una clip, così da potervi applicare gli effetti visivi desiderati come, ad esempio, animazioni personalizzate; un’aggiunta interessante nella versione X è la corrispondenza automatica dei colori, che consente di automatizzare il color correction così da ottenere una uniformità nella palette cromatica tra diversi filmati; c’è poi l’audio ducking, uno strumento che permette di sfumare la musica del video e far risaltare, in questo modo, i dialoghi. Una caratteristica, quest’ultima, che continua a far essere Filmora tra i migliori software della categoria, che permettono di gestire al meglio le tracce audio e video.

Caratterisiche aggiuntive

Filmora, come già detto, è adatto anche ai principianti e si presta molto bene all’editing di video amatoriali. Questi ultimi tendono a presentare dei problemi, come ad esempio il tremolio, che il software può riparare senza problemi. È poi possibile accorreggere un involontario effetto fisheye quando si registrano video con un grandangolo.

Nella concorrenza con altri software della stessa categoria, Filmora si riconferma tra i migliori programmi per modificare video grazie a caratteristiche spesso assenti in altri prodotti. Ad esempio, offre la possibilità di rallentare o accelerare la riproduzione di porzioni di video o riprodurre una sequenza filmata al contrario.

Interessane, nella panoramica generale di Filmora, è la sezione dedicata al supporto al cliente. Oltre al classico Centro di supporto, c’è l’aggiunta di un Centro di apprendimento che permette di potersi orientare meglio nella scelta e nell’impiego del programma. Il Cento di apprendimento è corredato da filmati e tutorial che spiegano l’utilizzo del software; presenta anche un blog con suggerimenti e opinioni per l’editing e la ripresa video. L’aggiornamento alla versione X è, inoltre, gratuito per chi ha già acquistato la versione precedente. Infine, come per tutte le altre versioni, è possibile accedere alla prova gratuita; questo consente di utilizzare il software prima di acquistarlo, così da offrire una migliore panoramica al pubblico che ne vuole considerare l’acquisto.

Marianna Nusca